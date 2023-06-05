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Украинская ДРГ, атаковавшая Белгородскую область, проникла в Новую Таволжанку с использованием пласредств

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Украинская ДРГ, атаковавшая Белгородскую область, проникла в Новую Таволжанку с использованием пласредств

Украинские диверсанты, атаковавшая приграничное село Новая Таволжанка в Белгородской области, проникла на территорию населенного пункта по реке с использованием плавсредств.


Как сообщает Telegram-канал Baza, 4 июня около 15 часов дня террористы на трех плавсредствах пересекли реку Северский Донец, после чего высадились на пляже в районе улицы Песчаная. По данным источника, группа состояла из около 20 украинских диверсантов. После высадки террористы захватили три дома, однако были в них заблокированы, после чего понесли потери и были вытеснены с российской территории.

Также сообщается, что в Белгородской области правоохранители задержали подростка, фотографировавшего позиции российской армии и передававшего информацию своим кураторам из ВСУ. 17-летний Дмитрий был задержан в районе села Крутой Лог недалеко от Белгорода. В ходе проверки обнаружилось, что задержанный вел переписку с боевиками киевского режима и передавал им координаты и фотографии позиций российской армии и Росгвардии.

ВСУ в течение прошедших суток не прекращали активные обстрелы приграничных районов Белгородской области. Обстрелы и попытки прорыва в приграничные районы региона диверсионных групп направлены в основном на решение информационных задач, а также на отвлечение внимания командования ВС РФ от основных участков линии боевого соприкосновения.

Помимо этого украинское командование надеется спровоцировать переброску дополнительных сил ВС РФ с основных направлений, для чего совершаются попытки максимально раздуть панику.
Использованы фотографии:
Telegram/Настоящий Гладков
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12 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:25
    -4
    Ну что лишний раз говорит, что первый ход всегда за РДГ, там главное оперативно их поймать. С этим справились
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:28
      +2
      В смысле справились? Кого поймали? Вытеснили 15- 20 диверсантов. Но сначала заблокировали в домах.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 11:43
        0
        ...... передавали информацию своим кураторам из ВСУ. 17летний Дмитрий был задержан....

        Сколько малолетних и молодых предателей удалось воспитать в постсоветской России. Не говоря о тех, кто убежали с началом СВО или болтал гадости(то есть потенциальные)
  2. никникник
    никникник Сегодня, 11:28
    +2
    а чего это вытеснены, а не уничтожены эти 20 человек?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:39
      -1
      Как смогли так и получилось. Наших там тоже не двести рыл было
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    +1
    были в них заблокированы, после чего понесли потери и были вытеснены с российской территории.
    Коль были заблокированы, то напрашивается вопрос почему не были полностью уничтожены, а "вытеснены" с российской территории. Формулировки в подаче материала противоречивые и это не в первый раз.
  4. Третий район
    Третий район Сегодня, 11:31
    +2
    После высадки террористы захватили три дома, однако были в них заблокированы, после чего понесли потери и были вытеснены с российской территории.

    Как были вытеснены , опять на лодки сели и спокойно назад уплыли , так что ли ? Не чего не понятно.
  5. Кэптен45
    Кэптен45 Сегодня, 11:34
    +1
    Украинские диверсанты, атаковавшая
    Язык русский учите, это раз!
    Второе - уже по ТВ показали трупы этих диверсантов,так что поспешили с этой новостью! Это -два.
    Поспешишь - людей насмешишь! Русская народная пословица.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:36
    -1
    А ничего что это пограничный регион?Почему границу не контралируем?Бпла в воздух поднять,камеры наблюдения установить с нашей стороны границы,на это денег нету?Почему боевиков выпускают назад живыми?Где президент страны,он хоть что-то в состоянии контролировать?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:43
      0
      в каждом посте плачь Ярославны...........................
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:36
    0
    Диверсанты были в домах, но они же не все туда залезли. Так не бывает.

    А подростку надо бы кое-что оторвать и пусть себе живёт...... И другим подросткам наука и следующие поколения будут расти лучше после прополки.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:39
    0
    Как это можно понять, если конечно верить написанному - были "заблокированы в трёх домах", то есть окружены. Как потом этих 20 человек окруженных можно "вытеснить" с территории России?