Представители украинского командования прокомментировали сообщения о результатах попыток наступления ВСУ на Угледарском направлении. В своем сообщении командование ВСУ отрицает понесенные значительные потери в военной технике и живой силе.Командование украинской армии утверждает, что информация о попытках контрнаступления ВСУ, об их направлениях и потерях является недостоверной, а все многочисленные видео- и фотоподтверждения, в изобилии предоставляемые российской стороной, якобы являются старыми, заранее заготовленными для дезинформации материалами.Примечательно, что ранее украинские источники с гордостью отчитывались о каждом захваченном квадратном метре территории, например в районе Артемовска, однако относительно событий, касающихся недавних боев на Угледарском направлении, те же источники отказываются что-либо сообщать "до появления официальных сводок от украинского командования".Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли активные попытки атаковать позиции российской армии на ряде участков Южно-Донецкого и Запорожского направлений в районе населенных пунктов Угледар, Гуляйполе, а также у Времьевского выступа. Противник понес значительные потери военной техники и живой силы, после чего был отброшен на исходные позиции. Минобороны РФ сообщает о 40 потерянных ВСУ средствах бронетехники.Тем не менее ВСУ продолжают сосредотачивать и перегруппировывать свои силы для продолжения наступательной деятельности в районе Угледара и Времьевского выступа.