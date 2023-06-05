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Кандидат в президенты США Рамасвами: Надо закончить украинский конфликт на мирных условиях с уступками России

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Кандидат в президенты США Рамасвами: Надо закончить украинский конфликт на мирных условиях с уступками России

С заявлением по поводу украинского конфликта выступил еще один кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Он выразил недовольство слишком большими финансовыми расходами Вашингтона на поддержку украинского режима и подчеркнул, что они не соответствуют реальным интересам американского государства.


По утверждению Рамасвами, президент США в первую очередь должен быть озадачен интересами страны и американцев. Угрозой номер один для США он назвал перспективу военного союза Китая и России. Но текущая внешняя политика США как раз и приближает риск реализации этой угрозы.

Что нам нужно сделать, так это закончить украинский конфликт на мирных условиях. Которые, да, действительно, содержат ряд серьезных уступок России

- отметил Рамасвами.

По мнению кандидата в президенты США, можно провести границу в стиле Корейского полуострова, по существующей линии разграничения сторон. Кроме того, России можно дать обещание никогда не принимать Украину в Североатлантический альянс, а в ответ потребовать от РФ выхода из договора и совместного соглашения с Китаем в сфере обороны.

Рамасвами считает, что именно такой план позволит защтитить американские интересы и сдержать Китай от возможного проведения военной операции на Тайване.

Впрочем, с такой позицией вряд ли возможна победа Рамасвами на президентских выборах в США, даже если бы он был «топовым» кандидатом, коим он, безусловно, не является, если сравнивать его с Джо Байденом, Дональдом Трампом или даже Роном ДеСантисом.
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:56
    +2
    Ишо один индус ??? Это будет забавно, если он пройдёт....
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:27
      0
      Ну и Рамасними! laughing Только вот в заметке не сказано, а от какой партии он кандидат?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:34
        +1
        Вероятно от той же, от которой и Подоконниксвами
      2. frruc
        frruc Сегодня, 10:47
        +1
        Рамасвами: президент США в первую очередь должен быть озадачен интересами страны и американцев.

        Эта позиция мне импонирует. Хорошо, если слова не расходятся с делом. Непонятно, чьи интересы защищали(ют) власти на всем постсоветском пространстве, включая Россию.
      3. solar
        solar Сегодня, 11:18
        0
        Ни от какой. И он еще не кандидат, он только заявил, что хочет им быть.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:43
      0
      Слишком поздно спохватились. После терактов которые устроили укронацисты в России, Только одна уступка, Украина исчезает, как страна.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: Nexcom
      Ишо один индус ??? Это будет забавно, если он пройдёт....

      В Шотландии Хамза Юсаф, в Британии Риши Сунак, королевством уже управляют не бритты, а рабы. Теперь пошло-поехало и в США, то парень их джунглей, а теперь индус.
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 09:57
    +1
    Ну если это Рамасвами заявляет, то к нему надо прислушаться...
    К тому же и Мамамылараму его поддерживает!.. wink
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 10:19
      +2
      По мнению кандидата в президенты США, можно провести границу в стиле Корейского полуострова, по существующей линии разграничения сторон.

      Сейчас разогнались ! Совсем уже охренели !
      Кроме того, России можно дать обещание никогда не принимать Украину в Североатлантический альянс, а в ответ потребовать от РФ выхода из договора и совместного соглашения с Китаем в сфере обороны.

      Ой как поёт то ! Хватит, мы наслушались их обещаний не расширять НАТО на восток, в результате имеем то, что имеем.
  3. NG inform
    NG inform Сегодня, 09:57
    +1
    Чёт пол-Украины за плохие отношения с Китаем это как-то мало. Вертать обратно, вплоть до Берлина.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:58
    +3
    С заявлением по поводу украинского конфликта выступил еще один кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.
    И-иии с такими заявами, не видать тебе кресла президента мерикатосии! А кто, и главное на что, будет пентагон кормить? bully
  5. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 09:59
    +2
    республиканцы сейчас всё обещают. Вон даже кандидата выбрали не Трампа, а по повесточке - индуса, как у мелкобритов. Наобещают все звезды с неба, а по факту ничего не поменяют. Т.к. то что сейчас происходит в\на Украине - крайне выгодно прежде всего штатам. Концерны ВПК даже на Кеннеди № 2 пойдут, ради космических прибылей, если у кого то возникнет в белом доме прекратить конфликт.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:07
    +1
    Задним умом они все крепки: задним потому, что кони закусили удила, а до того момента когда в США состояться выборы ещё больше года.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:12
    0
    закончить украинский конфликт на мирных условиях. Которые, да, действительно, содержат ряд серьезных уступок России
    Начал за здравия, а закончил за упокой
    потребовать от РФ выхода из договора и совместного соглашения с Китаем в сфере обороны.
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:16
    +1
    мда. чувак новый, американский менталитет тот же
    можно провести границу в стиле Корейского полуострова, по существующей линии разграничения сторон
    "ок, уступим им часть их земли в обмен на их отказ от остальной"
    России можно дать обещание никогда не принимать Украину в Североатлантический альянс, а в ответ потребовать от РФ выхода из договора и совместного соглашения с Китаем в сфере обороны.
    "не мамонты, не вымрут" (с)
    и вишенка многоходовки :
    именно такой план позволит защитить американские интересы и сдержать Китай от возможного проведения военной операции на Тайване.


    конечно, их нужно уважать за наглость и беспринципность "это мне, и это мне, а вот это тоже мне"
    но это капец беспредел, а не менталитет

    Народ, как хотите, развивайте отечеств произв-ва каждый на своем месте, эту амеродрянь с планеты нужно пробовать сносить, экономически.

    Бейте сапогом по губам любых клоунов, к-е орут про неправильные национальности СНГ или ненужные страны в ЕАЭС, нацепив герб СССР на аву, или тех, кто там от какой-то части У собрался отказываться - это истинные враги.
    Нам нужен рынок 250М, иначе ничего не получится. (если кто не врубается, что за цифра, начните с "хлебозаводу для существования нужно 10к потребителей", а технологиям сотни миллионов).
    И свадеб побольше и 7я желаю)
  9. Maluck
    Maluck Сегодня, 10:27
    +1
    Чем больше потерь несет украинская армия и чем меньше шансов сохранить б/у как государство (с юридической точки зрения), тем сильнее будут раздаваться призывы прекратить войну и сесть за стол переговоров. Думаю, что цель понятна - сохранение украины для попытки номер два. Очень надеюсь, что наше ВПР осознает это и ставит своей целью - упразднение украины, как субъекта международных отношений.
  10. nordscout
    nordscout Сегодня, 10:56
    +1
    Молодцы индийцы! Запустили индийского "ёжика" в ширинку не великой Британии, теперь, на очереди индийский" ёжик" в ширинку США.... Очень тонкая "многоходовка", в стили "путинской", индийских спец. служб.... Сначала индийский "перец" развалит, некогда великую, Британию, в отместку за колонизацию Индии, а его американский брат, индийского происхождения, начнёт "чудить" в США (в случае избрания его очередным Президентом)... Круто!!!!!!!!!!!!!!