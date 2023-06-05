В отношении одного из сотрудников немецких правоохранительных органов было начато следствие за слова об Украине. Об этом сообщает газета Die Welt. По данным издания, ещё в 2022 году полицейский из Берлина в своём посте в соцсетях высказался негативно по вопросу предоставления его страной жилья украинским беженцам. Также он раскритиковал власти ФРГ за оказание ими помощи Киеву.Вместе с тем сотрудник берлинской полиции остался и крайне недоволен деятельностью радикальных экоактивистов, которых, по его словам, нужно «собрать и отвезти в лес под Сталинградом».Как отметили в полиции Берлина, применение возможных мер в отношении их сотрудника будет зависеть, главным образом, от результатов проводимого расследования.Как уточнило немецкое издание, речь идёт о мужчине, который является сотрудником так называемой «охранной полиции» (Objektschutz), в задачи которой входит обеспечение защиты правительственных зданий, посольства и синагоги. Помимо этого, он занимал и должность клерка в Общем кадровом совете полиции, представляющем интересы 18 тыс полицейских и служащих.Для справки: Экогруппировка Letzte Generation, что в переводе с немецкого означает «Последнее поколение» широко известна своими акциями, которые в последние годы приобрели радикальный характер. Из-за действий злоумышленников аэропорты Берлина и Мюнхена были вынуждены приостановить свою работу. Активисты также совершали акты вандализмы в отношении картин в музеях страны. Более того, они систематически перекрывают дорожное движение, приклеивая себя к асфальту.Похоже, что даже среди государственных служащих Германии действительно находятся смельчаки, не боящиеся объективно высказывать свою точку зрения по поводу оказания Берлином помощи преступному киевскому режиму во главе с Зеленским. Только вот опять происходит что-то не так с европейской «демократией и свободой слова», иначе как объяснить ситуацию с инициированным следствием в отношении немецкого полицейского по этому случаю?