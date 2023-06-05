В Киеве отрицают начало широкомасштабного контрнаступления, заявляя о «прощупывании обороны» российских войск

В этих операциях задействованы тактические группы, цель которых застать противника врасплох, а не проводить широкомасштабное наступление

Планы любят тишину. Объявления о начале не будет

В Киеве отрицают начало широкомасштабного контрнаступления, в офисе Зеленского заверяют, что появившаяся информация о переходе ВСУ к атакующим действиям не соответствует действительности. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник на Банковой.Офис Зеленского категорически отрицает начало контрнаступления ВСУ, которого все ожидают с начала весны. Как заявляют представители режима, на южном направлении идут позиционные бои, командование задействовало в них тактические группы, которые прощупывают оборону, пытаясь застать российские силы врасплох.- заявляют в офисе президента Украины.В Минобороны Украины также отрицают начало наступательной операции, но предупреждают, что никакого объявления о начале контрнаступления не стоит ожидать, все начнется неожиданно. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна маляр.- заявила она.Между тем, ВСУ второй день подряд атакуют позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, идут ожесточенные бои с переменным успехом. На некоторых участках противнику удалось добиться временного превосходства, но в итоге все атаки были отбиты.