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Египет и Израиль начинают срочные переговоры из-за гибели израильских солдат на границе

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Египет и Израиль начинают срочные переговоры из-за гибели израильских солдат на границе

Трое израильских военнослужащих и египетский полицейский погибли в результате перестрелки на границе двух государств. Теперь Египет и Израиль вынужденно начинают экстренные переговоры, сообщает Egypt Independent.


По утверждению издания, инцидент на границе стал первым случаем перестрелки со смертельным исходом между египетскими и израильскими военными более чем за десятилетие. Офицер египетской полиции, по версии израильской стороны, проник через границу и застрелил двух израильских солдат, несших службу на посту охраны. Затем полицейского ликвидировали, но в ответном огне погиб еще один израильский военнослужащий.

Инцидент произошел в районе пограничного пункта Ницана, который находится в 40 километрах к юго-востоку от точки, в которой сходятся границы Израиля, Египта и сектора Газа. Египетская сторона утверждает, что офицер службы безопасности преследовал контрабандистов, во время проведения операции египетские стражи порядка пересекли израильскую границу и по ним открыли огонь израильские военные.

Израильская сторона тоже сообщает о контрабанде наркотиков, только в том ключе, что израильские военные предотвратили попытку провоза запрещенных веществ. По некоторым данным, в перестрелке участвовала ранее неизвестная организация «Шит Египта». Израильская пресса в связи с этим утверждает, что надо помнить об угрозах, которые исходят для страны с данного направления.

Отметим, что Синайский полуостров является очень проблемным регионом с точки зрения преступности и контрабанды наркотиков. Египетские армия и полиция в меру сил и возможностей пытаются противостоять преступной деятельности, но иногда это приводит к вот таким инцидентам. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что досадное происшествие на границе приведет к какой-то эскалации между двумя соседними странами.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Yamenah
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:10
    +1
    Израильские погранцы наверно звёзды считали ,а не границу охраняли.Разберутся ,не впервой.Хотя там есть один нюанс ,который прошёл стороной .Израиль в знак доброй воли передал Саудитам два островка ,которые ранее принадлежали Египту.Кто в курсе ,на просторах тырнета ничего не найду.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:11
    0
    Синайский полуостров является очень проблемным регионом с точки зрения преступности и контрабанды наркотиков. Египетские армия и полиция в меру сил и возможностей пытаются противостоять преступной деятельности

    Зная египтян, можно представить как они борятся с контрабандой наркотиков......
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:12
    -10
    Какой чудесный детский лепет - преследовали контрабандистов и пересекли границу... Есть закреплённая на международном уровне норма - пограничные службы оповещают сопредельные стороны о нарушении границ контрабандистами, либо запрашивают разрешение на совместную операцию. Видимо египетский пограничник был адептом организации с говорящим названием Шит Египта (в статье так и написано - шит, а не щит). Одно радует - скоро от этой дурно пахнущей организации и воспоминаний не останется - Израиль такого не прощает (так и хочется сказать - в отличие от некоторых)
  4. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:13
    +5
    а где же видео с камер наблюдения? а то израиль весь такой технологичный и издевается над египтом
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:22
    +2
    Офицер египетской полиции проник через границу и застрелил двух израильских солдат, несших службу на посту охраны.
    Странно, по израильской версии он выходит либо самоубийца, либо провокатор международного уровня? А вот египетская версия больше похожа на правду
    во время проведения операции египетские стражи порядка пересекли израильскую границу и по ним открыли огонь израильские военные.
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:25
    +3
    Наркоту не поделили? Но по версии Израиля получается, что египетский офицер был просто ниндзя заваливший троих. Ну вот не верю, Кац не обязан всему верить.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:17
      +1
      Тогда, получается, что евреи сами своих дружков прикастрюлили, чтобы долю ихую себе прибрать! Вот в это верю!
  7. APAHAKC
    APAHAKC Сегодня, 09:51
    0
    думаю все что тут написано не очень правда....
    здается мне израилю надо бы научиться жить мирно с соседями ...
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 10:05
      0
      Давно было:Египет владел восточные бернг средизем моря.
      Начался поход? На колесницах?
      Давид у евреев готов выйти вперед?
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:23
    0
    Египетский офицер преследовал контрабандистов ,а застрелил двух израильских пограничников .
    Что то тут не клеится совсем ............