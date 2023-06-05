ВМС США: моряки Соединённых Штатов и Британии «защитили» от иранцев торговое судно в Ормузском проливе

Торговое судно продолжило движение через Ормузский пролив без дальнейших инцидентов

Военные моряки Соединенных Штатов и Британии якобы защитили от иранцев торговое судно в Ормузском проливе. Согласно их версии, судно подверглось преследованию со стороны катеров Корпуса стражей исламской революции Ирана.Об этом сообщили в пресс-службе ВМС США.В сообщении говорится, что американские моряки и военный флот Соединенного Королевства прибыли на помощь гражданскому судну, якобы преследуемого военнослужащими КСИР.В ВМС США утверждают, что три быстроходных катера с вооруженными людьми на борту подошли вчера к торговому судну на близкое расстояние. Данный факт был зафиксирован пролетавшим над местом инцидента самолетом Boeing P-8 Poseidon американских Военно-морских сил.Тогда в данный район выдвинулись эсминец USS McFaul ВМС США и фрегат Королевских ВМС HMS Lancaster. С борта последнего также был поднят вертолет.Примерно через час после получения сигнала от торгового судна иранские катера отошли от него, ситуация нормализовалась.- сообщили в пресс-службе ВМС США.Хотя в сообщении гражданское судно не было идентифицировано, данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic показывают, что это был сухогруз Venture под флагом Маршалловых островов.Чуть более месяца назад иранские военные задержали проходивший через Ормузский пролив панамский танкер Niovi, а за неделю до этого примерно то же самое произошло с другим танкером, принадлежащим Маршалловым островам.