Латвия поставила Украине партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

Латвия оказала помощь Украине поставкой легкового гражданского автотранспорта. Все бы ничего, но вся техника была конфискована латвийскими полицейскими у нетрезвых водителей. Об этом сообщает латвийская пресса.Латвийское правительство еще в феврале этого года приняло решение о том, что конфискованные у нетрезвых водителей автомобили будут передаваться украинской армии в качестве военной помощи. Сейм Латвии принял необходимые поправки в закон, предусматривающие безвозмездную передачу транспортных средств Украине. Конфискованные автомобили переходят в собственность государства, а затем уже передаются украинской стороне.На этот раз Латвия передала Киеву 66 различных автомобилей гражданского назначения, сколько из них дойдет до адресатов, т.е. до военнослужащих ВСУ, не сообщается. Хотя в Латвии утверждают, что весь автотранспорт должен поступить в ВСУ.Стоит отметить, что это не первая отправка конфискованного у нетрезвых водителей Латвии автотранспорта на Украину, в марте Киев получил первую партию, в которую вошло всего восемь машин марок Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенные с 1999 по 2011 годы. Вся техника была передана представителям некоего общества Agendum или "Твиттер-конвой", которое должно было доставить ее "защитникам Украины". Получили ли украинские военные автомобили не сообщается.Сообщается, что за первые два месяца после принятия соответствующего закона латвийская полиция конфисковала 200 автомобилей, которые рано или поздно отправятся на Украину. Видимо, в Латвии очень любят ездить за рулем в нетрезвом виде.