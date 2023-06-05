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МИД Азербайджана: Мы не договаривались с Арменией о делимитации границы по картам 1975 года

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МИД Азербайджана: Мы не договаривались с Арменией о делимитации границы по картам 1975 года

Власти Азербайджана и Армении не договаривались о делимитации государственной границы двух стран по картам 1975 года. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.


Ранее в Армении заявляли, будто бы достигнуты договоренности по вопросу определения границы именно по «советским» картам, датированным 1975 годом. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, комментируя итоги переговоров в столице Молдавии Кишиневе.

Для Армении приемлемо признание территориальной целостности обеих стран по картам 1975 года, и на этой основе начать работы по делимитации

- заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В министерстве иностранных дел Азербайджана утверждают, что надо не апеллировать к старым картам, а начать работу над делимитацией границы уже сейчас. МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку не договаривалось с Арменией о делимитации границы на основе старых карт.


Но такое заявление может теоретически означать то, что в Азербайджане допускают возможность установления контроля над иным количеством территорий, чем те, что входили в АзССР в 1975 году, иначе какой смысл выступать против использования карт 1975 года в качестве основных для определения современной границы между двумя государствами.

Напомним, что в 1975 году в СССР был опубликован ряд карт, на основе которых можно определить тогдашние границы между Азербайджанской ССР и Армянской ССР. В частности, были опубликованы ландшафтная карта Азербайджанской ССР, карта юго-востока Европейской части СССР с закавказскими союзными республиками, на которые нанесена линия границы между союзными республиками (понятно, что тогда эта граница была условной).
Использованы фотографии:
https://q-map.ru/
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21 комментарий
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 12:17
    -1
    Всё таки какие хитрые эти армяне. Знаете почему они хотят по карте 1975 года? Там Карабах уже Автономная Республика. Никогда не будет то что хотят армяне. У проигравшей стороны не спрашивают. Если на то пошло тогда Азербайджан должен требовать карту 18 года где Армении нет вообще. А самое главное на этот период многие названия городов и сёл в самой Армении (топонимы) все были изменены на армянские. Они этим скрывают свою пришлость. Ох какие хитрые. Но на улице 21 век. Не получится у них обмануть людей.

    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:20
      +1
      Цитата: Azerbaijan2023
      Всё таки какие хитрые эти армяне. Знаете почему они хотят по карте 1975 года? Там Карабах уже Автономная Республика. Никогда не будет то что хотят армяне. У проигравшей стороны не спрашивают. Если на то пошло тогда Азербайджан должен требовать карту 18 года где Армении нет вообще.

      Карту рисуют победители.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:34
        -2
        Цитата: Бородач
        Карту рисуют победители.

        Дорогой мой, нам даже рисовать не надо. В 1975 году 90% названий городо и сёл в Армении были изменены. Они раньше были тюркские названия а потом арменизировали. К примеру. Ереван был Иреван. Зенгезур стал Сюник. Калбаджар стал Карвачар и так далее....Они скрывают свою пришлость.



        На фото выше – карта Азербайджанской ССР 1928 года в Атласе СССР. При внимательном изучении карты можно увидеть, что большинство топонимов, обозначенных на территории Армянской ССР, имеют тюркские названия.

        Например, на карте обозначено озеро Гёйча, а армянское название «Севан» дано в скобках, что означает, что это второе, не основное географическое название этого водоема. Это подтверждает тот факт, что в последующие годы армяне, одновременно с изгнанием азербайджанцев с исконных земель, последовательно проводили и «топонимическую чистку», переименовывая географические названия на свой лад.

        Тем самым армянское мифотворчество годами пыталось обосновать свои притязания на территории Азербайджана, а также скрыть тот факт, что азербайджанцы веками жили на современной территории Армении – в историческом Западном Азербайджане.
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:50
        -1
        Цитата: Бородач
        Карту рисуют победители.

        Вот карта нынешнего СЮНИКА в Армении. Это бывшая земля Азербайджана. Это та часть что между Нахичеваном и материковым Азербайджаном. Посмотрите название сёл, все тюркские названия. Вот это они пытаются тщательно скрыть и не только там а по всей Армении.

    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 12:22
      +1
      Была в это период Нагорно-Карабахская автономная область.
    3. Грац
      Грац Сегодня, 12:25
      +2
      Цитата: Azerbaijan2023
      Если на то пошло тогда Азербайджан должен требовать карту 18 года где Армении нет вообще.


      я губа не треснет? а ха ха никакого Азербайджана даже в 19 веке не было была куча ханств зависимых от России, Ирана и Турции.А Армении уже несколько тысяч лет
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:42
        -1
        Цитата: Грац
        губа не треснет?

        Ты ли треснешь? А кишка не тонка? Взял автомат давай приходи посмотрим. Диванный терминатор.

        Цитата: Грац
        Азербайджана даже в 19 веке не было

        Ты мало того что неуч, так ещё и других учишь своей глупости. Смиотри Российская карта времён Петра.



        Цитата: Грац
        была куча ханств зависимых от России, Ирана и Турции

        Ты на столько глуп что не знаешь что ханы и даже в Персии были Азербайджанцы. Помолчи может за умного сойдешь. Врать о моей Родины никому не позволим! 60 млн нация с луны упала или как вы говорите в 20 веке одним пером Ленина появилась а Армения 5 млн тысячулетиями существовала да?) у которых 80% фамилии тюркские даже те которые живут в Аргентине))))))

        Иди учи историю диванный эксперт!

        А поводу Армении, арман , ирман, эрман это тюркские топонимы. Армяне о которых ты говоришь, они ХАЙКи. Найди мне запись о них дальше 2 веков. Сможешь? У них язык даже не входит в Кавказско язычную группу. У них язык индоевропейский.

        Но возьмем что они тысячу лет назад имели страну. От моря до моря. Окей. Я согласен. Тогда давайте весь мир передаем по той эпохе. Согласен? Сможешь американцам сказать идите к чёрту с США свобода Индейцам? Тебя или в дурку посадят или в тюрьму за сепаратизм.

        А Персией последние 1000 лет управляли мы, Азербайджанцы. Учи историю!
        1. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 13:04
          +1
          Врать о моей Родины никому не позволим! 60 млн нация

          Ты сам для начала не ври. Где ты 60 млн. насчитал? Если по самым оптимистичным подсчётам не более 30. При том, что в самом Азербайджане всего 8.
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 13:29
            0
            Цитата: vovochkarzhevsky
            Если по самым оптимистичным подсчётам не более 30

            30 млн только в Иране и это минимум. И это ещё старые данные. В самом Азербайджане более 10 млн. если вы не в курсе.
            1. vovochkarzhevsky
              vovochkarzhevsky Сегодня, 14:12
              0
              30 млн только в Иране и это минимум. И это ещё старые данные. В самом Азербайджане более 10 млн. если вы не в курсе.


              Эти картинки себе оставь, на досуге тешиться. lol Тем более, что как я уже говорил, данные притянутые за уши. И если иранцев в азербайджанцы записывать, то с таким же успехом можно всех славян русскими объявлять. yes
    4. кредо
      кредо Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: Azerbaijan2023
      Всё таки какие хитрые эти армяне. Знаете почему они хотят по карте 1975 года? Там Карабах уже Автономная Республика. Никогда не будет то что хотят армяне. У проигравшей стороны не спрашивают. Если на то пошло тогда Азербайджан должен требовать карту 18 года где Армении нет вообще.

      А на сколько критично для Азербайджана наличие на карте 1975 года Нагорно-Карабахской АО?
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:43
        0
        Цитата: кредо
        А на сколько критично для Азербайджана наличие на карте 1975 года Нагорно-Карабахской АО?

        Для нас в нынешней ситуации никакого страха, потому что если армяне поднимут голову, сразу же ударим, но это бомба для будущего. Когда их будет достаточном количестве, они скажут опять 25, Карабах независимость миацум и так далее...Вы бы на это пошли? Они пытаются скрыть свою пришлость и поставить точку для будущего сепаратизма. Не будет никакой АВТОНОМИИ для армян! Мы учимся на ошибках и учимся хорошо и ничего не забываем!
        1. solar
          solar Сегодня, 13:13
          0
          Можно понять это так, что Азербайджан не против провести границу так, как она проходила на картах 1975 года, но без упоминаний об этих картах в соглашении?
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 13:50
            0
            Цитата: solar
            Можно понять это так, что Азербайджан не против провести границу так, как она проходила на картах 1975 года, но без упоминаний об этих картах в соглашении?

            Именно так. Без какой либо автономии.
        2. кредо
          кредо Сегодня, 13:39
          0
          Цитата: Azerbaijan2023
          Цитата: кредо
          А на сколько критично для Азербайджана наличие на карте 1975 года Нагорно-Карабахской АО?

          Для нас в нынешней ситуации никакого страха, потому что если армяне поднимут голову, сразу же ударим, но это бомба для будущего. Когда их будет достаточном количестве, они скажут опять 25, Карабах независимость миацум и так далее...Вы бы на это пошли? Они пытаются скрыть свою пришлость и поставить точку для будущего сепаратизма. Не будет никакой АВТОНОМИИ для армян! Мы учимся на ошибках и учимся хорошо и ничего не забываем!

          Тогда Вам не лишне будет напомнить, что албанцы в Сербии не имели никакой автономии, но руками англосаксов и блока НАТО получили независимую страну без какого-либо референдума.
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 13:51
            0
            Цитата: кредо
            Тогда Вам не лишне будет напомнить, что албанцы в Сербии не имели никакой автономии, но руками англосаксов и блока НАТО получили независимую страну без какого-либо референдума.

            Это понятно. Победитель рисует карту.
    5. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:26
      0
      Цитата: Azerbaijan2023
      Всё таки какие хитрые эти армяне. Знаете почему они хотят по карте 1975 года? Там Карабах уже Автономная Республика.

      По мне так Баку упускает возможность закрепить свой статус официально .Ведь сейчас именно встанет вопрос о картах . Вы еще карты Османской империи предложите .
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 13:52
        0
        Цитата: APASUS
        Вы еще карты Османской империи предложите .

        ну тут же вспоминают что было во времена динозавров и хочу отметить что это не я первым вспоминаю.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 12:45
    +3
    Обоих пора ремнём выпороть да домой загнать, пусть сидят, оболтусы, географию учат. Папка придёт - спрашивать будет...
  3. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:03
    +1
    во всей этой катавасии азербайджанцы выглядят гораздо более умными. армяне не глупее, но ими рулит матрасная мартышка.
    2500 матрасных дипломатчиков в Армении это таки ни в какие рамки не лезет. получается, что Армения стала норой для матрасных вшей на всем Кавказе.
  4. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 13:15
    0
    Да ваще по барабану. Пускай себе там за горами бесятся. Лишь бы в Россию не лезли.