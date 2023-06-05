Митинг в поддержку оппозиции в Польше стал самым массовым в стране с 1989 года

Накануне в польской столице сотни тысяч людей вышли на антиправительственный митинг в поддержку лидера главной оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа» Дональда Туска, который ранее занимал должность премьер-министра страны. Об этом сообщает французская газета Le Monde. Организатором этой демонстрации выступило вышеупомянутое политформирование. Как отметил экс-председатель Европейского совета в ходе своего выступления, количество поляков, пришедших на митинг, превысило отметку в полмиллиона человек, однако, никакой информации о точной численности протестующих от сотрудников правоохранительных органов так и не поступило.
Шествие началось в 12 часов пополудни в Варшаве на одной из площадей. Затем, после нескольких выступлений представителей оппозиции, колонна отправилась по центральным улицам столицы в сторону исторической Замковой площади. Люди, съехавшиеся со всех уголков страны, выступают против растущих цен, мошенничества и лжи, с целью построения демократической и европейской Польши. По данным издания, это шествие стало крупнейшим за всю историю независимости республики с 1989 года.
Стоит отметить, что данная протестная акция против популистского национального правительства приурочена к парламентским выборам, намечены которые в республике на осень нынешнего года. Именно таким образом польская оппозиция и предпринимает усилия по консолидации своего электората.