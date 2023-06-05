МИД Азербайджана: Мы не договаривались с Арменией о делимитации границы по картам 1975 года

Для Армении приемлемо признание территориальной целостности обеих стран по картам 1975 года, и на этой основе начать работы по делимитации

Власти Азербайджана и Армении не договаривались о делимитации государственной границы двух стран по картам 1975 года. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.Ранее в Армении заявляли, будто бы достигнуты договоренности по вопросу определения границы именно по «советским» картам, датированным 1975 годом. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, комментируя итоги переговоров в столице Молдавии Кишиневе.- заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.В министерстве иностранных дел Азербайджана утверждают, что надо не апеллировать к старым картам, а начать работу над делимитацией границы уже сейчас. МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку не договаривалось с Арменией о делимитации границы на основе старых карт.Но такое заявление может теоретически означать то, что в Азербайджане допускают возможность установления контроля над иным количеством территорий, чем те, что входили в АзССР в 1975 году, иначе какой смысл выступать против использования карт 1975 года в качестве основных для определения современной границы между двумя государствами.Напомним, что в 1975 году в СССР был опубликован ряд карт, на основе которых можно определить тогдашние границы между Азербайджанской ССР и Армянской ССР. В частности, были опубликованы ландшафтная карта Азербайджанской ССР, карта юго-востока Европейской части СССР с закавказскими союзными республиками, на которые нанесена линия границы между союзными республиками (понятно, что тогда эта граница была условной).