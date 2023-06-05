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Глава Минобороны Украины: Истребители F-16 во время летнего контрнаступления ВСУ использоваться не будут

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Глава Минобороны Украины: Истребители F-16 во время летнего контрнаступления ВСУ использоваться не будут

Украинские формирования во время анонсированного киевским режимом контрнаступления ВСУ обойдутся без западных самолетов. Это следует из интервью министра обороны Украины Алексея Резникова японскому изданию NHK.


Как отметил Резников, истребители F-16 во время летнего контрнаступления ВСУ использоваться не будут. С другой стороны, их пока у Киева и нет, чтобы он мог их использовать. И нет не только самолетов, но и летчиков, обученных ими управлять, а также наземной инфраструктуры и инженерно-технических специалистов.

По словам Резникова, Украина будет готова начать размещение самолетов-истребителей F-16 осенью или зимой 2023 года. Глава украинского военного ведомства подчеркнул, что истребители не смогут изменить ситуацию на фронте летом 2023 года, а подготовка летного состава займет достаточно продолжительное время.

Кроме того, отметил Резников, украинским властям предстоит договориться с западными партнерами, чтобы был предоставлен инженерный и технический персонал для обслуживания и ремонта самолетов. Своих инженеров и техников, знакомых со сложными системами американских истребителей, у киевского режима нет.

Но пока непонятно, согласятся ли западные страны отправить своих военнослужащих, хотя бы отставных, в качестве инженерно-технического персонала на украинские аэродромы. Ведь это чревато и гибелью граждан западных стран при российских ударах, и возможной реакцией России на присутствие западных военных в зоне украинского конфликта.
Использованы фотографии:
Wikipedia / TSGT MICHAEL AMMONS, USAF
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:48
    +2
    А шо цэ таке - разве шароварные Ф16 уже получили???
    Очень странно- самолеты жмут для контрнаступа, танки тоже.....
    ЛС только не жмутся гнать на утилизацию.

    Оч странный контрнаступ. ОЧЕНЬ.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:03
      0
      Зачем просить оружие, которое не будет применяться в ходе военных действий.
      Пассаж этого недоадвоката видимо рассчитан на западную публику показать что ВСУ белые и пушистые зайчики, а не обколотые упыри, которым без разницы чем и по ком шмалять на право и налево.

      Будет, будет ВСУ применять Ф-16 и летом и осенью и зимой, главное чтобы дали поскорей. Нам это прекрасно понятно.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:15
        +1
        Цитата: кредо
        Зачем просить оружие, которое не будет применяться в ходе военных действий.
        Пассаж этого недоадвоката видимо рассчитан на западную публику показать что ВСУ белые и пушистые зайчики, а не обколотые упыри, которые без разницы чем и по ком шмалять на право и налево.

        Будет, будет ВСУ применять Ф-16 и летом и осенью и зимой, главное чтобы дали поскорей. Нам это прекрасно понятно.

        За штурвалы Поляков и американцев посадят, и полетят.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:20
          0
          Цитата: Бородач
          За штурвалы Поляков и американцев посадят, и полетят.

          Как говорится "Сто пудов". Они уже давно там, как на передке так и в тыловых частях, на обслуживание наиболее сложной западной технике, типа хаймерос или патриотов. За хорошие деньги НАТО у себя найдёт желающих, поэтому ни Вы ни я в словесную шелуху украминистра и не верим.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:05
      0
      И заметьте, - УЖЕ "летнего"...
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:48
    +1
    И это решается просто-те же поляхские ф16 с опозновательными знаками и пиксельным камуфляжем а ля авиация всушников...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:53
      0
      Нет,поленья-русофобы,но отнюдь не дураки.Свою авиацию они беречь будут,как пилотов,так и технику.Передача авиации будет старьем с Голландии,Бельгии.У поляков более свежие версии этого самолета
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:12
      0
      Полагаю, что киевским бандеро - нацикам, чтобы надолго закрыть вопрос "начала" некоего "наступа", надо затребовать от США и НАТО кавалерию...

      И затребовать выделение финансирования на приобретение "потребного" для "наступа" конского состава для укомплектования 3-х кавкорпусов у Монголии...

      И подготовку личного состава " на монгольских же полигонах...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    0
    Истребители F-16 во время летнего контрнаступления ВСУ использоваться не будут
    Резников на фоне F-16 совсем умом тронулся. Их еще не поставили и если поставят, то не раньше конца лета, а уже заявляет, что использовать в наступлении не будут. Заберите наконец у него платочек с самолетиком и обяжите не закатывать глаза к небу когда вспоминает импортные самолеты.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:54
      0
      Для них всё западное - как вундервафля. Уже много чего испробовали - и всё это не так оказывалось как они мечтали. Так и с этими Ф16 будет - не чудо-оружие это и не запануют они с ним в воздухе. Да, проблем нам прибавит, но кардинальные перемены вряд ли будут .
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:53
    -1
    Верить Резникову ,это как верить в удачу у напёрсточника на рынке
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 12:38
    0
    Истребители F-16 во время летнего контрнаступления ВСУ использоваться не будут

    А осеннего и не предусматривается... bully
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 13:22
    0
    "обученных ими управлять"
    Справедливости ради,на сайте была информация группа украинских пилотов,прошла курс обучения на F-16.
    Другое дело,что у них ещё нет: технического персонала и самих F-16