Депутат Госдумы признал невыполнимость целей СВО. Кто виноват и что делать

Французский философ Вольтер в одном из своих произведений писал, что оптимизм – это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо. Если посмотреть, что говорят о специальной военной операции на телевидении, что пишут некоторые ура-патриотические каналы, и спроецировать смысл данной фразы на текущую ситуацию, на военный конфликт на Украине, то можно сказать, что это достаточно точная характеристика для тех блогеров и экспертов, кто утверждает, что специальная военная операция идет по плану и согласно графикам.
На взгляд автора, в медиапространстве явно не хватает здравых оценок сложившейся в зоне СВО ситуации, особенно если говорить об официальных СМИ, ибо в блогосфере подобные оценки присутствуют в достаточном количестве (тот же Игорь Стрелков давал пессимистичные прогнозы, многие из которых оказались точными), хотя и достаточно часто считаются «маргинальными». Чиновники и депутаты нередко либо очень осторожно высказываются относительно темы военного конфликта на Украине, следуя конъюнктурным соображениям, либо впадают в чрезмерный оптимизм и ура-патриотизм, говоря о неизбежности победы над Украиной, успеха военной операции и крушения украинского руководства.
Исключением является недавнее выступление депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?», который честно и откровенно заявил, что первоначальный план СВО был невыполнимым, а некоторые из заявленных целей спецоперации утратили смысл и уже не актуальны. Поднял он на данном форуме и ряд других злободневных вопросов, касающихся проведения военной операции, а также ее информационного сопровождения, которые заслуживают внимания. Это выступление Константина Затулина и разберем в данном материале.
«План СВО был нереальным в своей основе»
Выступая на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?» Константин Затулин заявил, что то, что называется «специальной военной операцией», правильнее было бы назвать войной, которая длится уже достаточно долгое время. И, по его мнению, Россия не демонстрирует таких победных результатов, которых мы хотели бы сами себе поставить в заслугу.
«Мы включили в состав Российской Федерации новыми субъектами Запорожскую и Херсонскую области. При этом мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили. Мы продолжаем бороться за то, чтобы выйти на границы Донецкой области, то есть чтобы в полном объеме ДНР тоже стала субъектом Российской Федерации. Мы при этом, заметьте, в течение нескольких месяцев, одновременно наблюдая и переживая за то, что происходит в связи с Артемовском или Бахмутом, при этом бесконечно обсуждаем тему – когда будет это украинское контрнаступление, где оно будет и как мы его победим. Это что, логика победы, что ли – ожидать чужого контрнаступления? Это не логика победы. Это вынужденная логика»,
– заявил Затулин.
По его мнению, логика специальной военной операции состояла в том, что достаточно быстро после силовой акции украинское государство разваливается, и без особенных жертв получится достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения. Этот план, по словам Константина Затулина, был нереальным в своей основе.
«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей ДНР и ЛНР, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, «нейтралитет Украины». Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос – останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогу всего или нет? Останется, могу вам сказать. Останется. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается – не хватает. И, кстати говоря, на мой взгляд, руководство нашей страны, – оно на эту тему не высказывалось и правильно делало, – по сути дела, даёт понять, что это понимает»,
– утверждает заместитель председателя комитета по делам СНГ.
Практически со всем, что сказал Константин Федорович, можно согласиться. Для того чтобы говорить подобное, нужна смелость, поскольку в наше непростое время озвучивать непопулярную правду, весьма опасно и чревато последствиями. Стоить вспомнить недавний пример с депутатом из Красноярска Игорем Гриневым, которого оштрафовали «за дискредитацию армии» из-за его заявления о том, что жители Херсона были оставлены, после того как они возложили свою надежду на Россию. Абсурд? Да, абсурд. Потому что, следуя закону о дискредитации, наказать могут за малейшую критику, даже если ты озвучил правдивый факт.
Конечно, есть некоторые моменты, с которыми можно и поспорить. Например, Константин Затулин делает несколько противоречащие друг другу заявления, с одной стороны, утверждая, что необходимо создавать Ставку главнокомандования (и с этим можно согласиться), и переводить «не только промышленность, но и жизнь на военные рельсы» (что под этим подразумевается – не совсем ясно), для того чтобы одержать победу. С другой стороны, он признает, что полной победы добиться над Украиной невозможно, и по итогам СВО она в любом случае останется как независимое государство.
Здесь мы опять сталкиваемся с вопросом, которым автор задается уже давно – что будет считаться победой, каковы ее параметры? Каковы цели военной операции после того, как стало понятно, что взять под контроль всю Украину не представляется возможным? Публично эти цели не оглашаются, однако очевидно, что на данный момент целью является сохранение статус-кво и новых российских территорий. Ни о чем большем речи в текущей ситуации быть не может.
Константин Затулин считает, что цели должны стоять более амбициозные – выйти на рубежи, откуда не доставало бы до Донецка, до Луганска (хотя теперь уже не менее актуально выглядит защита Белгородской области, в свете последних событий в Шебекино, которое страдает от обстрелов не меньше, чем Донецк), и отрезать Украину от моря, чтобы обезопасить Крым. Однако даже эти планы, которые звучат вполне здраво и логично, особенно после оставления Херсона и острова Змеиный, выглядят слабореализуемыми.
Что касается перевода промышленности на военные рельсы и всеобщей мобилизации, к чему призывают некоторые патриотические блогеры, то, по мнению автора, во-первых, возможен только частичный перевод экономики на военные рельсы, ибо полный перевод, в случае если его попытаются реализовать, достаточно быстро приведет к экономическому коллапсу. Однако даже с частичным переводом на военные рельсы будет не все просто, ибо возникает вопрос – где взять кадры и производственные мощности? Станки сами по себе не возникнут из воздуха. Т. е. без помощи извне милитаризовать экономику будет достаточно проблематично.
Во-вторых, проводить всеобщую мобилизацию, в условиях, когда цели СВО внятно не обозначены, стратегия России в глобальном противостоянии с Западом не ясна, образ будущего не сформирован, опасно не только потому, что отправлять плохо обученных и немотивированных людей на фронт неразумно и может привести к непредсказуемым последствиям. Дело в том, что большое количество людей необходимо обмундировать, вооружить, снарядить боеприпасами, боевой техникой, БПЛА и т. д. Способен ли нынешний ВПК снабжать еще, скажем, полмиллиона или миллион человек?
Как показала практика первой волны мобилизации, проблемы возникли не только с обмундированием, но и с организацией, когда сотни людей с оружием, ни за кем не закрепленным, оказывались брошенными на какой-то железнодорожной станции. В случае если мобилизация будет более масштабной, формат проблем будет куда большим.
Поэтому перед тем, как проводить мобилизацию (не всеобщую, она, по мнению автора, не нужна), требуется сначала создать для этого необходимую материально-техническую базу, подготовить идеологическую платформу, т. к. солдаты должны понимать, за какие цели сражаются и какова стратегия России. Уже не говоря о том, что солдаты должны верить командованию, что с учетом того, что ни один генерал не понес ответственности за ошибки, весьма проблематично. И пока не верится, что Москва готова все эти шаги предпринять.
Пока же похоже на то, что новые волны мобилизации, которые мы, не исключено, еще увидим, будут проходить в очень ограниченном формате, для того чтобы залатать возникающие дыры на фронте.
Но вернемся к заявлениям Константина Затулина. Следующую важная тема которую он затронул, это информационное сопровождение специальной военной операции.
Об информационном сопровождении СВО
Информационное сопровождение специальной военной операции изначально вызывало вопросы, поскольку подача материала была выстроена достаточно хаотично. Это является закономерным итогом отсутствия четкой стратегии и образа будущего, что особенно стало заметно после того, как изначальный план о быстром взятии Киева провалился. Если изначально речь шла об освобождении Украины, то впоследствии заговорили лишь о защите новых российских территорий, а теперь уже – территорий большой России.
Однако, если говорить об изначальной информационной кампании, когда Украину собирались взять быстро и бескровно, то возникает вопрос – а что именно Россия предлагала Украине? Ну, кроме смены условного Зеленского на условного Медведчука? Почему, собственно, Россию должны были поддержать, учитывая, что на протяжении многих лет никто не собирался вести «битву за умы» на Украине? Если, конечно, не считать «битвой за умы» создание сетки Telegram-каналов, мимикрирующих под украинские, типа «Легитимного». В то время как украинская пропаганда, предлагающая жителям Украины будущее в ЕС и НАТО, работала вполне исправно и сулила вполне конкретные печеньки (типа безвиза). Военный конфликт же еще больше способствовал укреплению мифа украинской нации.
Тем не менее некоторые политики и эксперты, несмотря на сложную ситуацию в зоне СВО, продолжают отрицать реальность и рассказывать о том, что «Украины уже не существует». На это и обращает внимание Константин Затулин. Говоря об информационном сопровождении СВО, он отмечает:
«У нас есть два пути. Один путь – это путь сводок Министерства обороны. «Мы убили 520 нацистов, мы убили 600 нацистов, мы убили 400 солдат противника…». Я не поклонник этих реляций. Ну, хотите вы подчеркнуть свою работу – рассказывайте о технике, сколько техники мы истребили, ладно. Но не подчеркивайте, сколько вы убили. Мы же сами себя убиваем, мы же понимаем, да? Раз мы говорим, что это один с нами народ. Значит, нам нужно предложить другой путь.
Вот, Генрих IV, когда Париж осаждал, чтобы королем стать – он при этом парижан, которые от голода умирали, забрасывал хлебом, потому что знал, что ему завтра все равно придется в Париж войти, и всё равно только в Париже он станет королем Франции.
Если мы хотим, чтобы Украина была на нашей стороне, или украинцы были на нашей стороне – мы должны эту линию подчеркивать. Если мы будем все время рассказывать, что Украины нет, что украинцев нет…
Я был бы рад, не было бы Украины, я был бы доволен. Но скажите, это увеличивает сопротивление на поле боя, когда мы об этом рассказываем? На мой взгляд, увеличивает, потому что это почва. Это аргумент для тех, кто рассказывает – вы видите, они хотят нас стереть с лица Земли, мы все как один должны с ними бороться».
Вот, Генрих IV, когда Париж осаждал, чтобы королем стать – он при этом парижан, которые от голода умирали, забрасывал хлебом, потому что знал, что ему завтра все равно придется в Париж войти, и всё равно только в Париже он станет королем Франции.
Если мы хотим, чтобы Украина была на нашей стороне, или украинцы были на нашей стороне – мы должны эту линию подчеркивать. Если мы будем все время рассказывать, что Украины нет, что украинцев нет…
Я был бы рад, не было бы Украины, я был бы доволен. Но скажите, это увеличивает сопротивление на поле боя, когда мы об этом рассказываем? На мой взгляд, увеличивает, потому что это почва. Это аргумент для тех, кто рассказывает – вы видите, они хотят нас стереть с лица Земли, мы все как один должны с ними бороться».
В словах Константина Федоровича, безусловно, есть рациональное зерно. Однако следует учитывать, что «битва за умы» уже проиграна, поскольку российское руководство не может даже русскому населению объяснить смыслы и стратегические цели СВО, что уж говорить о населении Украины. Тем не менее это не значит, что информационная стратегия не нужна. Она необходима, поскольку все те вопросы, которые озвучил Затулин, следует решать. Но информационная стратегия возможна только при наличии общей стратегии СВО, идеи, которая была бы не только словами, а и конкретным планом.
Затрагивает Затулин и другой вопрос, который озвучивать публично у нас как-то не принято. По его словам, высокая мотивированность украинской армии возникает на убеждении, что это Россия напала на Украину и начала вооруженный конфликт.
«Высокая мотивированность украинской армии возникает не на пустом месте. Она возникает из убеждения, что мы агрессор. Что мы начали. Что мы пришли в их дом и мы их уничтожаем. Они не рассказывают друг другу, что они сами виноваты, что выбирали таких президентов, что плевать хотели на то, что стреляют по Донецку и Луганску – это мимо них проходит. А вот то, что вы пришли конкретно и стреляете по нам – вот этого достаточно. И за океаном потирают руки, потому что чем больше мы их убьем, тем больше ненависти к нам возникнет. Это же очевидно. Давайте из этого как-то выходить. Каким образом? Не путем отказа от своих намерений, но путем, в том числе, умной пропаганды, правильного поведения, лучшего отношения к тем, кто оказался на нашей территории»,
– считает Затулин.
Далее первый заместитель председателя комитета по делам СНГ говорит слова, с которыми автор, как житель Донбасса, не может согласиться. Он отмечает, что не голосовал за признание ЛНР и ДНР без всяких условий, а предлагал признать республики в случае нападения на них Украины по грузинскому варианту.
«Дело в том, что мы бы в этом случае не попали бы в ловушку, в которую мы попали в результате, когда мы стали действовать и тут же дали повод всем нас демонизировать и создать этот блок против нас, вот что произошло. Это ошибка, и эту ошибку теперь мы все несём, и бессмысленно говорить, кто там был прав, кто виноват, потому что у нас, как говорится, one way ticket, но то, что это была ошибка – это очевидно»,
– утверждает Константин Затулин.
С одной стороны, то, что Россия в результате принятых решений действительно попала в ловушку, это очевидно. С другой стороны – дело здесь не в признании республик, что нужно было сделать еще в 2014 году, и тогда бы не было военного конфликта, подобного тому, что мы наблюдаем сейчас, ибо тогда не было бы мотивированной украинской армии (эту ошибку признал и Владимир Путин).
Если говорить о ситуации на февраль 2022 года, то логичнее было бы после признания республик Донбасса ввести войска именно туда, и поставить Украине ультиматум – или она прекращает обстрелы, или Россия вынуждена будет создать зоны безопасности и нанести удары по военным объектам в глубине Украины. Т. е. действовать поступательно, ведя, в том числе, и соответствующую информационную кампанию. Тогда бы с международной точки зрения ситуация выглядела совсем по-другому.
Но дело в том, что у составлявших планы СВО были совсем иные расчеты, а поэтому были приняты и неверные решения, о которых и говорит Затулин. Сложно сказать, почему были приняты именно такие решения и насколько на них повлияли глобальные игроки (которые некоторое время выжидали: чем закончится штурм Киева, а лишь потом, руками разных стран, начали массовые поставки вооружений Киеву, причем увеличивая их постепенно) – теперь все эти рассуждения лишены смысла. Прошлое не вернуть. Нужно говорить о том, что можно сделать здесь и сейчас.
Что не означает, что те, кто принимал неверные решения, не должны нести наказания, поскольку если никто ни за что не отвечает, то и ошибки раз за разом будут совершаться одни и те же. И Затулин верно отмечает, что никто ни за что наказания не несет, что неправильно.
На данный момент необходимо менять подходы к СВО, разработать четкую стратегию, идею и вести соответствующую ей информационную кампанию, наказывать виновных в провалах и неудачах, ввести режим КТО на приграничных территориях. Но ничего этого мы пока не наблюдаем.