Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до тридцати единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку "всплытия" установить не смогла. В результате ударная группа, которая отрабатывает сейчас Новодонецкое, вышла на рубеж атаки почти незамеченной. Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии

Командование ВСУ не ограничилось вчерашними попытками штурма позиций российской армии на нескольких участках, наступление украинской армии продолжается. Подразделения ВСУ действуют довольно активно и уже добились ограниченного успеха под Угледаром. Об этом в своем ТГ-канале пишет Александр Ходаковский.На данный момент известно, что противник атаковал ограниченными силами левее Угледара по направлению Золотая Нива - Новодонецкое. Наступление подразделений ВСУ при поддержке около десяти единиц бронетехники началось еще ночью, сначала украинские националисты создали впечатление, что будут атаковать на участке вчерашнего прорыва под Великоновоселовкой, но удар нанесли на другом участке, причем удачный. По словам Ходаковского, на данный момент подразделения российских войск находятся в "затруднительном положении", бой продолжается.- сообщил командир "Востока".Наступлением в районе Угледара противник не ограничился, бои возобновились в районе Времевьеского выступа, причем противник ввел бой гораздо большие силы, чем вчера. Также атаки идут в районе Соледара и Артемовска, ВСУ наступают волнами, но безуспешно, наши все атаки отбили. Сообщается, что по Соледару активно работает украинская артиллерия, южнее Артемовска противник предпринимает попытки прорвать нашу оборону.