КВ-1: советский тяжелый танк с мощной броней

Во второй половине 30-х годов прошлого века многие страны уже вовсю готовились к крупной войне, так как осознавали ее неизбежность. Отдельная роль в будущем противостоянии отводилась танкам, которые должны были использоваться не только, как средство для прикрытия пехоты, но и в качестве оружия прорыва.
Стоит отметить, что в плане тяжелого танкостроения, СССР, США и Германия несколько отставали от тех же Британии, Франции и Италии. Так, советские конструкторы только к 1939 году решили отказаться от многобашенной концепции танков, как тяжелого класса бронетехники.
В частности, в СССР сочли нецелесообразным использование 5-башенного Т-35, которых на тот момент было выпущено целых 59 единиц. Орудия машины имели слишком большую массу, что вынуждало конструкторов жертвовать ее бронированием. Кроме того, габариты и неповоротливость Т-35 делали его весьма легкой мишенью.
Уже в 1939 году, к началу зимней войны с Финляндией, было создано три образца перспективных танков: 47,5-тонный КВ-1, 55-тонный СМК и 58-тонный двухбашенный Т-100.
Все они отправились для прохождения боевых испытаний непосредственно на фронт. В итоге, предпочтение было отдано КВ-1 (Климент Ворошилов) с одной оговоркой: 76-мм пушку нужно было заменить на что-то более мощное. Собственно, уже в модели КВ-2 (после ее появления танк стали называть просто КВ) установили 152-мм орудие.
Впрочем, главной особенностью нового танка была его броня. Корпус боевой машины сваривался из катаных броневых плит толщиной 75, 40, 30 и 20 мм, расположенных под рациональными углами наклона. При этом бронеплиты толщиной менее 75 мм использовались только для горизонтального бронирования.
Башня танка выпускалась в трех вариантах: литая с толщиной брони в 95 мм и две сварных с прямоугольной и закругленной нишей. Толщина брони последних составляла 75-мм.
Наконец, с 1941 года некоторые танки стали усиливать дополнительными экранами толщиной до 25 мм.
В конечном счете у советских конструкторов получился весьма мощный и хорошо защищенный танк. По сути, в 1941 году наш КВ могла пробивать только немецкая 88-мм пушка Flugabwehrkanone, которая в последствии устанавливалась на «Тигры». Также эффективно бороться с тяжелым танком Красной Армии могла пушка ПАК-40, но она стала массово поступать на вооружение вермахта только в 1942 году.
В то же время, ПАК-36 была абсолютно бесполезна против КВ, а ПАК-38 и даже 105-мм гаубица могли приносить какой-то результат только с дистанции не более 300-400 метров.