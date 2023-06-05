Сотрудники ГКНБ задержали лиц, планировавших осуществить государственный переворот в стране

Сегодня утром, 5 июня Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали лиц, планировавших осуществить государственный переворот в стране. Об этом информационному агентству 24.kg сообщили собственные источники.По информации, имеющейся в распоряжении кыргызского агентства, группа лиц готовилась к захвату власти в республике насильственным путём.На первом фото видно, как сначала, выйдя из микроавтобуса, силовики забежали в какой-то частный дом, однако, что там происходило далее, ничего неизвестно.Из фото ниже можно увидеть, как тот же микроавтобус заблокировал на стоянке легковой автомобиль, а силовики резко открыли дверь, затем вытащили и положили на землю пассажира. После проведения обыска данного транспортного средства, пассажира увели.Какие-либо данные о личностях арестованных, равно как и количестве лиц, задержанных спецслужбами, отсутствуют. Правоохранительные органы, в свою очередь, отказываются на данном этапе предоставлять какую-либо информацию на этот счёт. Известно лишь то, что спецслужбы в настоящее время проводят задержание всех активных участников.Ранее в Кыргызстане сотрудники спецподразделений заблокировали село в Чуйской области, в связи с проведением в этом населённом пункте операции по задержанию вооружённых преступников. Никаких сведений о личностях подозреваемых, погибших или пострадавших не сообщалось в ходе спецоперации. По словам очевидцев, они слышали выстрелы.