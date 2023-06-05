Бельгия, требуя у Киева отчета за свои действия, предпринимает жалкую попытку отмежеваться от своей прямой вовлеченности в украинский конфликт. Вместо этого бельгийцам стоило бы самим объясниться перед россиянами, почему изготовленная в их стране продукция стреляет в жителей России.
Так лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам высказался в воем Telegram-канале о запросе Брюсселя насчет применения ВСУ бельгийского оружия на Белгородчине.
Плохая мина, да и игра так себе… Требование объяснений от собственных марионеток – жалкая попытка отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт
- комментирует политик заявления брюссельских чиновников.
При этом он назвал украинские власти «бандерлогами», от которых странно ожидать выполнения каких-либо обещаний.
Слуцкий отмечает, что так называемый «коллективный Запад», поддерживая преступный киевский режим, превратился в коллективного спонсора терроризма. Лидер парламентской фракции отмечает, что действия западных стран, накачивающих ВСУ оружием, лишь увеличивают число жертв и трагедий. И лишь прекращение этих поставок, по его мнению, способствовало бы скорейшему завершению конфликта на Украине.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал неожиданное заявление, которое странным образом перекликается с мыслями Леонида Слуцкого. Он сказал, что украинский конфликт мог бы прекратиться через несколько недель, если бы западные страны перестали помогать Киеву.