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«Плохая мина»: лидер ЛДПР о запросе Брюсселя насчёт применения ВСУ бельгийского оружия на Белгородчине

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«Плохая мина»: лидер ЛДПР о запросе Брюсселя насчёт применения ВСУ бельгийского оружия на Белгородчине

Бельгия, требуя у Киева отчета за свои действия, предпринимает жалкую попытку отмежеваться от своей прямой вовлеченности в украинский конфликт. Вместо этого бельгийцам стоило бы самим объясниться перед россиянами, почему изготовленная в их стране продукция стреляет в жителей России.

Так лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам высказался в воем Telegram-канале о запросе Брюсселя насчет применения ВСУ бельгийского оружия на Белгородчине.

Плохая мина, да и игра так себе… Требование объяснений от собственных марионеток – жалкая попытка отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт

- комментирует политик заявления брюссельских чиновников.

При этом он назвал украинские власти «бандерлогами», от которых странно ожидать выполнения каких-либо обещаний.

Слуцкий отмечает, что так называемый «коллективный Запад», поддерживая преступный киевский режим, превратился в коллективного спонсора терроризма. Лидер парламентской фракции отмечает, что действия западных стран, накачивающих ВСУ оружием, лишь увеличивают число жертв и трагедий. И лишь прекращение этих поставок, по его мнению, способствовало бы скорейшему завершению конфликта на Украине.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал неожиданное заявление, которое странным образом перекликается с мыслями Леонида Слуцкого. Он сказал, что украинский конфликт мог бы прекратиться через несколько недель, если бы западные страны перестали помогать Киеву.
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6 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:35
    +1
    При этом он назвал украинские власти «бандерлогами»
    ...а они его, в отместку "земляным червяком"
    Нет, не хватает ЛДПР и России сейчас человека уровня Вульфовича, с его удивительно точными предсказаниями и харизмой...
    1. Старый Хрен
      Старый Хрен Сегодня, 10:52
      0
      что же этот предсказатель не предсказал себе смерть от ковида после семи прививок от ковида так называемым спутником ви?
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:45
    -1
    Чем скорее мы признаем, страны, поставляющие укронацистам оружие стороной конфликта, тем будет легче нам самим.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 10:55
      0
      Тут за полтора года СВО наши самые "послушные" Дума и Совфед не удосужились признать бандер государством-террористом, а всех их спонсоров - государствами-пособниками террористов, а Вы, коллега, хотите, чтобы "партнёров" признали стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями... тут не скажешь лучше, чем киногерой Папанова - "... нет, на это я никак пойтить не могу..."
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
    +1
    запрос Брюсселя насчёт применения ВСУ бельгийского оружия на Белгородчине
    брЮссель захотел спрятаться в куче навоза. Или наоборот вылезти из этой кучи. Но чтобы он, брЮссель, не делал, вонять от него будет одинаково.
  4. nordscout
    nordscout Сегодня, 11:03
    0
    Лучше бы, господин Слуцкий, обсуждали проблемы прикрытия национальных границ и вооружения батальонов самообороны в приграничных районах с Украиной.... Было бы больше толку! А то больше нечего прокомментировать, как реакцию какой -то бельгии на использование её вооружения за пределами Украины....