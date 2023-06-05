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Британская разведка подсчитала количество дронов-камикадзе типа «Герань», запущенных Россией по целям на Украине в мае 2023 года

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Британская разведка подсчитала количество дронов-камикадзе типа «Герань», запущенных Россией по целям на Украине в мае 2023 года

Британская разведка, совсем недавно утверждавшая, что у России заканчиваются высокоточные ракеты и дроны-камикадзе типа "Герань", опубликовала новый отчет, в котором подсчитала количество запущенных Россией дронов в мае. В Лондоне явно не ожидали такой интенсивности.


Как говорится в новой сводке британского Минобороны, только за май российские военные применили на Украине более 300 дронов-камикадзе типа "Герань", упорно называемых на Западе и Украине иранскими БПЛА Shahed. По данным британской разведки, это самое интенсивное применение беспилотников такого типа на сегодняшний день.

Однако, как уже традиционно заявляют в Соединенном королевстве, несмотря на интенсивное применение беспилотников, России вряд ли удалось добиться успеха, так как украинская противовоздушная оборона якобы сбивает 90% всех запущенных дронов. Судя по прозвучавшему заявлению, в качестве источников информации британцы используют сводки Генштаба ВСУ, в которых сбивается все подряд, но исключительно на бумаге. Как недавно заявил министр обороны России Сергей Шойгу, российские войска не запускают столько беспилотников, сколько "сбивает" Украина.

Скорей всего, цифра в 300 дронов-камикадзе за месяц также взята из отчетов ВСУ, поэтому относится к ней нужно с недоверием. Хотя возможен вариант, что наши действительно запустили такое количество дронов.

Не забыли в Британии заявить, что несмотря на предпринимаемые усилия по поражению военных объектов в глубине обороны ВСУ, удары российских войск якобы "не эффективны" и не достигают цели.

Россия также, вероятно, пыталась обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта. Однако Россия по-прежнему очень неэффективна в поражении таких динамичных целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения

- утверждают в британском Минобороны.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:47
    0
    Это все говорится для своих ушей,наолосаксонских,да еще и поросячьих
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:49
      0
      Ну да, британские ваенные совместно с британскими учоными.... wassat
  2. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 10:49
    +3
    Во обще у меня вон холодильник старенький есть. Так что пускай не успокаиваются. Микрухи найдем. А так если серьезно. Ракеты которыми они сбивают дроны дороже. Надо учитывать что еще их надо привезти.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    0
    британская разведка подсчитала количество запущенных Россией дронов в мае.
    Когда коту нечего делать он, что-то там лижет. Так и британская разведка из Лондона (или представителей в Киеве) считает по пальцам сколько Россия запустила дронов в мае. Вот только пальцы, по которым считают - украинские СМИ, Игнат, Маляр, Кличко... Отсюда и выводы
    удары российских войск якобы "не эффективны" и не достигают цели
    Что же они в Киеве в бомбоубежищах сидят, а "светлые головы" ВСУ и ГУР по своим оборудованным бункерам?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:00
      +2
      Говорят в ракетной атаке по Одессе центр управления морскими операциями расфигачили. Когда олигофренко на дно пошёл. 98 офицеров и генералов. 20 британских, 4 амерзских и натовские. А в бункере на острове в Киеве под сотню. Правда импортных генералов там поменьше было. И буданова там в это время не было. Интересно они ещё копают там или уже закончили.
      Правда слух из рен-тв с отсылкой отчёта британцев request
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:07
        0
        Да чёт слабо вериться... Если бы всё было так - там на Западе вой бы стоял да вонь....
        Но если стольких реально приложили - это ОЧЕНЬ ХОРОШО.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 11:36
          0
          Цитата: Nexcom
          Да чёт слабо вериться... Если бы всё было так - там на Западе вой бы стоял да вонь....
          Но если стольких реально приложили - это ОЧЕНЬ ХОРОШО.

          В свете их заявлений о том, что они в украинском конфликте не участвуют, никакого воя слышно не будет, а вот то, что они в качестве мести могут поставить бандерлогам какое либо оружие, на что раньше не решались, вполне можно ожидать. Может активизируются с поставками F-16.
  4. certero
    certero Сегодня, 10:55
    +2
    Можно щёки продолжать надувать, но к сожалению в российской армии действительно неэффективно в поражении динамических целей. Иначе никаких колон бронегрупп на нашей территории не было бы.
    Или вы считаете что где-то там в глубине наши попадают точнее чем рядом с границей Белгородской области или на территории Белгородской области? Нет, не попадают точнее, зато можно отчитываться лучше.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:06
    0
    Сбивают, конечно, но только урон от наших КР , ОТР и Гераней больше.
  6. Евгений Великанов
    Евгений Великанов Сегодня, 11:08
    0
    Британская разведка - это как британские учёные.

    Клоуны.

    Мин обороны РФ им данные дали?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:09
      -1
      Нет, британская розведка данные в Твиттере наковыряла. wassat
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:08
    +1
    Россия также, вероятно, пыталась обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта. Однако Россия по-прежнему очень неэффективна в поражении таких динамичных целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения

    - утверждают в британском Минобороны.

    Золотыми буквами надо написать на стене посольства Британии в Москве и крутить круглые сутки на здании проекцию
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:11
      0
      Очень зачётно бахнуло.... good
      Просто фантастически зачётно. yes
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 11:26
        0
        Цитата: Nexcom
        Очень зачётно бахнуло.... good
        Просто фантастически зачётно. yes

        Слава военным метеорологам! Облако этой дряни сразу взяло курс на Польшу с транзитом в Германию!
  8. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 11:15
    -1
    Однако, как уже традиционно заявляют в Соединенном королевстве, несмотря на интенсивное применение беспилотников, России вряд ли удалось добиться успеха, так как украинская противовоздушная оборона якобы сбивает 90% всех запущенных дронов.

    Если даже взять что-то среднее (МО РФ "все цели поражены" и ВСУ "90% или все дроны сбиты"), то получаем что около половины дронов достигают своей цели. Это удваивает стоимость поражения цели с 25-30к (стоимость одной Герани-Шахеда) до 50-60к. В целом все равно получаются числа одного порядка и на конечную стоимость влияют несущественно. Вместо сотни гераней нужно произвести две сотни, но цели в итоге достигают и наносят вред противнику.

    И это даже не учитывает стоимость ракет ПВО (120-250к долларов) и что для поражения цели часто запускают несколько ракет ПВО.

    Как ни крути, а с Геранями математика не в пользу ВСУ.
  9. уже москвич
    уже москвич Сегодня, 11:19
    0
    только за май российские военные применили на Украине более 300 дронов-камикадзе типа "Герань"

    России вряд ли удалось добиться успеха, так как украинская противовоздушная оборона якобы сбивает 90% всех запущенных дронов.

    То есть только 30 попаданий с нашей стороны ? Чёй-то нагло врут инзел-аффе.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:20
    0
    Ракет осталось на 2-3... Украины...
  11. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 11:24
    0
    представляю что было бы с окраиной если бы сбивали например 50%, если при 90% такой урон