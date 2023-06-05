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Сотрудники ГКНБ задержали лиц, планировавших осуществить государственный переворот в стране

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Сотрудники ГКНБ задержали лиц, планировавших осуществить государственный переворот в стране

Сегодня утром, 5 июня Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали лиц, планировавших осуществить государственный переворот в стране. Об этом информационному агентству 24.kg сообщили собственные источники.


По информации, имеющейся в распоряжении кыргызского агентства, группа лиц готовилась к захвату власти в республике насильственным путём.

На первом фото видно, как сначала, выйдя из микроавтобуса, силовики забежали в какой-то частный дом, однако, что там происходило далее, ничего неизвестно.



Из фото ниже можно увидеть, как тот же микроавтобус заблокировал на стоянке легковой автомобиль, а силовики резко открыли дверь, затем вытащили и положили на землю пассажира. После проведения обыска данного транспортного средства, пассажира увели.



Какие-либо данные о личностях арестованных, равно как и количестве лиц, задержанных спецслужбами, отсутствуют. Правоохранительные органы, в свою очередь, отказываются на данном этапе предоставлять какую-либо информацию на этот счёт. Известно лишь то, что спецслужбы в настоящее время проводят задержание всех активных участников.

Ранее в Кыргызстане сотрудники спецподразделений заблокировали село в Чуйской области, в связи с проведением в этом населённом пункте операции по задержанию вооружённых преступников. Никаких сведений о личностях подозреваемых, погибших или пострадавших не сообщалось в ходе спецоперации. По словам очевидцев, они слышали выстрелы.
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8 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 14:39
    +1
    чуйская...многое объясняет, курнув, можно и марс завоевать...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:53
      +7
      Иногда мне кажется что в ВО как и в других отечественных изданиях многие статьи пишут роботы или полные неучи и двоишники, а сообщество российских журналистов и политиков никак не могут придти к единообразию в написании, как то:
      "Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии" и "в распоряжении кыргызского агентства" или "Ранее в Кыргызстане".

      Ну Вы товарищи журналисты придите у себя к какому то единообразию и перестаньте коверкать наименования, подстраиваясь под местные закидоны. Оставьте гражданам России Молдавию вместо Молдова, Киргизию вместо Кыргызстан, Грузию вместо Сакартвело, а Венгрию вместо Угорщина. Нам так привычно и не нужно ломать язык. Пожалуйста.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:40
    0
    в киргизии это национальная традиция - свергать дружка дружку
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 15:09
      -1
      Цитата: Василенко Владимир
      это национальная традиция

      Да и пусть веселятся раз им хорошо.
      1. guest
        guest Сегодня, 15:59
        0
        Цитата: antiaircrafter
        Да и пусть веселятся раз им хорошо.

        Не тут ничего весёлого, за всеми госпереворотами всегда стоит один заказчик находящийся за океаном.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:47
    +2
    Нет у России под боком спокойной жизни. Явно что в Киргизии наглосаксы мутят,чтобы против России страну настроить.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:27
      0
      Это "Моссад" мутит, евреи, сионисты!
  4. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 15:07
    0
    однако, что там происходило далее, ничего неизвестно.

    Очень даже известно.
    Люлей всем присутствующим навешали. Потом разобрались кто им нужен, схватили и уволокли с собой.