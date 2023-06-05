Newsweek: Экс-сотрудник Пентагона призвал власти США обнародовать секретные данные об исследованиях НЛО

Возможно, нам удастся ускорить переход на чистую и дешёвую энергию. Вероятно, мы даже сможем разработать сверхпроводящие материалы и технологии по созданию двигателей, которые показывают в голливудских фильмах

В Соединённых Штатах в очередной раз заговорили про неопознанные летающие объекты (НЛО) и инопланетян. В частности, об этом вспомнил бывший сотрудник Пентагона Кристофер Меллон.По словам Меллона, который когда-то занимал пост заместителя помощника министра обороны США по разведке, власти страны изучают объект внеземного происхождения, пишет издание Newsweek. Меллон призвал американские власти обнародовать информацию об этом, что позволит, по его мнению, совершить научный прорыв.Любая информация об НЛО и инопланетянах всегда интересовала миллионы людей, а в последнее время подобные явления вновь привлекли внимание публики, отмечает Newsweek. Однако в США многое по этому вопросу скрывается от широкой общественности и многие, включая конгрессменов призывают к большей прозрачности. К этим людям относится и Меллон, который недавно опубликовал статью, где он пишет, ссылаясь на сотрудников Агентства по всеобъемлющему изучению аномалий (AARO), что власти занимаются секретным проектом по исследованию материалов из объекта неземного происхождения.Меллон считает, что обнародование информации об этих исследованиях будет способствовать развитию науки и техники— отметил экс-сотрудник Пентагона.Кроме того, это поможет разным странам вместе разработать эффективные средства защиты от потенциальных внеземных атак, добавил Меллон.Напомним, что в конце мая о том, что Землю не только посещали инопланетяне, но и что они якобы остаются на ней, утверждал профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан. Президенты стран демократического мира