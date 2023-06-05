Военное обозрение
Войти Регистрация

Newsweek: Экс-сотрудник Пентагона призвал власти США обнародовать секретные данные об исследованиях НЛО

15
Newsweek: Экс-сотрудник Пентагона призвал власти США обнародовать секретные данные об исследованиях НЛО

В Соединённых Штатах в очередной раз заговорили про неопознанные летающие объекты (НЛО) и инопланетян. В частности, об этом вспомнил бывший сотрудник Пентагона Кристофер Меллон.


По словам Меллона, который когда-то занимал пост заместителя помощника министра обороны США по разведке, власти страны изучают объект внеземного происхождения, пишет издание Newsweek. Меллон призвал американские власти обнародовать информацию об этом, что позволит, по его мнению, совершить научный прорыв.

Любая информация об НЛО и инопланетянах всегда интересовала миллионы людей, а в последнее время подобные явления вновь привлекли внимание публики, отмечает Newsweek. Однако в США многое по этому вопросу скрывается от широкой общественности и многие, включая конгрессменов призывают к большей прозрачности. К этим людям относится и Меллон, который недавно опубликовал статью, где он пишет, ссылаясь на сотрудников Агентства по всеобъемлющему изучению аномалий (AARO), что власти занимаются секретным проектом по исследованию материалов из объекта неземного происхождения.

Меллон считает, что обнародование информации об этих исследованиях будет способствовать развитию науки и техники

Возможно, нам удастся ускорить переход на чистую и дешёвую энергию. Вероятно, мы даже сможем разработать сверхпроводящие материалы и технологии по созданию двигателей, которые показывают в голливудских фильмах

— отметил экс-сотрудник Пентагона.

Кроме того, это поможет разным странам вместе разработать эффективные средства защиты от потенциальных внеземных атак, добавил Меллон.

Напомним, что в конце мая о том, что Землю не только посещали инопланетяне, но и что они якобы остаются на ней, утверждал профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан. Президенты стран демократического мира
Использованы фотографии:
Википедия/P199
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:42
    +3
    призвал власти США обнародовать секретные данные об исследованиях НЛО
    Если они обнародуют, то демократам точно не понравится. Окажется, что Байден биоробот, у которого вышел из строя чип, а новый еще не подвезли - расстояния от складов с запчастями в парсеках (1=3,26 световых лет) измеряются (шутка).
    обнародование информации об этих исследованиях будет способствовать развитию науки и техники
    А, как обнародование поможет развитию? И есть ли материалы из объекта неземного происхождения в действительности? Метеорит не сгоревший при входе в атмосферу тоже объект внеземного происхождения. Опять подняли "животрепещую" тему для обывателя с целью отвлечения от чего-то более серьезного.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 10:05
      +2
      Никогда власти США таких данных не опубликуют.
      Ибо они сами на три четверти состоят из гуманоидов, рептилоидов и прочих "братьев по разуму"! laughing
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:42
    +3
    Так и рептилоиды окупировавшие Белый Дом вам всё и раскажут! Ждите! bullyКовид их шупалец дело.И судя по Жан Пьер ,она собралась размножаться почкованием.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:45
    +1
    Они пытаются намекнуть, что все атаки на российские территории,это дело рук НЛО и инопланетян? smile
  4. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 09:45
    +3
    Отвлечение масс от текущих проблем.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:01
      +2

      Shtilric
      Сегодня, 09:45
      НОВЫЙ
      +1
      Отвлечение масс от текущих проблем.
      Таки да. Других проблем выше крыши, а этому Меллону, НЛО подавай! laughing
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:21
        +1
        Да перестаньте, чел просто наглотался чего-то не того или перебрал малость. А вы опять всполошились, как будто сами обкурились.)
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:30
        0
        НЛО у них есть, а Кинжал у нас, они лазер испытывают и доводят, а мы в конце 80-х уже ракеты им сбивали... сдается мне у нас контакт с внеземными лучше налажен laughing
  5. astepanov
    astepanov Сегодня, 09:47
    +3
    Голливуд в действии: инопланетянцы, полтергейст, привидения, барабашки, экстрасексы, супермены, бэтмены, человеки-пауки, Несси, годзиллы угрожают мериканской демократии! Их засылают то Советы, то РФ, то сломские террористы, теперь вот - китайский надувной засланец прилетел. Но мужественные гендерно выравненные мериканы всех победят, спалят из лазеров антивеществом с привлечением Терминатора и Кинг-Конга. И тогда Терминатор с Кинг-Конгом составят дружную семью и займутся любовью, Байдена удочерят, а демократия восторжествует. Аминь!
  6. MARGADON
    MARGADON Сегодня, 10:21
    0
    Помню Трамп еще до президентства обещал рассекретить данные. Стал президентом и не сдержал обещаний.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:33
      0
      Цитата: MARGADON
      Стал президентом и не сдержал обещаний.

      Таки шо... покажите мне хоть одного президента, который сдержал предвыборные обещания. )))
  7. Alexander
    Alexander Сегодня, 10:30
    0
    Возможно, нам удастся ускорить переход на чистую и дешёвую энергию.

    Этот переход нужен только обычному работяге, а Ылите он не нужОн.
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:33
    0
    Как то ночью к нам в село прилетело НЛО, я как с пьяну ломом двинул, долго ли сломать машину feel
  9. solar
    solar Сегодня, 11:15
    0
    профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан. Президенты стран демократического мира

    Кусок статьи отрезало?
  10. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:17
    0
    Как только у матрасов возникают проблемы с финансами и социалкой, так сразу же выстреливает тема с НЛО и гуманоидами. Всё рутинно и предсказуемо. recourse