Что нам нужно сделать, так это закончить украинский конфликт на мирных условиях. Которые, да, действительно, содержат ряд серьезных уступок России

С заявлением по поводу украинского конфликта выступил еще один кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Он выразил недовольство слишком большими финансовыми расходами Вашингтона на поддержку украинского режима и подчеркнул, что они не соответствуют реальным интересам американского государства.По утверждению Рамасвами, президент США в первую очередь должен быть озадачен интересами страны и американцев. Угрозой номер один для США он назвал перспективу военного союза Китая и России. Но текущая внешняя политика США как раз и приближает риск реализации этой угрозы.- отметил Рамасвами.По мнению кандидата в президенты США, можно провести границу в стиле Корейского полуострова, по существующей линии разграничения сторон. Кроме того, России можно дать обещание никогда не принимать Украину в Североатлантический альянс, а в ответ потребовать от РФ выхода из договора и совместного соглашения с Китаем в сфере обороны.Рамасвами считает, что именно такой план позволит защтитить американские интересы и сдержать Китай от возможного проведения военной операции на Тайване.Впрочем, с такой позицией вряд ли возможна победа Рамасвами на президентских выборах в США, даже если бы он был «топовым» кандидатом, коим он, безусловно, не является, если сравнивать его с Джо Байденом, Дональдом Трампом или даже Роном ДеСантисом.