Депутат Госдумы признал невыполнимость целей СВО. Кто виноват и что делать

«План СВО был нереальным в своей основе»

«Мы включили в состав Российской Федерации новыми субъектами Запорожскую и Херсонскую области. При этом мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили. Мы продолжаем бороться за то, чтобы выйти на границы Донецкой области, то есть чтобы в полном объеме ДНР тоже стала субъектом Российской Федерации. Мы при этом, заметьте, в течение нескольких месяцев, одновременно наблюдая и переживая за то, что происходит в связи с Артемовском или Бахмутом, при этом бесконечно обсуждаем тему – когда будет это украинское контрнаступление, где оно будет и как мы его победим. Это что, логика победы, что ли – ожидать чужого контрнаступления? Это не логика победы. Это вынужденная логика»,

«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей ДНР и ЛНР, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, «нейтралитет Украины». Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос – останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогу всего или нет? Останется, могу вам сказать. Останется. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается – не хватает. И, кстати говоря, на мой взгляд, руководство нашей страны, – оно на эту тему не высказывалось и правильно делало, – по сути дела, даёт понять, что это понимает»,

Об информационном сопровождении СВО

«У нас есть два пути. Один путь – это путь сводок Министерства обороны. «Мы убили 520 нацистов, мы убили 600 нацистов, мы убили 400 солдат противника…». Я не поклонник этих реляций. Ну, хотите вы подчеркнуть свою работу – рассказывайте о технике, сколько техники мы истребили, ладно. Но не подчеркивайте, сколько вы убили. Мы же сами себя убиваем, мы же понимаем, да? Раз мы говорим, что это один с нами народ. Значит, нам нужно предложить другой путь.

Вот, Генрих IV, когда Париж осаждал, чтобы королем стать – он при этом парижан, которые от голода умирали, забрасывал хлебом, потому что знал, что ему завтра все равно придется в Париж войти, и всё равно только в Париже он станет королем Франции.

Если мы хотим, чтобы Украина была на нашей стороне, или украинцы были на нашей стороне – мы должны эту линию подчеркивать. Если мы будем все время рассказывать, что Украины нет, что украинцев нет…

Я был бы рад, не было бы Украины, я был бы доволен. Но скажите, это увеличивает сопротивление на поле боя, когда мы об этом рассказываем? На мой взгляд, увеличивает, потому что это почва. Это аргумент для тех, кто рассказывает – вы видите, они хотят нас стереть с лица Земли, мы все как один должны с ними бороться».

«Высокая мотивированность украинской армии возникает не на пустом месте. Она возникает из убеждения, что мы агрессор. Что мы начали. Что мы пришли в их дом и мы их уничтожаем. Они не рассказывают друг другу, что они сами виноваты, что выбирали таких президентов, что плевать хотели на то, что стреляют по Донецку и Луганску – это мимо них проходит. А вот то, что вы пришли конкретно и стреляете по нам – вот этого достаточно. И за океаном потирают руки, потому что чем больше мы их убьем, тем больше ненависти к нам возникнет. Это же очевидно. Давайте из этого как-то выходить. Каким образом? Не путем отказа от своих намерений, но путем, в том числе, умной пропаганды, правильного поведения, лучшего отношения к тем, кто оказался на нашей территории»,

«Дело в том, что мы бы в этом случае не попали бы в ловушку, в которую мы попали в результате, когда мы стали действовать и тут же дали повод всем нас демонизировать и создать этот блок против нас, вот что произошло. Это ошибка, и эту ошибку теперь мы все несём, и бессмысленно говорить, кто там был прав, кто виноват, потому что у нас, как говорится, one way ticket, но то, что это была ошибка – это очевидно»,