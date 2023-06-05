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Украинское командование пытается скрыть данные о неудачном контрнаступлении ВСУ под Угледаром от 4 июня

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Украинское командование пытается скрыть данные о неудачном контрнаступлении ВСУ под Угледаром от 4 июня

Представители украинского командования прокомментировали сообщения о результатах попыток наступления ВСУ на Угледарском направлении. В своем сообщении командование ВСУ отрицает понесенные значительные потери в военной технике и живой силе.


Командование украинской армии утверждает, что информация о попытках контрнаступления ВСУ, об их направлениях и потерях является недостоверной, а все многочисленные видео- и фотоподтверждения, в изобилии предоставляемые российской стороной, якобы являются старыми, заранее заготовленными для дезинформации материалами.

Примечательно, что ранее украинские источники с гордостью отчитывались о каждом захваченном квадратном метре территории, например в районе Артемовска, однако относительно событий, касающихся недавних боев на Угледарском направлении, те же источники отказываются что-либо сообщать "до появления официальных сводок от украинского командования".

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли активные попытки атаковать позиции российской армии на ряде участков Южно-Донецкого и Запорожского направлений в районе населенных пунктов Угледар, Гуляйполе, а также у Времьевского выступа. Противник понес значительные потери военной техники и живой силы, после чего был отброшен на исходные позиции. Минобороны РФ сообщает о 40 потерянных ВСУ средствах бронетехники.

Тем не менее ВСУ продолжают сосредотачивать и перегруппировывать свои силы для продолжения наступательной деятельности в районе Угледара и Времьевского выступа.
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29 комментариев
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  1. corrado
    corrado Сегодня, 10:26
    +10
    Сейчас расслабляться нельзя. Попытки будут продолжаться. Позиция xoxлов понятна и они её озвучили: мы только прощупываем...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:52
      +5
      Под Угледаром продолжаются атаки всук.Пытаются проломить нашу оборону.Все еще тоьько начинается. И длится уже пару недель
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:16
        +2
        dmi.pris1 .....Пытаются проломить нашу оборону. Все еще тоьько начинается.

        Да, все только начинается. ВСУки начали анонсированное ранее наступление.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:28
    +7
    Украинское командование пытается скрыть данные о неудачном контрнаступлении
    Автор знаком с стратегическим замыслом командования ВСУ? С чего он делает такие выводы?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:31
      -2
      Цитата: Trapp1st
      С чего он делает такие выводы?

      это можно сделать из прочтения из СМИ
      РФ готовит масштабную ИПСО: сделает из украинского контрнаступления "провал"

      Враг подготовил фейковые видео и фото, чтобы показать недостоверную картину на поле боя.

      Россия начнет распространять через социальные сети и телеграм-каналы заранее подготовленные старые фото и видео, которые будут демонстрировать "поражения" армии Украины. В частности, будут показывать подбитую технику, погибших и пленных.

      Также враг с целью введения в заблуждение общества будет отчитываться о неудачных операциях украинского контрнаступления, даже если его по факту не будет
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:40
        +6
        это можно сделать из прочтения из СМИ
        украинские сми это предмет для пристального изучения психиатров. Сейчас сделают вид что контрнаступ провалился, к примеру, а потом ударят в другом месте. Такое тоже возможно. Нельзя делать выводы что задумал враг на основании его СМИ.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 11:10
          +2
          [/quote][quote=Trapp1st]Нельзя делать выводы что задумал враг на основании его СМИ.

          редкая глупость, в разведках всего мира этим целые отделы занимаются
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 11:14
            +1
            редкая глупость, в разведках всего мира этим целые отделы занимаются
            Ха, это вам не под коверные игры ЦКПСС анализировать или узнавать о здоровье президента в мирное время, идет война и дезинформация такое же оружие, кроме того это далеко не единственный источник информации у серьезных организаций и полагаться только на него это редкая глупость.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:49
        +3
        Исходить надо из того, что шумеры всегда откровенно лгут, ничуть себя не стесняя. А наши - предпочитают негативную информацию банально замалчивать. Вот где-то на пересечении - и можно попытаться откопать крупинки истины.
        1. Havoc
          Havoc Сегодня, 11:01
          +4
          Цитата: paul3390
          Исходить надо из того, что шумеры всегда откровенно лгут, ничуть себя не стесняя. А наши - предпочитают негативную информацию банально замалчивать. Вот где-то на пересечении - и можно попытаться откопать крупинки истины.

          Так их информация рассчитана не для российского пользователя, так они накачивают собственное население, большинство которого смотрят и слушают только украинские СМИ, особенно молодёжь.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 11:04
            +2
            Какая разница на кого рассчитана - другой-то от них вовсе не поступает. Вот и смотрим - о чём и как лгут, делаем выводы.. И наши - если о каком-то участке фронта вдруг резко замолчали, значит, там реальный ататуй наметился.
        2. Bingo
          Bingo Сегодня, 11:34
          0
          Цитата: paul3390
          Вот где-то на пересечении - и можно попытаться откопать крупинки истины.

          Параллельные прямые не пересекаются. Будет время - зайдите к скакуасам на их новостя и почитайте, причем не только что в новостях пишут, но и под ними. Ви-таки будете удивлены, но нас вчера разгромили под Белгородом, который спешно эвакуируют, сейчас основной вопрос в Куеве - какие улицы и во что переименовывать, а на востоке войска стремительно движутся к Крыму, уже-таки преодолев оборону диких ватников. Основной лейтмотив - правильно Зеленский не ходил на переговоры с целью "Россия отдает что захватила" - теперь еще и российские области прирежем.
          Говорил давно, тут на сайте надо дайджест уpкаинской точки зрения делать, а то не все понимают степень их упоротости
      3. frruc
        frruc Сегодня, 11:25
        0
        Василенко Владимир .....это можно сделать из прочтения из СМИ

        Рано делать выводы. А в сми пишут то, что выгодно каждой стороне.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:29
    +1
    многочисленные видео- и фотоподтверждения, в изобилии предоставляемые российской стороной, якобы являются старыми, заранее заготовленными для дезинформации материалами
    Когда нечем парировать факты ври безбожно на "голубом глазу". А для западных кураторов ВСУ 04.06. оказалось большим "сюрпризом", который некоторые все ожидали, но не хотели верить в это.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:35
      +5

      rotmistr60 (Геннадий)
      Сегодня, 10:29
      НОВЫЙ
      0
      многочисленные видео- и фотоподтверждения, в изобилии предоставляемые российской стороной, якобы являются старыми, заранее заготовленными для дезинформации материалами
      Когда нечем парировать факты ври безбожно на "голубом глазу". А для западных кураторов ВСУ 04.06. оказалось большим "сюрпризом", который некоторые все ожидали, но не хотели верить в это.
      Уже пора бы им привыкнуть. Если не верят, то пусть спросят у тех, кого отправили на вертолетах санавиации ч/з пшекию, а потом самолетами в неметчину, из бункера на Васильевском острове. laughing
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:30
    +5
    Тем не менее ВСУ продолжают сосредотачивать и перегруппировывать свои силы для продолжения наступательной деятельности в районе Угледара и Времьевского выступа.
    С первого раза не поняли? laughing Полагаю, наши ребята могут им повторить и со второй, и с третьей попытки.
  5. сайгон
    сайгон Сегодня, 10:31
    +4
    Главное технику с экипажами выбивать не давать спасти экипажи .
    1. Илия
      Илия Сегодня, 10:42
      +2

      сайгон (виктор)
      Сегодня, 10:31
      НОВЫЙ
      +1
      Главное технику с экипажами выбивать не давать спасти экипажи .
      Здравствуйте. Согласна с Вами. На войне свои законы. Поэтому, все меры хороши.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:34
    +4
    Могу сказать точно,англицкие сми поверят только одной информации - фото пылающего " Челенджера".Остальное - мы не можем проверить достоверность информации.
    1. fima_tut
      fima_tut Сегодня, 11:19
      0
      Тяжелове вооружение пойдет в уже организованный прорыв, закрепить и развить так сказать.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:35
    +8
    Все очень просто , если бы удалось вклиниться в стык на каком нибудь из направлений удара и закрепиться , то это -начало контрнаступления , ну а если русские хорошо окучат , то это всего лишь -"прощупывание" , смотри не перепутай. laughing
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Все очень просто , если бы удалось вклиниться в стык на каком нибудь из направлений удара и закрепиться , то это -начало контрнаступления , ну а если русские хорошо окучат , то это всего лишь -"прощупывание" , смотри не перепутай. laughing

      Точно, всё зависит от результата. В том числе и освещение в укроСМИ.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:50
    +2
    ⚡️В районе Времевского выступа на запорожском направлении возобновились активные боевые действия, сообщает ТАСС.

    Похоже почалося как говорят они.
  9. certero
    certero Сегодня, 10:59
    +1
    Направление главного удара противника будет там где появятся западные танки
    1. fima_tut
      fima_tut Сегодня, 11:21
      +2
      Они появятся там, где уже будет обеспечен прорыв текущими силами. Просто так тратить их не будут, хватит и мобилизованных на "тачанках". Это уже было в Ставках и собственно стало предтечей сдачи Херсона.
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 11:12
    +3
    А кто-то может кинуть ссылку на фото/видео разгрома наступления, я признаюсь видел одно или два видие с коптеров, где кроме парочки техники ничего большого нет.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:15
    0
    Пока мы видим только иформационную войну по лекалам доктора Геббельса, а прояснится все где то через месяц, максимум два.
  12. wervolf1981
    wervolf1981 Сегодня, 11:22
    -2
    Серьезно?? Пытается ??? А у нас похоже руководство пытается скрыть что в Белгородской области происходит!!!
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:23
    +1
    Если верить нашим СМИ в бой были брошены значительные силы.
    На прощупывание мало похоже.
    Видимо решили что нашли слабое место. Или им подкинули такие данные.
    Так что вполне возможно, что это и есть начало пресловутого контрнаступления на который укронацистов толкают их заокеанские хозяева.
    Атаки точно продолжаться, их заставят наступать.