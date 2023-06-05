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В Киеве отрицают начало широкомасштабного контрнаступления, заявляя о «прощупывании обороны» российских войск

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В Киеве отрицают начало широкомасштабного контрнаступления, заявляя о «прощупывании обороны» российских войск

В Киеве отрицают начало широкомасштабного контрнаступления, в офисе Зеленского заверяют, что появившаяся информация о переходе ВСУ к атакующим действиям не соответствует действительности. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник на Банковой.


Офис Зеленского категорически отрицает начало контрнаступления ВСУ, которого все ожидают с начала весны. Как заявляют представители режима, на южном направлении идут позиционные бои, командование задействовало в них тактические группы, которые прощупывают оборону, пытаясь застать российские силы врасплох.

В этих операциях задействованы тактические группы, цель которых застать противника врасплох, а не проводить широкомасштабное наступление

- заявляют в офисе президента Украины.

В Минобороны Украины также отрицают начало наступательной операции, но предупреждают, что никакого объявления о начале контрнаступления не стоит ожидать, все начнется неожиданно. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна маляр.

Планы любят тишину. Объявления о начале не будет

- заявила она.

Между тем, ВСУ второй день подряд атакуют позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, идут ожесточенные бои с переменным успехом. На некоторых участках противнику удалось добиться временного превосходства, но в итоге все атаки были отбиты.
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21 комментарий
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 09:45
    +7
    Ну да..очень выгодная позиция. Если что то "выгорит", то видите как мы умеем нападать из "тишины", а если нет, то мы ж еще и не начинали
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
      +6

      svp67 (Сергей)
      Сегодня, 09:45
      НОВЫЙ
      +1
      Ну да..очень выгодная позиция. Если что то "выгорит", то видите как мы умеем нападать из "тишины", а если нет, то мы ж еще и не начинали
      Все эти маляры, подоляки, даниловы и пр. шушара давно уже не знают чего несут. П.С. Что то не видно на сми-горизонте ихнего рэмбо. Может уже призвали куда на передок?
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 09:52
      +5
      Цитата: svp67
      Ну да..очень выгодная позиция. Если что то "выгорит", то видите как мы умеем нападать из "тишины", а если нет, то мы ж еще и не начинали

      Хитрожoпая xoxляцкая позиция.
      А шо случилось?
      Мы тут просто "до витру" сходили... wink
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:05
        +5
        Цитата: Пауль Зиберт
        Хитрожoпая xoxляцкая позиция.
        А шо случилось?

        Напомнило winked
        -Свидетели есть?
        -Я свидетель, а шо случилось?
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:52
      +5
      Если что то "выгорит"
      цель которых застать противника врасплох
      Ищут где выгорит. А вот когда выгорит, тогда задействуют больше сил.
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:06
      +3
      Цитата: svp67
      Ну да..очень выгодная позиция. Если что то "выгорит", то видите как мы умеем нападать из "тишины", а если нет, то мы ж еще и не начинали

      Эта их укро-позиция известна мне давно со стройплощадках.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:48
    +6
    Ну если "прощупывание" -это по натовски потерять 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину, (личный состав поянтно, его .натовские союзники Киева в расчет не берут) , тогда это нормально. "Прощупывайте" дальше
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:58
      +3
      А потом скажут, мы щупали-щупали, ничего не нащупали. Дайте самолёты и новых танков, будем щупать дальше
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:45
        +1
        Цитата: parabyd
        А потом скажут, мы щупали-щупали, ничего не нащупали. Дайте самолёты и новых танков, будем щупать дальше

        Почему "потом"? Они эти кричалки орут больше чем свою салу...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:49
    +7
    В Киеве отрицают начало широкомасштабного контрнаступления
    Кидают в наступление 8 батальонов два из которых танковые при поддержке артиллерии и РСЗО и называют это "прощупыванием"? Отмазку для "друзей Украины" подготовили на случай провала - а мы еще не начинали, поэтому не спешите ругать, ждите.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:46
      0
      Цитата: rotmistr60
      поэтому не спешите ругать, ждите.

      У некоторых тут, по функционалу, нельзя не ругать и ждать...
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:50
    +7
    Между тем, ВСУ второй день подряд атакуют позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, идут ожесточенные бои с переменным успехом.
    По нашим сводкам МО, уже не хило наваляли укронацикам. Танков хорошо прорежели, БМП, колесную и пр. технику. Ну, и собственно пехоты всякой разной положили! good
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:57
      +4
      По нашим сводкам МО, уже не хило наваляли укронацикам.
      По плану и даже с опережением графика.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:26
        0

        Trapp1st
        Сегодня, 09:57
        НОВЫЙ

        +2
        По нашим сводкам МО, уже не хило наваляли укронацикам.
        По плану и даже с опережением графика.

        ВСУ потеряли в общей сложности 40 единиц бронетехники, включая 16 танков. Это наибольшие единовременные потери противника в бронированной технике за последние несколько месяцев.
        Совсем неплохо, как считаете?! good
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:32
          0
          Совсем неплохо, как считаете?! good
          Во первых это МО РФ, они в параллельной реальности. Во вторых когда потери были проблемой для ВСУ?
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:57
    +7
    Начхать как это называют бандерогеи. Главное чтобы в полях их осталось как можно больше.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: убей фашиста
      Начхать как это называют бандерогеи. Главное чтобы в полях их осталось как можно больше.

      А, они там и останутся, yes какими бы методами не велась эта, пока еще "Зарница"
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:02
    +4
    Sans doute allez vous penser que j'ai un esprit "tordu" mais je trouve rassurant que Kiev prétende qu'il ne s'agit pas de l'offensive....
    Car peut être est ce bien l'offensive qui a commencée mais le résultat n'est pas à la hauteur de leurs espérance et prétendre que "ce n'est pas l'offensive" cela est un peu comme un jour qui se fait battre mais qui pour ne pas l'admettre dira " non je faisait semblant ou " non je jouais "petit bras" ou "non je n'ai pas vraiment essayé" ...
    Enfin j'espère que les lignes Russes vont bien tenir et que ces bataillons démasqués qui attaquent seront "neutralisés". Mais depuis nos canapés bien au chaud et en relative sécurité tout semble facile...

    Без сомнения, вы подумаете, что у меня «извращенный» ум, но меня успокаивает то, что Киев утверждает, что речь идет не о наступлении.... Потому что, может быть, это наступление началось, но результат не соответствует их ожиданиям, и притворяться, что «это не наступление», немного похоже на день, который побит, но кто не признает, что это скажет: «нет, я притворялся, или «нет, я играл в «маленькую руку», или «нет, я действительно не пытался»... Наконец, я надеюсь, что российские линии будут хорошо держаться и что эти незамаскированные батальоны, которые атакуют, будут «нейтрализованы». Но с наших диванов, теплых и относительно безопасных, все кажется легким...
  7. bandabas
    bandabas Сегодня, 10:11
    +2
    Яка гарна дiвчина. Чувствуется профессионализм.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:20
    -2
    В Киеве отрицают начало широкомасштабного контрнаступления, заявляя о «прощупывании обороны» российских войск

    они уже даже план "отхода" проработали
    Армия РФ готовит масштабную информационно-психологическую операцию (ИПСО) и использует тему украинского "контрнаступления", чтобы деморализовать украинцев. Напомним, что вражеское Минобороны уже заявило о начале соответствующей операции со стороны украинских защитников.

    О планах враг предупреждает СтратКом ВСУ. По данным ведомства, Россия начнет распространять через социальные сети и телеграм-каналы заранее подготовленные старые фото и видео, которые будут демонстрировать "поражения" армии Украины. В частности, будут показывать подбитую технику, погибших и пленных.

    Также враг с целью введения в заблуждение общества будет отчитываться о неудачных операциях украинского контрнаступления, даже если его по факту не будет.
    https://www.unian.net/war/rf-sdelaet-iz-ukrainskogo-kontrnastupleniya-proval-v-ramkah-novoy-ipso-12282093.html
  9. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:21
    -2
    Странная реакция на украинские инсинуации про "зимне-весенне-летнее наступление".
    Все уже полгода трындят о том,как они наступят и как мы их разнаступим...Как они хитро запутывают нас в сетях своей дезы,а мы их лихо распутываем и трансклюкируем на подступах ....
    По мне наш общий враг готовится к наступлению,мы ,соответственно , знаем об этом и готовим в ответ свою "козью морду"-на сем пора и заканчивать всероссийское обсасывание и обгладывание этой темы.

    Пока же можно констатировать,что враг безпроблемно лупит по деревням,селам, городкам и погранпереходам Белгородчины, снимает ролики , пленных и общается с россиянами посредством интернета. Он глумит на губернатором, министром обороны, Пригожиным и над всеми нами.

    Куда простому крестьянину податься -совсем непростой вопрос !
    Пока тысячи россиян вынуждены валить в глубь России чтобы спасти свои жизни ,про дома и имущество уже разговор не идет-сгорело.
    В боях за освобождение Украины от , укронацистов, боевиков, всушников -выбрать нужное, мы на сегодня воюем за освобождение белгородских земель !!! . Занятые ВСУ территории новых регионов России продолжают ждать своего очередного освобождения.....

    А где наше наступление?! Где те слабые точки ВСУ которые мы разведали и по которым нанесем неожиданный удар ?
    Куда враги должны срывать свои резервы и срочно менять планы своего наступления ??? Где наши ДРГ и их рейды по вражеским тылам ? Про Бахмут ничего не пишите- все знаю,но это не Харьковская область и не ЛЬвов, а бойцов наших там осталось не мало....
    Увы,но пока мы сидим в ожидании новых заявлений об изменении сроков начала "контрнаступа", пока снова обмусоливаем вероятность избрания Трампа ,который непременно прикажет украинцам сложить оружие и строим очередной рубеж обороны, противник владеет военной инициативой и инициативой в информационном наступлении тоже. Это не самый верный путь к Победе !