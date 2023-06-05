Военное обозрение
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Латвия поставила Украине партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

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Латвия поставила Украине партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

Латвия оказала помощь Украине поставкой легкового гражданского автотранспорта. Все бы ничего, но вся техника была конфискована латвийскими полицейскими у нетрезвых водителей. Об этом сообщает латвийская пресса.


Латвийское правительство еще в феврале этого года приняло решение о том, что конфискованные у нетрезвых водителей автомобили будут передаваться украинской армии в качестве военной помощи. Сейм Латвии принял необходимые поправки в закон, предусматривающие безвозмездную передачу транспортных средств Украине. Конфискованные автомобили переходят в собственность государства, а затем уже передаются украинской стороне.

На этот раз Латвия передала Киеву 66 различных автомобилей гражданского назначения, сколько из них дойдет до адресатов, т.е. до военнослужащих ВСУ, не сообщается. Хотя в Латвии утверждают, что весь автотранспорт должен поступить в ВСУ.

Стоит отметить, что это не первая отправка конфискованного у нетрезвых водителей Латвии автотранспорта на Украину, в марте Киев получил первую партию, в которую вошло всего восемь машин марок Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенные с 1999 по 2011 годы. Вся техника была передана представителям некоего общества Agendum или "Твиттер-конвой", которое должно было доставить ее "защитникам Украины". Получили ли украинские военные автомобили не сообщается.

Сообщается, что за первые два месяца после принятия соответствующего закона латвийская полиция конфисковала 200 автомобилей, которые рано или поздно отправятся на Украину. Видимо, в Латвии очень любят ездить за рулем в нетрезвом виде.
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24 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:17
    +3
    200 авто - это не мало. Оказывается у прибалтов хватает любителей покататься под мухой....
    Или как всегда конфисковывали только у "неграждан" и русскоговорящих?
    1. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:26
      +2
      Точно...у Ивановичусов, Сидоровичусов и Козловичусов !
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:39
      +2

      Nexcom (Дмитрий. Россия)
      Сегодня, 10:17
      НОВЫЙ
      0
      200 авто - это не мало. Оказывается у прибалтов хватает любителей покататься под мухой... ....

      Квасят, как бык помои! laughing
      Так согласно исследованию в рейтинг топ 10 самых пьющих стран мира по состоянию на 2022 год вошли:

      Молдавия
      Литва
      Чехия
      Германия
      Нигерия
      Ирландия
      Люксембург
      Латвия
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:43
        +3
        Вот ! А всё россиян алкашами обзывают.

        зы А финны ????
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:18
    +1
    К владельцам Гелендвагенов в Латвии боятся подойти? what
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:37
      +1
      Цитата: tralflot1832
      К владельцам Гелендвагенов в Латвии боятся подойти?

      Ну попробуй кто отбери у пьяного айзсарга, даже "Запорожец", он пол деревни за него перестреляет.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:18
    0
    Латвия поставила Украине партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей
    Ребята старались, особенно если изъять у русскоязычных. request
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:19
    +4
    Латвия поставила Украине партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей
    Это всё полумеры, нужно было отправлять конфискованные автомобили вместе с водителями. laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:28
      -1
      Цитата: Gomunkul
      Это всё полумеры, нужно было отправлять конфискованные автомобили вместе с водителями.

      На Украине своих пьяных водителей больше, чем где либо.
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: Gomunkul
      Это всё полумеры, нужно было отправлять конфискованные автомобили вместе с водителями. laughing
      Это как в фильме "Единственная дорога " С Анатолием Кузнецовым?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:25
    0
    Латвия передала Киеву 66 различных автомобилей гражданского назначения
    И даже не жалко, т.к. бюджет не потратил и копейки, а просто отобрали у своих же. Теперь "пьяные" автомобили будут отрабатывать трудовую повинность на украинских дорогах. Дешево и сердито.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: rotmistr60
      Теперь "пьяные" автомобили будут отрабатывать трудовую повинность на украинских дорогах. Дешево и сердито.

      Если не будут проданы ещё до пересечения границ.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:27
    +2
    Видимо, в Латвии очень любят ездить за рулем в нетрезвом виде.

    А на Украине очень любят ездить на халявных, украденных у простого обывателя, автомобилях.
    Я не удивлюсь, если скоро у пьяных латышей начнут отнимать квартиры и отдавать рагулям.
  7. nordscout
    nordscout Сегодня, 10:38
    +2
    Есть смысл перенять сей латышский опыт и нашему государству... Смотришь вся наша пехота будет моторизованной и очень мобильной.... Правда по полям на "фордах", "ниссанах" и "бентли", сложновато, но....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:42
      +2
      Да-да, на розовом Бентли со светомузыкой да и по полям и танковым дорогам. На 18-дюймовой изоленте. Угу, очень кошерно будет.

      зы Нас какой-то "гамадрил"
      Жостко всех заминусил.....
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 10:51
        +2
        Сосед приезжал в отпуск, рассказал что купили на отделение шестерку. Если конфисковать хотя бы кто два раза попался уже тысяч семь авто мужикам поступило бы. Хоть воду не на себе таскать.
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 11:20
          +1
          Бентли можно на аукционе продать,и купить то что необходимо.
      2. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 10:51
        +1
        зы Нас какой-то "гамадрил"
        Жостко всех заминусил.....
        Я поправил, мне плюсиков не жалко. smile
  8. al3x
    al3x Сегодня, 11:11
    0
    У нас сейчас вроде как тоже конфискуют за езду пьяным, многократные превышения скорости и выезд на встречную полосу, а также за систематическое вождение после лишения прав. Но потом продают на аукционах, насколько знаю, за копейки и чаще своим, конечно же.) а не плохо было бы и фронт снабдить. Вон у нас в республике не так давно пару кроссоверов забрали у бухих, вполне сгодились бы по асфальту или лёгкому бездорожью.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: al3x
      У нас сейчас вроде как тоже конфискуют за езду пьяным, многократные превышения скорости и выезд на встречную полосу, а также за систематическое вождение после лишения прав. Но потом продают на аукционах, насколько знаю, за копейки и чаще своим, конечно же.) а не плохо было бы и фронт снабдить. Вон у нас недавно пару кроссоверов забрали у бухих - вполне сгодились бы по асфальту или лёгкому бездорожью.

      У нас еще скандал с Росрезервом не утих ,а вы про авто бухих
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 11:13
    +1
    Знатную помойку из Залежалой состряпали! На Западении все рынки забиты лабусовскими авто. Вот только до "армии", поди, ни одно не доехало...
  10. akropin
    akropin Сегодня, 11:15
    +2
    Смех-смехом, а идея даже для наших реалий не такая убогая, когда приходится скидываться на буханки, патриоты и нивы.
  11. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 11:16
    0
    Ну в 200 госучереждениях Украины маленький праздник)))
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:27
    0
    Круговорот автомобилей в природе:

    Скоро вернутся