Власти Карабаха заявили об очередном нарушении режима прекращения огня армией Азербайджана

4 июня вооруженными силами Азербайджана опять был нарушен существующий режим прекращения огня. Об этом сообщили в министерстве обороны Арцаха (Нагорного Карабаха).
Как утверждают в пресс-службе ведомства, на центральном и северо-восточном направлениях азербайджанские войска обстреливали позиции Армии обороны Арцаха из стрелкового оружия и миномета. В районе 11:40 4 июня ВС Азербайджана произвели 7 выстрелов из миномета калибра 60 мм в направлении позиций Армии обороны Арцаха.
Потерь в результате действий азербайджанских войск со стороны карабахской армии нет. О том, что азербайджанские военные вновь нарушили режим прекращения огня, власти Нагорного Карабаха проинформировали командование миротворческого контингента Вооруженных сил Российской Федерации.
К утру 5 июня ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе была «относительно стабильной», сообщают в военном ведомстве НКР. Отметим, что стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность окончательно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, признав азербайджанский суверенитет над этой территорией в обмен на гарантии безопасности для проживающего в НКР армянского населения. Это заявление Пашиняна вызвало негативную реакцию армянской общественности как в самой Армении, так и за ее пределами.