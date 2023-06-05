В Киев прибудет спецпосланник Ватикана по Украине с целью актуализировать тему мирных переговоров

Наряду с усилиями со стороны Востока по урегулированию украинского конфликта в лице Китая и его специального представителя прослеживаются и попытки со стороны Запада в лице Ватикана, который также имеет своего спецпредставителя по Украине.Как стало известно из сообщения службы печати Ватикана, сегодня украинскую столицу должен посетить президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи, который является также спецпосланником папы римского по урегулированию конфликта на Украине.Согласно информации службы печати Ватикана, визит Дзуппи в Киев пройдет 5-6 июня. Целью же визита названо желание узнать мнение украинских властей о путях решение конфликта, которое всем уже, итак, очевидно, а также поддержка любых инициатив, направленных на снижения напряженности.Итальянская газета Il Messaggero отмечает, что посланник главы Римской католической церкви уже находится в Киеве, однако в целях безопасности всё держится в строжайшей тайне.В мае в Ватикане заявили, что кардиналу Дзуппи было поручено папой Франциском подготовить и провести миссию с целью «снижения напряженности и открытия пути к миру».По словам госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, цель миссии Дзуппи заключается в создании благоприятной среды для сближения сторон конфликта и для этого спецпосланник папы намерен встретится с президентами Украины и России.