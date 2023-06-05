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Митинг в поддержку оппозиции в Польше стал самым массовым в стране с 1989 года

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Митинг в поддержку оппозиции в Польше стал самым массовым в стране с 1989 года

Накануне в польской столице сотни тысяч людей вышли на антиправительственный митинг в поддержку лидера главной оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа» Дональда Туска, который ранее занимал должность премьер-министра страны. Об этом сообщает французская газета Le Monde. Организатором этой демонстрации выступило вышеупомянутое политформирование. Как отметил экс-председатель Европейского совета в ходе своего выступления, количество поляков, пришедших на митинг, превысило отметку в полмиллиона человек, однако, никакой информации о точной численности протестующих от сотрудников правоохранительных органов так и не поступило.


Шествие началось в 12 часов пополудни в Варшаве на одной из площадей. Затем, после нескольких выступлений представителей оппозиции, колонна отправилась по центральным улицам столицы в сторону исторической Замковой площади. Люди, съехавшиеся со всех уголков страны, выступают против растущих цен, мошенничества и лжи, с целью построения демократической и европейской Польши. По данным издания, это шествие стало крупнейшим за всю историю независимости республики с 1989 года.

Стоит отметить, что данная протестная акция против популистского национального правительства приурочена к парламентским выборам, намечены которые в республике на осень нынешнего года. Именно таким образом польская оппозиция и предпринимает усилия по консолидации своего электората.
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8 комментариев
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  1. _просто
    _просто Сегодня, 09:55
    +9
    Борьба мочи против фикалий... Что еще сказать.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:56
    +5
    Дональда Туска, который ранее занимал должность премьер-министра страны.
    Для них может что то и значат эти сходняки, а для нас - "Хрен редьки не слаще".
    1. frruc
      frruc Сегодня, 10:38
      +1
      a.s.zzz888....."Хрен редьки не слаще".

      Старуха Нуланд с дежурными пирожками всегда готова к вылету.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:17
    +2
    Польская оппозиция мало чем отличается от нынешнего правительства.
    выступают против растущих цен, мошенничества и лжи
    Так это сегодня характерно не только для Польши, т.к. вся Европа грешит этим. Вот только еще забыли добавить коррупцию.
  4. Boris63
    Boris63 Сегодня, 10:43
    +2
    Хрен редьки не слаще... Туск, так же куплен и перекуплен, может только что на Германию гавкать не будет.
    1. Илия
      Илия Сегодня, 10:46
      0

      Boris63 (Борис)
      Сегодня, 10:43
      НОВЫЙ
      0
      Хрен редьки не слаще... Туск, так же куплен и перекуплен, может только что на Германию гавкать не будет.
      Уверяю Вас, будет. И ещё как будет. Это когда он в ес крутился, ему было не с руки. А если дорвется до власти, будет поливать похлеще предыдущего.
  5. nordscout
    nordscout Сегодня, 10:45
    0
    Польские "странности".... Или, уже, устали хоронить своих "воинов света" с украинского ТВД???? Или приходит осознание, что с таким шовинистическим угаром и антирусским "выпендрёжом" недалеко и до очередного, IV раздела Польши, или получения удара ТЯО от уставшей (от Польши) России... Как - то, вот так...
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:18
    +1
    Одна партия - за то что бы русских вешать ,а вторая - за то что бы расстреливать .
    В польском болоте адекватные голоса не пройдут ,так что не видно повода для радости