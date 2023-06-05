Украинская ДРГ, атаковавшая Белгородскую область, проникла в Новую Таволжанку с использованием пласредств

Украинские диверсанты, атаковавшая приграничное село Новая Таволжанка в Белгородской области, проникла на территорию населенного пункта по реке с использованием плавсредств.
Как сообщает Telegram-канал Baza, 4 июня около 15 часов дня террористы на трех плавсредствах пересекли реку Северский Донец, после чего высадились на пляже в районе улицы Песчаная. По данным источника, группа состояла из около 20 украинских диверсантов. После высадки террористы захватили три дома, однако были в них заблокированы, после чего понесли потери и были вытеснены с российской территории.
Также сообщается, что в Белгородской области правоохранители задержали подростка, фотографировавшего позиции российской армии и передававшего информацию своим кураторам из ВСУ. 17-летний Дмитрий был задержан в районе села Крутой Лог недалеко от Белгорода. В ходе проверки обнаружилось, что задержанный вел переписку с боевиками киевского режима и передавал им координаты и фотографии позиций российской армии и Росгвардии.
ВСУ в течение прошедших суток не прекращали активные обстрелы приграничных районов Белгородской области. Обстрелы и попытки прорыва в приграничные районы региона диверсионных групп направлены в основном на решение информационных задач, а также на отвлечение внимания командования ВС РФ от основных участков линии боевого соприкосновения.
Помимо этого украинское командование надеется спровоцировать переброску дополнительных сил ВС РФ с основных направлений, для чего совершаются попытки максимально раздуть панику.