Акции крупного швейцарского банка будут исключены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи через несколько дней в связи с его поглощением

Два крупнейших швейцарских банка UBS и Credit Suisse вскоре объединяться, а точнее, один станет частью другого, передает агентство Reuters.Согласно заявлению UBS, уже 12 июня будет завершено поглощение банка Credit Suisse, что приведет к появлению гигантского швейцарского банка с балансом в 1,6 трлн долларов. Эта стало возможным из-за последствий банковского кризиса, охватившего ряд крупнейших западных банков, включая и Credit Suisse.UBS – швейцарский банк № 1 – 19 марта согласился выплатить 3 миллиарда швейцарских франков (3,37 миллиарда долларов) и понести убытки в размере до 5 миллиардов франков для своего меньшего швейцарского конкурента – банка №2 Credit Suisse – после того, как падение доверия клиентов поставило его на грань банкротства, что побудило швейцарские власти принять меры по предотвращению более масштабного банковского кризиса.Сообщается, что акции Credit Suisse будут исключены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи через несколько дней не ранее 13 июня, а акционеры получат одну акцию UBS за каждые 22,48 принадлежащих им акций Credit Suisse.Крупнейшая банковская сделка со времен мирового финансового кризиса создаст группу, контролирующую активы на сумму 5 триллионов долларов, что в одночасье обеспечит UBS лидирующие позиции на ключевых рынках, на расширение которых в противном случае потребовались бы годы, отмечает Reuters.В мегабанке будет работать 120 000 сотрудников по всему миру, хотя он уже объявил о сокращении рабочих мест, чтобы сократить расходы.По данным Reuters, сделка была поддержана 200 миллиардами франков в виде поддержки ликвидности со стороны швейцарского центрального банка, а также обязательством правительства покрыть убытки в размере до 9 миллиардов франков сверх тех, которые понес UBS.