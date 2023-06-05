Египет и Израиль начинают срочные переговоры из-за гибели израильских солдат на границе

Трое израильских военнослужащих и египетский полицейский погибли в результате перестрелки на границе двух государств. Теперь Египет и Израиль вынужденно начинают экстренные переговоры, сообщает Egypt Independent.По утверждению издания, инцидент на границе стал первым случаем перестрелки со смертельным исходом между египетскими и израильскими военными более чем за десятилетие. Офицер египетской полиции, по версии израильской стороны, проник через границу и застрелил двух израильских солдат, несших службу на посту охраны. Затем полицейского ликвидировали, но в ответном огне погиб еще один израильский военнослужащий.Инцидент произошел в районе пограничного пункта Ницана, который находится в 40 километрах к юго-востоку от точки, в которой сходятся границы Израиля, Египта и сектора Газа. Египетская сторона утверждает, что офицер службы безопасности преследовал контрабандистов, во время проведения операции египетские стражи порядка пересекли израильскую границу и по ним открыли огонь израильские военные.Израильская сторона тоже сообщает о контрабанде наркотиков, только в том ключе, что израильские военные предотвратили попытку провоза запрещенных веществ. По некоторым данным, в перестрелке участвовала ранее неизвестная организация «Шит Египта». Израильская пресса в связи с этим утверждает, что надо помнить об угрозах, которые исходят для страны с данного направления.Отметим, что Синайский полуостров является очень проблемным регионом с точки зрения преступности и контрабанды наркотиков. Египетские армия и полиция в меру сил и возможностей пытаются противостоять преступной деятельности, но иногда это приводит к вот таким инцидентам. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что досадное происшествие на границе приведет к какой-то эскалации между двумя соседними странами.