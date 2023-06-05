Военное обозрение
Войти Регистрация

В Киев прибудет спецпосланник Ватикана по Украине с целью актуализировать тему мирных переговоров

17
В Киев прибудет спецпосланник Ватикана по Украине с целью актуализировать тему мирных переговоров

Наряду с усилиями со стороны Востока по урегулированию украинского конфликта в лице Китая и его специального представителя прослеживаются и попытки со стороны Запада в лице Ватикана, который также имеет своего спецпредставителя по Украине.


Как стало известно из сообщения службы печати Ватикана, сегодня украинскую столицу должен посетить президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи, который является также спецпосланником папы римского по урегулированию конфликта на Украине.

Согласно информации службы печати Ватикана, визит Дзуппи в Киев пройдет 5-6 июня. Целью же визита названо желание узнать мнение украинских властей о путях решение конфликта, которое всем уже, итак, очевидно, а также поддержка любых инициатив, направленных на снижения напряженности.

Итальянская газета Il Messaggero отмечает, что посланник главы Римской католической церкви уже находится в Киеве, однако в целях безопасности всё держится в строжайшей тайне.

В мае в Ватикане заявили, что кардиналу Дзуппи было поручено папой Франциском подготовить и провести миссию с целью «снижения напряженности и открытия пути к миру».

По словам госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, цель миссии Дзуппи заключается в создании благоприятной среды для сближения сторон конфликта и для этого спецпосланник папы намерен встретится с президентами Украины и России.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Ватикана
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Русь
    Русь Сегодня, 11:45
    +2
    Прям паломничество какое- то из миротворцев.... smile
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:46
      +1
      Так ведь здорово, когда в резюме или статье на вики есть строчка с "миссией мира" и прочее "за всё хорошее против всего плохого".
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 11:55
        0
        Посланник ватикана поехал к сатанистам поговорить 0 мире...
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 12:02
          -1
          Цитата: Mitos
          Посланник ватикана поехал к сатанистам поговорить 0 мире...

          сатанист к сатанистам в гости...
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:57
      +4
      Всё намного опаснее и печальнее, чем кажется на самом деле.
      Кто припомнит такую активность католической церки в урегулировании военных агрессий блока НАТО и США за последние 30-50 лет, а тут вдруг так озаботились.
      По всему видно, что Ватикан намерился взять под полный контроль бывшую территорию УССР и вытеснить оттуда каноническую православную церковь.
      Европейский фашизм и нацизм идут рука об руку с католической церковью и русское православие им как кость в горле. Ничего хорошего от участия Ватикана ждать на Украине не стоит.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: кредо
        Европейский фашизм и нацизм идут рука об руку с католической церковью и русское православие им как кость в горле.

        Как не печально, но факт, 1030 лет не могли переломить Православную веру католики, а сейчас сами православные на Украине сдают ее католикам и сатанистам.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:13
        -1
        Цитата: кредо
        Всё намного опаснее и печальнее, чем кажется на самом деле.
        Кто припомнит такую активность католической церки в урегулировании военных агрессий блока НАТО и США за последние 30-50 лет, а тут вдруг так озаботились.
        По всему видно, что Ватикан намерился взять под полный контроль бывшую территорию УССР и вытеснить оттуда каноническую православную церковь.
        Европейский фашизм и нацизм идут рука об руку с католической церковью и русское православие им как кость в горле. Ничего хорошего от участия Ватикана ждать на Украине не стоит.

        Прекрасно помним прекрасные отношения папика и Гитлера. Очень странно, что Гитлеру Нобелевскую премию мира не присудили. Лицемеры. am
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:50
          0
          Цитата: Бородач
          Прекрасно помним прекрасные отношения папика и Гитлера. Очень странно, что Гитлеру Нобелевскую премию мира не присудили. Лицемеры.

          А Вы думаете для чего на Западе сначала приравняли гитлеровский фашизм к советскому коммунизму, а затем проталкивают идею о том, что фашистская Германия вынуждена была защищать себя и Западную Европу от коммунистического СССР.

          Следующим шагом Запада будет оправдание уничтожение миллионов граждан во время ВМВ, потому что они были явными или скрытыми коммунистами и Гитлер спасал мир от коммунистической заразы, против которой боролся и Ватикан.
          Ну а далее будет то, что Вы и предположили - Гитлер будет объявлен спасителем человечества, Нобелевский комитет присудит ему премию мира, а Ватикан, как апофеоз "окон Авертона" причислит Гитлера к лику святых.
      3. Jovanni
        Jovanni Сегодня, 12:15
        0
        Цитата: кредо
        Ничего хорошего от участия Ватикана ждать на Украине не стоит.

        Почуяли что многовековая мечта может сбыться. Даже с помощью сатанистов. Тем более что православные ,какие не крепки верой, боятся, а иных нечистый одурманил...
    3. Венд
      Венд Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Русь
      Прям паломничество какое- то из миротворцев.... smile

      Пытаются сохранить агрессивную и террористически направленную Украину, как государство, чтобы оставалась напряжение и угроза на российской границе.
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 12:14
        0
        ватикан,такое же гнездо шершней, как и британия.- зло.
  2. solar
    solar Сегодня, 11:49
    0
    Целью же визита названо желание узнать мнение украинских властей о путях решение конфликта

    Нецелевое расходование бюджетных средств в Ватикане. Можно было и в интернете прочитать.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:52
    +1
    Начинае католиков будет провальным,не стой страны начал - на поклон ехать надо не туда и этот идиот ,что Пескова не слышал:Мы приветствуем любые начинания ,даже дипломатические - для достижения наших целей в СВО.Но синхронность начала визита и ожесточение боёв на ЛБС ,приводит выводу,даже Ватикан в курсе даты "наступа"ВСУ.Может надо провести с ним встречу не в Москве ,а в Грозном?Мы страна многоконфессиональная.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 12:01
      0
      Я как то быстро прочитал слово актуализировать ,у меня послышалось аннулировать.Может это лучше подходит для нынешнего момента,перед глобальным наступом,со стороны бандерии.
  4. al3x
    al3x Сегодня, 11:54
    +2
    Вопросы католизации Украины едет прорабатывать, скорее всего.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:58
    0
    С какими флагами
    встречали: с жовтоблокитными или радужными?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:00
    0
    Маттео Дзуппи, который является также спецпосланником папы римского
    История учит, что стоит где-то появится спецпосланнику Папы - ждите какой-нибудь каверзы или заговора. Из Ватикана "миротворец", ну ни как не вырисовывается.
    Дзуппи было поручено папой Франциском подготовить и провести миссию с целью «снижения напряженности и открытия пути к миру».
    Сейчас он Зеленскому какие надо чакры откроет, и тот станет "посвященным и просвещенным" на великие дела. Еще ни одного нормального в Киеве не побывало, только одна нечисть слетается.