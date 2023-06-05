Торговый флот Ирана на Каспии расширяется на фоне растущих торговых связей с Россией

Учитывая, что объем торговли с соседними странами на севере растет, первоочередной задачей Министерства является расширение флота и увеличение пропускной способности в Каспийском море

Торговое сотрудничество между Москвой и Тегераном расширяется в том числе и в акватории Каспийского моря. На этом фоне Иран значительно увеличивает свой торговый флот на Каспии.По словам главы иранской службы, занимающейся портами и судоходством (PMO) Али Акбара Сафаи, Тегеран добавил 15 кораблей к своему торговому флоту в Каспийском море. Чиновник отметил, что расширение северного торгового флота Ирана является приоритетной задачей как для РМО, так и всего министерства транспорта страны.Сафаи заявил, что это стало практической необходимостью, так как объемы торговли со странами, расположенными вокруг Каспийского моря, особенно с Россией, значительно возрастают.- сказал глава PMO.Согласно сообщениям СМИ, а также заявлениям иранских и российских чиновников, можно сделать вывод о значительном росте товарооборота, который идет через Международный транспортный коридор Север-Юг, соединяющий Индийский океан с Балтийским морем. Помимо совершенствования сухопутной транспортной сети для облегчения транзита грузов через коридор Север-Юг, власти Ирана модернизируют и инфраструктуру портов на Каспийском море и свой северный торговый флот.Сегодня правительственная делегация Ирана находится с визитом в ЮАР, обсуждая вопросы возможного присоединения к БРИКС.