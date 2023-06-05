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Акции крупного швейцарского банка будут исключены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи через несколько дней в связи с его поглощением

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Акции крупного швейцарского банка будут исключены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи через несколько дней в связи с его поглощением

Два крупнейших швейцарских банка UBS и Credit Suisse вскоре объединяться, а точнее, один станет частью другого, передает агентство Reuters.


Согласно заявлению UBS, уже 12 июня будет завершено поглощение банка Credit Suisse, что приведет к появлению гигантского швейцарского банка с балансом в 1,6 трлн долларов. Эта стало возможным из-за последствий банковского кризиса, охватившего ряд крупнейших западных банков, включая и Credit Suisse.

UBS – швейцарский банк № 1 – 19 марта согласился выплатить 3 миллиарда швейцарских франков (3,37 миллиарда долларов) и понести убытки в размере до 5 миллиардов франков для своего меньшего швейцарского конкурента – банка №2 Credit Suisse – после того, как падение доверия клиентов поставило его на грань банкротства, что побудило швейцарские власти принять меры по предотвращению более масштабного банковского кризиса.

Сообщается, что акции Credit Suisse будут исключены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи через несколько дней не ранее 13 июня, а акционеры получат одну акцию UBS за каждые 22,48 принадлежащих им акций Credit Suisse.

Крупнейшая банковская сделка со времен мирового финансового кризиса создаст группу, контролирующую активы на сумму 5 триллионов долларов, что в одночасье обеспечит UBS лидирующие позиции на ключевых рынках, на расширение которых в противном случае потребовались бы годы, отмечает Reuters.

В мегабанке будет работать 120 000 сотрудников по всему миру, хотя он уже объявил о сокращении рабочих мест, чтобы сократить расходы.

По данным Reuters, сделка была поддержана 200 миллиардами франков в виде поддержки ликвидности со стороны швейцарского центрального банка, а также обязательством правительства покрыть убытки в размере до 9 миллиардов франков сверх тех, которые понес UBS.
Использованы фотографии:
Википедия/неизвестный автор
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5 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:43
    +1
    Какое отношение имеет эта статья к тематике военного обозрения? В мире периодически происходят слияния или дробление крупных компаний, но это волнует больше финансистов, но здесь каким боком?
  2. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 10:47
    +1
    Что к чему? Вообще монопенесуально!!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:54
    +1
    А я голову ломаю, что мне делать с акциями швейцарского банка? Объединение двух швейцарских банков, как-то повлияет на экономику России, может на проведение СВО?
  4. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 11:10
    +1
    Я смотрю, что денег много стало, скоро по ходу реально бумага обесценится особенно доллары а швейцарцы дело, толк в обрезках понимают
  5. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 11:24
    0
    Это как Суперлигу по футболу хотели создать. Теперь ССССупербанк..... дефолт Америки отменяется путем пожирания банков других стран....