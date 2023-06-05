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Власти Карабаха заявили об очередном нарушении режима прекращения огня армией Азербайджана

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Власти Карабаха заявили об очередном нарушении режима прекращения огня армией Азербайджана

4 июня вооруженными силами Азербайджана опять был нарушен существующий режим прекращения огня. Об этом сообщили в министерстве обороны Арцаха (Нагорного Карабаха).


Как утверждают в пресс-службе ведомства, на центральном и северо-восточном направлениях азербайджанские войска обстреливали позиции Армии обороны Арцаха из стрелкового оружия и миномета. В районе 11:40 4 июня ВС Азербайджана произвели 7 выстрелов из миномета калибра 60 мм в направлении позиций Армии обороны Арцаха.

Потерь в результате действий азербайджанских войск со стороны карабахской армии нет. О том, что азербайджанские военные вновь нарушили режим прекращения огня, власти Нагорного Карабаха проинформировали командование миротворческого контингента Вооруженных сил Российской Федерации.

К утру 5 июня ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе была «относительно стабильной», сообщают в военном ведомстве НКР. Отметим, что стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность окончательно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, признав азербайджанский суверенитет над этой территорией в обмен на гарантии безопасности для проживающего в НКР армянского населения. Это заявление Пашиняна вызвало негативную реакцию армянской общественности как в самой Армении, так и за ее пределами.
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10 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
    0
    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность окончательно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, признав азербайджанский суверенитет над этой территорией в обмен на гарантии безопасности для проживающего в НКР армянского населения.
    Было дело, однако. Во всеуслышанье, и прилюдно такое заявление Мыколы звучало в телеэфире.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Было дело, однако. Во всеуслышанье, и прилюдно такое заявление

      Тут дело не в этом. Во 1-ых в договоре было сказано, что нет никакого АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ а автор статьи это указывает на не существуещее название. Во 2-ых нет никакой власти Карабаха, есть сепаратисты, тем более что власти Армении открыто признали Карабах Азербайджанским. В 3-их если нет власти и нет никакого Арцаха, почему там есть армия, мало того ещё и стрельбу делают и траншеи роют? Так что как говорил президент Алиев, не хотите умирать, уходите!

      вот смотрите https://vk.com/video-197597979_456243312
  2. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:24
    0
    Все вопросы к "отцу" армянской нации Коле Пашиняну и его лгбтэшной политике!
  3. mann
    mann Сегодня, 10:26
    +1
    стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня
    И когда эти козявки угомонятся...Очередная столетняя война...
  4. flSergius
    flSergius Сегодня, 10:28
    +1
    И те и эти так радостно выскочили из "тюрьмы народов", сколько было криков, как мы их 300 лет якобы угнетали... Так почему нас теперь должно волновать, что они там режут друг друга? Ну разве что в контексте турецкой экспансии, но и тут надо было вовремя вести свою пропаганду, а не сидеть на попе.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 11:17
      0
      И те и эти так радостно выскочили из "тюрьмы народов", сколько было криков, как мы их 300 лет якобы угнетали...

      Сергей, ну тут Вы не правы, не они выскочили, а мы всех кинули, подписав декларацию в Беловежской пуще. А если подробнее на это посмотреть, то вопросы надо адресовать тому Верховному совету РСФСР, которого мы избрали весной 1990 года. Хотя, даже раньше, это когда создали в декабре 1989 года Российское бюро в ЦК КПСС. Ноги оттуда растут.
  5. 416D
    416D Сегодня, 10:29
    +3
    Ни Российская Федерация, ни Армения официально не признают так называемый арцах. Все страны входящие в ООН признают территориальную целостность Республики Азербайджан. Ниже еще интереснее:

    Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 22.02.2022

    П 1. Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой.

    П 11. Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны.

    Думаю, что вопросы к администрации ВО задавать излишне
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:32
    +1
    Это к вопросу о "заморозке" любого конфликта. Как не замораживай, а очагово будет вспыхивать постоянно.
  7. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 11:14
    0
    "Об этом сообщили в министерстве обороны Арцаха (Нагорного Карабаха)".
    Автор, Вы что пили? Карабах - Азербайджан. Сам Пашинян сказал.
  8. Ramiz Babayev
    Ramiz Babayev Сегодня, 11:32
    0
    "Свыше 10 тыс дел заведено по фактам дезертирства в Армении в период войны с Азербайджаном, об этом, как сообщает газета "Жоховурд", накануне заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте, отвечая на вопрос лидера фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна."
    Мы уже дрожим от грозных армянский вояк... laughing Часики тикают, тик так...Готовтесь к марафонскому забегу до Армении, непобедимые воины! laughing