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ВМС США: моряки Соединённых Штатов и Британии «защитили» от иранцев торговое судно в Ормузском проливе

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ВМС США: моряки Соединённых Штатов и Британии «защитили» от иранцев торговое судно в Ормузском проливе

Военные моряки Соединенных Штатов и Британии якобы защитили от иранцев торговое судно в Ормузском проливе. Согласно их версии, судно подверглось преследованию со стороны катеров Корпуса стражей исламской революции Ирана.


Об этом сообщили в пресс-службе ВМС США.

В сообщении говорится, что американские моряки и военный флот Соединенного Королевства прибыли на помощь гражданскому судну, якобы преследуемого военнослужащими КСИР.

В ВМС США утверждают, что три быстроходных катера с вооруженными людьми на борту подошли вчера к торговому судну на близкое расстояние. Данный факт был зафиксирован пролетавшим над местом инцидента самолетом Boeing P-8 Poseidon американских Военно-морских сил.

Тогда в данный район выдвинулись эсминец USS McFaul ВМС США и фрегат Королевских ВМС HMS Lancaster. С борта последнего также был поднят вертолет.


Примерно через час после получения сигнала от торгового судна иранские катера отошли от него, ситуация нормализовалась.

Торговое судно продолжило движение через Ормузский пролив без дальнейших инцидентов

- сообщили в пресс-службе ВМС США.

Хотя в сообщении гражданское судно не было идентифицировано, данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic показывают, что это был сухогруз Venture под флагом Маршалловых островов.

Чуть более месяца назад иранские военные задержали проходивший через Ормузский пролив панамский танкер Niovi, а за неделю до этого примерно то же самое произошло с другим танкером, принадлежащим Маршалловым островам.
Использованы фотографии:
ВМС Великобритании
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17 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:49
    +3
    Военнослужащими КСИР , на быстроходных катерах , не удалось захватить судно,под флагом Маршаловых островов , за 1 час . Они ждали когда подойдут военные суда стран НАТО ?
    Что за дебильное объяснение
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:03
      +1
      Цитата: APASUS
      Военнослужащими КСИР , на быстроходных катерах , не удалось захватить судно,под флагом Маршаловых островов , за 1 час .

      Без вертолёта, на катерах, на полном ходу, это не тривиальная и не быстрая задача. Сомалийские пираты по несколько часов корабли штурмуют, и то далеко не всегда получается.

      Цитата: APASUS
      Они ждали когда подойдут военные суда стран НАТО?

      Они ждали, что их испугаются и остановятся по их требованию, а не втопят по газам, отнесясь к ним, как к пиратам.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 12:22
        +3
        Сомалийские пираты и штатное подразделение спецназа - это не совсем одно и тоже. Думаю, задачи захватить не было, просто "давить на нервы". Война нервов продолжается, два танкера стоят под арестом. И хоть они под панамским флагом и Маршалловых остров, ни для кого не секрет, чья это нефть)))
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 13:35
          0
          Цитата: ТермиНахТер
          Сомалийские пираты и штатное подразделение спецназа - это не совсем одно и тоже.

          Штатное подразделение спецназа и простые моряки с патрульных катеров - это тоже не совсем одно и то же.
          А без должного снаряжения и планирования и спецназ не сильно эффективнее пиратов.

          Цитата: ТермиНахТер
          два танкера стоят под арестом

          Точнее захваченных, если без политессов и либерастии. Без внятных объяснений причины и вне своей юрисдикции.

          Цитата: ТермиНахТер
          Думаю, задачи захватить не было, просто "давить на нервы".

          Называя вещи своими именами, кошмарить конкурентов по нефтедобыче и перевозчиков, по сути это банальный шантаж.
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: А Нас Рать
        Без вертолёта, на катерах, на полном ходу, это не тривиальная и не быстрая задача. Сомалийские пираты по несколько часов корабли штурмуют, и то далеко не всегда получается.


        Не трудно заметить ДШК на катере .Остановить любое судно таким пулеметом шутя . Была бы поставлена задача
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:11
      +3
      Цитата: APASUS
      Военнослужащими КСИР , на быстроходных катерах , не удалось захватить судно,под флагом Маршаловых островов , за 1 час . Они ждали когда подойдут военные суда стран НАТО ?
      Что за дебильное объяснение

      Ну Вы же читаете сообщение англосаксов у которых все криворукие и косоглазые неумехи кроме их самих отсюда и выводы - "...американские моряки и военный флот Соединенного Королевства прибыли на помощь гражданскому судну, якобы преследуемого военнослужащими КСИР..."
      Если бы персы были такими недотёпами, как их рисуют янки, они бы вряд ли выдержали 50-летний период санкций и давно бы уже превратились в очередную банановую республику. А это совсем не так.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:55
    +4
    Ну так.... в очередной раз мир "спасли"! wassat
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: Mouse
      Ну так.... в очередной раз мир "спасли"! wassat

      Чёт они сдали сдавать... Задействовали аж два государства (военные корабли США и Британии). Обычно это делал Брюс Уиллис... с одной битой.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 13:12
        0
        Сталлоне ему в помощь! wassat hi ............
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:57
    0
    Арест иранцами проводится по одному сценарию ,высадка досмотровой группы на борт танкера с Иранского вертолёта.Иранский вертолёт в воздухе был?
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: tralflot1832
      Арест иранцами проводится по одному сценарию

      А чего они вообще докопались к этим Маршаловым островам? Танкеры через пролив идут транзитом, к ним отношения не имеют, да и пролив не их собственность. Нафига спрашивается цеплять прохожих? Ради понтов? Ну они только хуже делают, большенство моряков их уже откровенно пиратами считают.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:24
        0
        Иран имеет своё мнение на этот счёт.Но бьют точно по США.Последгий арестованный танкер вёз нефть в Хьюстон.Должок у американцев забирают.Счёт по танкерам 4 : 2 в пользу США.Иранцы злопамятные.Одни только США имеют право "пиратствовать",в эту игру можно играть вдвоём и даже втроём как с греками.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:00
    0
    Надо их, англосаксов, топить: все беды мира от них происходит...
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 13:39
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надо их, англосаксов, топить: все беды мира от них происходит...

      Топить в заливе танкеры с нефтью? Планета не достаточно загажена? Предлагаете иранцам угробить всю биосферу у своих берегов? Гениально. wassat
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:07
    +3
    Сухогрух им пофиг, а вот танкер, особенно британский...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    +1
    Примерно через час после получения сигнала от торгового судна иранские катера отошли от него, ситуация нормализовалась.
    Как я понимаю американский и английский корабли еще не успели прибыть к месту. Очевидно, что иранцы проверили, что им было нужно , поняли, что сухогруз для них интереса не представляет и отбыли. Англосаксы "поеду" записали на свой счет.
  7. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 12:44
    0
    Хотела бы подтверждение информации
    Теоретически,возможно,что КСИР пытался задержать судно. Почему вопрос другой,но хотелось бы какие то детали или подтверждение