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Противник предпринял новые попытки прорыва сразу на нескольких участках, тяжёлые бои идут в районе Угледара

73
Противник предпринял новые попытки прорыва сразу на нескольких участках, тяжёлые бои идут в районе Угледара

Командование ВСУ не ограничилось вчерашними попытками штурма позиций российской армии на нескольких участках, наступление украинской армии продолжается. Подразделения ВСУ действуют довольно активно и уже добились ограниченного успеха под Угледаром. Об этом в своем ТГ-канале пишет Александр Ходаковский.


На данный момент известно, что противник атаковал ограниченными силами левее Угледара по направлению Золотая Нива - Новодонецкое. Наступление подразделений ВСУ при поддержке около десяти единиц бронетехники началось еще ночью, сначала украинские националисты создали впечатление, что будут атаковать на участке вчерашнего прорыва под Великоновоселовкой, но удар нанесли на другом участке, причем удачный. По словам Ходаковского, на данный момент подразделения российских войск находятся в "затруднительном положении", бой продолжается.

Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до тридцати единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку "всплытия" установить не смогла. В результате ударная группа, которая отрабатывает сейчас Новодонецкое, вышла на рубеж атаки почти незамеченной. Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии

- сообщил командир "Востока".


Наступлением в районе Угледара противник не ограничился, бои возобновились в районе Времевьеского выступа, причем противник ввел бой гораздо большие силы, чем вчера. Также атаки идут в районе Соледара и Артемовска, ВСУ наступают волнами, но безуспешно, наши все атаки отбили. Сообщается, что по Соледару активно работает украинская артиллерия, южнее Артемовска противник предпринимает попытки прорвать нашу оборону.
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73 комментария
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  1. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:59
    +2
    Я же писал об этом!
    ВСУ устроят "психическую атаку" на севере, локально прорвут оборону в 5 -10 местах и введут в прорыв легкую пехоту на колесной технике, чтобы вызвать отход арты и тыловиков. Так оно и происходит. Сейчас нужна активация Росгвардии в тыловых районах! Организация мобильных патрулей, которые смогут сковать боем прорвавшиеся дрг противника.
    С Уважением
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:11
      -2
      Росгвардия не на то заточена. Не будет от них толку.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:25
        +7
        Вообще-то Росгвардиия и должна действовать в тылу своих войск, у нее есть и артиллерия, и авиация. Если Росгвардиия не в состоянии выполнять эти задачи ( не позволяет штатная структура подразделений, не соответствует вооружение), значит кому-то надо задавать вопросы и менять структуру этой организации, все таки уже 1,5 года прошло.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 09:29
          0
          значит кому-то надо задавать вопросы

          Начинайте, потом поделитесь с нами информацией об успехах.
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 10:50
            +1
            значит кому-то надо задавать вопросы

            Владимир, а разве Вы не знаете кому?))

            Олег, но мы-то знаем, что это безнадёжно.)
        2. Konnick
          Konnick Сегодня, 09:48
          +1
          Вообще-то Росгвардиия и должна действовать в тылу своих войск, у нее есть и артиллерия, и авиация.

          Авиация??? Ну если только вертолеты и то транспортные.
        3. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 10:11
          0
          Цитата: Владимир М
          Вообще-то Росгвардиия и должна действовать в тылу своих войск, у нее есть и артиллерия, и авиация.

          Нет у РГ артиллерии - отобрали в 2004. Максимум имеющегося - миномёты.
        4. igork735
          igork735 Сегодня, 10:47
          +1
          Владимир М Сегодня, 09:25
          "Если Росгвардиия не в состоянии выполнять эти задачи ( не позволяет штатная структура подразделений, не соответствует вооружение), значит кому-то надо задавать вопросы и менять структуру этой организации"

          Ну, вопрос вы задали.
          "Ждите ответа,ждите ответа.Ваше мнение важно для нас..."
        5. Комментарий был удален.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:29
        +1
        Цитата: Aken
        Росгвардия не на то заточена. Не будет от них толку.

        Ну и расскажите под чего она заточена?
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 09:48
          +1
          Цитата: Теренин
          Цитата: Aken
          Росгвардия не на то заточена. Не будет от них толку.

          Ну и расскажите под чего она заточена?

          Гена, привет.
          В основном тут с символикой СССР - ципсошники. Упорото клеят себе символ Союза останки которого у себя громят.
          Ты прочитай его комментарии во славу незалежной, и как он нивелирует украинский негатив и выпячивает российский с призывом смены Путина, как будто другой им чем-то поможет. Не доходит до них, что Путин, по отношению к этим уродам, самый лояльный.
        2. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 10:13
          0
          Цитата: Теренин
          Ну и расскажите под чего она заточена?

          Под борьбу с бандформированиями и ДРГ противника. У которых максимум - стрелковка, РПГ и лёгкие миномёты.
          А не для мобильной обороны против РТГ и БТГ противника, имеющими броню и артиллерию.
      3. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 09:31
        +1
        Росгвардия не на то заточена. Не будет от них толку.
        А кто на это заточен?
      4. nobody75
        nobody75 Сегодня, 09:34
        +6
        Я не прошу победить... Я прошу только вступить в бой и лишить дрг маневра. Противник не сможет долго удерживать узкие участки прорыва. Главный фактор в этом сражении - время!
        "Секунда решает исход баталии, минута - исход компании, час - судьбы империй" А В Суворов.
        С Уважением
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:57
      +2
      . Организация мобильных патрулей, которые смогут сковать боем прорвавшиеся дрг

      Прорвавшиеся не дрг, а дшг. И росгвардия тут не поможет. А так нечего волноваться. Позади обустроены оборонительные рубежи. А этот выступ и был опасен тем, что линия фронта выпячена. Лишь бы в котёл не попали. Думаю к вечеру ситуация в нашу пользу изменится. Всё-таки у нас в авиации преимущество и в артиллерии. Подтянут резерв. Главное продержаться
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 10:36
        +1
        "А так нечего волноваться. Позади обустроены оборонительные рубежи. А этот выступ и был опасен тем, что линия фронта выпячена. "
        мы перегруппируемся и укоротим линию фронта, мы перегру... и укороти, мы пере.., блин, да за нами москва! к этому обычно приводят призывы не аолноваться
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:00
    +16
    По-моему мы наблюдаем начало так широко распиаренного контрнаступа со вчерашнего дня. Ну если не принимать во внимание более ранние отвлекающие террористические действия на Белгородчине.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:02
      +1
      . Ну если не принимать во внимание более ранние отвлекающие террористические действия на Белгородчине.

      Вы, наверное, хотели сказать - если принимать во внимание. Потому что они, вероятно, и были призваны оттянуть наши войска от главного направления
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:01
    -1
    Ну вот и началось обещанное наступление. Ничего неожиданного не произошло, вундерваффе не появилось. Всё та же пехота, всё те же танки.

    А-то некоторые рассказывали тут, мол, сначала 10 000 дронов всё уничтожают, потом остатки добивают сверхточные хаймарсы. Потом в прорыв врываются Бредли, а потом Леопарды и всё кончено, враг разбит...
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:33
      +3
      А ничего ещё не началось. Ни одного "Леопарда" и "Брэдли" в бой введено ещё не было. И дроны ждут своего часа. Если нащупают слабое место - ломанутся туда сразу всеми силами.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:03
    +5
    Вот что давно уже совершенно необходимо сделать на этом сайте, так это карту. Подробную карту ВСЕЙ ЛБС со схемами перемещений этой самой ЛБС каждый день, с рубежами сегодня-вчера-неделя назад, чтобы была видна динамика и становилось всё более-менее понятно. Раньше была очень осторожная карта на Риафане, но они скурвились и показывают ничего не значащий кусочек... Может редакция Военобоза проявит смелость?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:16
      +4
      Может редакция Военобоза проявит смелость?

      Не проявит. Если они начнут рисовать карты по отчётам мо, то вы первый в них тапками начнёте кидаться, а если на основе говорящих голов и блогеров, то не только запутаются, но ещё и обвинение в распространение фейков прилетит. request
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 09:17
      +9
      Не, ну мечтать не вредно. Хорошо, если у самих военных есть такая карта и полная информация о происходящем в онлайн-режиме.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 09:26
        +5
        Цитата: Pharmacist
        Не, ну мечтать не вредно. Хорошо, если у самих военных есть такая карта и полная информация о происходящем в онлайн-режиме.

        Нет, зачем военным карты? Они и по пачке сигарет неплохо ориентируются. wassat (сорказм)
        А если серьёзно то у военных такие карты естественно есть и они составляются оперативно в соответствии с оперативными донесениями, но никто к таким картам посторонних подпускать не будет. winked
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:32
        +3
        Хорошо, если у самих военных есть такая карта и полная информация о происходящем в онлайн-режиме.

        Должна быть, ведь экраны для этого у них уже есть. И немаленькие.
    3. ugos
      ugos Сегодня, 09:20
      +3
      Вот карта, правда без перемещений, зато линия фронта обозначена, и можно быстро найти любой населённый пункт.
      https://divgen.ru/
    4. Single-n
      Single-n Сегодня, 09:48
      +5
      Смеетесь? Такая карта мигом покажет достижения. Это пока на наглядное и цифровое отображение не перейдешь, можно вешать лапшу на уши. Типа "мощное, решительное, неумолимое, неимеющееаналоговвмире" и прочая муть. Помните как пару месяцев назад трубили о занятие населенного пункта "Сако и Вацети". А там реально 5 домов.Или тот же неприступный Угледар. 1,5х1,5 км микрорайон с полусотней домов. Опять же это про очередные 2-3-5 кварталов в Марьинке можно хоть год писать. А когда на карту глянешь и поймешь что квартал это квадрат из 15 частных домиков...
      Впрочем это и в обратную сторону работает. "Неумолимый и ужостный " рейд не Щебекино это вылазка на 3-5 км. По сути в пределах прямой видимости, и даже меньше.
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 10:44
        +1
        "Смеетесь? Такая карта мигом покажет"
        вот самодельная карта линии фронта- жёлтый цвет. за точность до миллиметра не ручаюсь- информации нет, да и делал для себя, где то месяц назад но с того времени ничто не изменилось:
    5. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 10:50
      +1
      "Подробную карту ВСЕЙ ЛБС со схемами перемещений этой самой ЛБС каждый день, с рубежами сегодня-вчера-неделя назад, чтобы была видна динамика и становилось всё более-менее понятно"
      на такой карте на всю лбс миллиметровые изменения обстановки не нанесешь, при таком масштабе они просто не видны, вот и будет висеть эта карта месяцами, с виду совершенно не меняясь. как и все карты, которые сейчас публикуют, разных мест, и в разных масштабах
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 09:04
    +7
    Традиционно задавив связь

    Печальная какая-то традиция
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:20
      0
      Проблемс связи в нас в армии давняя.К сожалению,пока не решаемая.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:46
        +1
        На ракеты денег хватает, а на нормальные рации их нету. Ах да, вспомнил, импортные же закупать для армии нельзя, а свои Азарты остались только в красивых роликах. Не будут же енералы шариться по Авито и скупать бэушные Моторолы и Харрисы...
        1. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 10:19
          0
          Цитата: Аль Манах
          а свои Азарты остались только в красивых роликах

          Хуже - Азарты есть, но не в полном объёме. От всей системы массово есть только оконечные устройства - портативные станции.
          Нет: никаких связей “на длинном плече”, свыше 4 км, без установки между абонентами цепочки ретрансляторов. Нет ППРЧ-радиостанций на бронетехнике и командно-штабных машинах. Нет вообще всего КВ-сегмента.
          Есть: портативные радиостанции у пехоты, работающие в УКВ на расстоянии до 4 км, которым можно помочь, подняв такую же радиостанцию в воздух на БПЛА. Оставим на совести воинов пера то, как за годы пеара “до 4 км” связи “портативка-портативка” по местности превратились в “4 и более километра” и “от 4 километров”. Физика газеты не читает. ДО. До 4 км. При очень удачной местности и расположении станций. В среднем же - 2,5 км примерно.
          © Мурз
      2. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 11:09
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Проблемс связи в нас в армии давняя.К сожалению,пока не решаемая.

        Есть ещё парочка не решаемых: разведка и работа штабов.
        Следствие всех трёх - управление войсками.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 09:23
      +2
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Печальная какая-то традиция

      Обычная практика...радиосвязь самая уязвимая, но существует же еще проводная связь и интернет...
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:52
        +1
        Да, связь на ТА-57 (ТА-88) достаточно надёжна в позиционной войне.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:06
        0
        Там где глушилки интернет не существует wassat
        Если только оптоволокно.
        А провода связисты по-любому размотали. Провода никто не отменял. Да и рации заглушить трудно
  6. maksbazhin
    maksbazhin Сегодня, 09:05
    -9
    За
    Традиционно задавив связь
    пора расстреливать. Сколько можно am
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 09:25
      +3
      Цитата: maksbazhin
      пора расстреливать.

      Кого, за что и по какой статье?
      1. maksbazhin
        maksbazhin Сегодня, 10:06
        -1
        Того кто не обеспечил надежной связью, по статье измена Родине.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:08
    0
    Ожидаемо. По наркоманской заднице зели прилетело столько пинков погоняющих его в наступление, что это было лишь вопросом времени. Июнь будет жарким. Утилизация бандерлогов продолжается.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:11
    +8
    Да, судя по всему ВСУ наконец решились на широкомасштабное наступление. На сегодня
    ВСУ наступают волнами, но безуспешно, наши все атаки отбили.
    Нашим бойцам стойкости и минимальных потерь.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:18
      +4
      И, значит, эффект внезапности упущен. Учитывая, что перевеса в технике тоже нет, то будет бодание без особых успехов. Стойкости и удачи нашим!
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:09
        -1
        Зато если укров тут всех и уложат, то дело с освобождением и денацификацией пойдёт быстрее
  9. Cooper
    Cooper Сегодня, 09:17
    +6
    Никакой т.н. украины не должно в дальнейшем существовать. Ни в каком виде. Токсичный изначально антироссийский проект У. закрыть полностью, окончательно и бесповоротно, раз и навсегда.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:28
      +3
      Никакой т.н. украины не должно в дальнейшем существовать. Ни в каком виде.

      Ну - скажем западную-то часть можно спихнуть Польше.. Зная менталитет тамошних насельников - думаю, что уже лет через 5 они начнут так же ненавидеть поляков. И это - будет уже польским токсином..

      Дело в том, что им обязательно надо кого-то ненавидеть. Без этого - они не могут. Даже если Западэнщину выделить полностью в отдельное самостоятельное государство - они всё равно будут ненавидеть всех соседей, а заодно - друг друга, если кто-нибудь ещё не подвернётся..
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:31
      0
      А людей куда? Они же отбитые на всю голову, как навальнята. 20 миллионов новых навальнят - не многовато ли? И всех кормить, лечить, пенсии платить. Людям, которые ненавидят Россию с колыбели. Убивать их? Депортировать?
    3. tun5t
      tun5t Сегодня, 10:00
      -1
      к сожалению память коротка у России, при Петре 1 такие же проблемы возникли, а когда порешали, говорили - не быть этим землям без надзора! - сказали, но прошло время и... вот они... наши "любимые" грабли.! А теперь то что? - опять на смерть!
      Такая проблема происходит из Москвы - очень гордые и застенчивые оказались москвичи на протяжении 105 лет, ну и маловеры в молельных стенах Кремля - это беда тех земель и людей, коими управляют. Примерно так говорится в знаниях.
      И как много говорили про европитеков (колл. запад) - они и воевать не умеют и не будут, потому что сытые и изнеженые той жизнью - а вот дали им воина в виде окраины России - и вот они уже и прут, а мы то пока "побеждаем" в обороне.
      Короче - мы предпологаем, а Бог распологает. все подробности как и зачам в Ведах. Очень поучительные знания - особенно сейчас паралель - как Кришна ездил к асурам (сами с усами, без Бога свой мир строят) , ездил и объяснял, что нужно мирно порешать, но не слушали, вид только делали. Как Кришна попросил великого воина перейти на сторону безбожников (асуров) - что бы те перестали действоват из под тишка, вышли в открытую на бой. И как кауравы (асуры) обрадовались и решили - теперь точно победят! Очень напоминает наши дни. европитеки теперь тоже обрадовались, когда окраина воюет против России, за европу. .... Ну а далее были офигенные разрушения по всей Земле.... поскольку время циклично, то .....
  10. Single-n
    Single-n Сегодня, 09:20
    +2
    Ну что же. Началось таки. Теперь увидим кто и как подготовился.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:20
    0
    И ещё дельный совет ,меньше слушаем военкоров с " передовой" якобы.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: tralflot1832
      И ещё дельный совет ,меньше слушаем военкоров с " передовой" якобы.


      И кого предлагаете слушать ?
    2. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 09:28
      +1
      Кого слушать? Раскажите пожалуйста.
      1. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 09:54
        +2
        Слушайте музыку. Классическую или любую другую на свой вкус.
        1. tun5t
          tun5t Сегодня, 10:13
          -1
          Цитата: убей фашиста
          Слушайте музыку. Классическую или любую другую на свой вкус.

          Предлагаете расслабится, ужасно испугатся и ещё больше паниковать? Народ хочет ЗНАТЬ - это и спасает во всех смыслах.
        2. tun5t
          tun5t Сегодня, 10:24
          -1
          как говорится, если не хотите занятся политикой, знаниями, интересоваться окружающим миром, то политика. окружающий мир вас возмёт в оборот. Никакие провластные , никогда не оставят вас в покое - свойство материального мира таково, что всем у власти нужны рабы во всех смыслах, что бы получать удовольствие от власти. Иначе сама власть теряет смысл.
          Это свойство материального мира - мы не тело, мы душа и путешествуем здесь и боремся друг с другом в поисках чуственных наслаждений.
        3. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 11:13
          0
          Цитата: убей фашиста
          Слушайте музыку. Классическую или любую другую на свой вкус.

          Мне последнее время из классиков более других по душе Вагнер.
          1. убей фашиста
            убей фашиста Сегодня, 11:32
            0
            Отличный выбор - автор и исполнители на высоте :)
        4. 1976AG
          1976AG Сегодня, 11:21
          0
          Цитата: убей фашиста
          Слушайте музыку. Классическую или любую другую на свой вкус.


          Если вы в музыке слышите сводки с фронта, то это точно болезнь
        5. Стирбьорн
          Стирбьорн Сегодня, 11:38
          0
          Цитата: убей фашиста
          Слушайте музыку. Классическую или любую другую на свой вкус.

          А я советую слушать аудиокниги. Глаза не устают hi
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:12
        +2
        Предлагаю просто ждать и смотреть winked
  12. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 09:27
    +2
    А почему не видно Леопардов? Для какого момента они их берегут?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:45
      +3
      Для момента, когда вожделенный прорыв таки чётко обозначится.. Смысл губить дорогущую редкую технику штурмуя в лоб нашу оборону? Тут как раз надо послать вперёд кого не жалко на каком-нибудь старье..
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:14
        +1
        А если не получится, то тигры можно развернуть на 180 и умотать по-быстрому. Пока мясо не стухло
  13. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:29
    +2
    А как все прекрасно начиналось в 1991,Гайдар "спасал страну", кормить республики Россия перестала и обрела свободу от них.... Помню случаи, когда женщины подходили к военным в 1989 и говорили им: "неужели вы будете в нас стрелять, если мы поддержим нашего Ельцина ?"

    Таки все сбылось. Еклмн... как же они были правы!
    И Ельцина поддержали и те, кто тогда учился в Москве, сейчас мощно шмаляют по нам из всех орудий. Мы живём точно в какой-то фантастической стране.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:50
      +4
      кормить республики Россия перестала и обрела свободу от них....

      Вы явно не жили в то время в республиках. Вообще-то они считали что кормят нас и отделившись, перестанут нас кормить, а за неотделение они требовали таких преференций в свою пользу, что для их реализации каждому жителю рсфср надо было пойти в добровольное рабство, так как по их требованиям, они должны были не только получать больше прав, но усиленное госсодержание республик. За чей счёт должно было быть это реализовано рассказывать я надеюсь не надо.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 11:30
        +1
        Цитата: Хорон
        Вы явно не жили в то время в республиках. Вообще-то они считали что кормят нас и отделившись, перестанут нас кормить,

        Кто нас только не кормил .Прибалты , узбеки ,азербайджанцы ,грузины ,Вайкуле,Пугачева ,вот сейчас уже Пруськины .
        Я должен был родится сразу в Бентли
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: иван2022
      кормить республики Россия перестала и обрела свободу от них....

      С точностью до наоборот - это республики считали, что они являются чужой житницей и кормят голодного, ленивого и, к тому же, пьющего старшего брата. © 72 метра
  14. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 09:38
    +2
    Вот и настал момент действия ВКС!!! Выявлять и уничтожать технику и пехоту! Или опять будет глубокий прорыв. Пишут, что артой работают.
  15. Victor V.
    Victor V. Сегодня, 09:43
    -1
    нам всё песни пели что армии нет, что народ не хочет умирать за украину.
    но посмотрите что в реальности - люди готовы умирать и идут в атаку. Может быть нужно признать, что украинцы мотивированы достаточно хорошо?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:16
      -1
      Мотивированы те кто сзади украинцев.
  16. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:45
    +2
    Цитата: Roma-1977
    А ничего ещё не началось. Ни одного "Леопарда" и "Брэдли" в бой введено ещё не было. И дроны ждут своего часа. Если нащупают слабое место - ломанутся туда сразу всеми силами.

    Разве "Леопардов" так много, что их ввод будет говорить о безоговорочном признаке начала "контрнаступа"? Или они обладают какими-то невиданными доселе возможностями? Нашествие тысячи дронов, насколько понимаю, пока только на уровне фантазий рассматривалось.
    Вот 16 уничтоженных танков за раз, не считая другой бронетехники (и импортной тоже), видимо о чем-то говорит всё-таки.
  17. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:04
    -3
    Цитата: Аль Манах
    Хорошо, если у самих военных есть такая карта и полная информация о происходящем в онлайн-режиме.

    Должна быть, ведь экраны для этого у них уже есть. И немаленькие.

    А когда-то Генштаб во время Великой Отечественной размещался на платформе станции метро Кировская (Чистые Пруды) ...
  18. nordscout
    nordscout Сегодня, 11:19
    0
    Вопрос "не по окладу"... Почему противнику удаётся, почти с настораживающей регулярностью "гасить" нашу связь? С чем это связано и как этот вопрос решается? Уже год , как идут боевые действия, а вопрос со связью (надежной, защищённой) с повестки дня не уходит? Как гласил "Боевой устав" РККА, ВС СССР- "Потеря связи - потеря управления" и "Виновный в потере связи подлежит, в боевых условиях, расстрелу...." Пофигизм очередного чиновника или организованный саботаж? Перефразируя умную мысль Генералиссимуса И.В. Сталина о победах и поражениях, что у каждого пофигизма (или тихого саботажа) ест должность, воинское звание и ФИО.....
  19. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:25
    0
    Надо просто признать что СВО кончилось и это война . От сюда направление подразделений по всей ширине границы ,ведение полномасштабных боевых действий ,со всеми вытекающими .