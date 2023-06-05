Военное обозрение
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В Киеве большое количество машин «скорой помощи» загнали прямо на перрон ж.д. вокзала в ожидании прибытия поезда с тяжелоранеными

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В Киеве большое количество машин «скорой помощи» загнали прямо на перрон ж.д. вокзала в ожидании прибытия поезда с тяжелоранеными

Несмотря на заявления представителей киевского режима о том, что контрнаступление еще не началось, ВСУ попытались прорвать оборону российских войск сразу на нескольких участках на Южно-Донецком направлении. На линии боевого соприкосновения идут ожесточенные бои, в Киеве уже готовятся встречать "захистников Украины", машины "скорой помощи" пригнали прямо на вокзал.


На железнодорожном вокзале Киева наблюдается большое количество машин "скорой помощи", стоящих прямо на перроне в ожидании прибытия поезда. Как заявляют на украинских ресурсах, в столицу Украины доставляют огромное количество тяжелораненых в ходе последних боев, поскольку прифронтовые госпитали и гражданские больницы и так забиты под завязку. Вчера в столицу прибыл состав, битком набитый раненными с Купянского направления, в Днепропетровске их негде размещать.

В связи с предстоящим наступлением ожидается большое количество раненых. Сообщается о распоряжении, поступившим в медицинские учреждения Украины о необходимости нарастить запасы крови и перевязочных материалов, а также всего необходимого.

Между тем, как сообщают российские ресурсы, пока на юге подразделения ВСУ пытаются прощупать нашу оборону и ведут ожесточенные бои, на северном фланге тактическое наступление предприняли российские войска, продвинувших еще больше в районе реки Оскол (севернее Двуречной, северо-восточнее Купянска). Как сообщаются, наши пытаются превратить тактический плацдарм в оперативно-тактический, который можно было бы использовать для удара на Купянск. ВСУ стягивают силы к городу и выстраивают оборону вокруг него.

Впрочем, и на Запорожском направлении наши держат оборону, нанося упреждающие удары артиллерией по противнику.

Сегодня на Запорожье как никогда смертельно красиво для боевиков ВСУ цветут Тюльпаны и Гиацинты, отправляя десятки нацистов на экспрессе к Бандере. Наши флористы знают своё дело. Контрбатарейная борьба на Запорожском фронте даёт хорошие результаты

- заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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45 комментариев
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  1. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 12:13
    +13
    В Киеве большое количество машин «скорой помощи» загнали прямо на перрон ж.д. вокзала в ожидании прибытия поезда с тяжелоранеными
    Сегодня, 12:11
    В Киеве большое количество машин «скорой помощи» загнали прямо на перрон ж.д. вокзала в ожидании прибытия поезда с тяжелоранеными
    Сегодня, 12:11
    катафалки должны быть,и передвижные крематории.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:19
      +13
      Цитата: андрей юрьевич
      В Киеве большое количество машин «скорой помощи» загнали прямо на перрон ж.д. вокзала в ожидании прибытия поезда с тяжелоранеными
      Сегодня, 12:11
      В Киеве большое количество машин «скорой помощи» загнали прямо на перрон ж.д. вокзала в ожидании прибытия поезда с тяжелоранеными
      Сегодня, 12:11
      катафалки должны быть,и передвижные крематории.

      У еврофашистских чёрных трансплантологов - праздник: свежее укропское мясо привезли. am
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:28
        +8
        Как сообщаются, наши пытаются превратить тактический плацдарм в оперативно-тактический, который можно было бы использовать для удара на Купянск.

        Все таки ВагнерА сделали свое дело, дали время сосредоточить войска.
        1. мерцание
          мерцание Сегодня, 12:37
          +2
          Все таки ВагнерА сделали свое дело, дали время сосредоточить войска.

          А каким образом они дали время сосредоточить войска?
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 13:04
            0
            Цитата: мерцание
            каким образом они дали время сосредоточить войска?

            Волшебном образом. Мединский, Абрамович.... Не скажу, кто ещё...
            1. мерцание
              мерцание Сегодня, 13:44
              -2
              Волшебном образом.
              Вообще то "сосредоточить войска", а точнее выиграть время для подготовки новых частей, для пополнения армии боеприпасами и новым вооружением.
              Для этого ВС России перешли к стратегической обороне, заняли удачные для обороны рубежи, которая позволяет минимизировать потери личного состава и накопить необходимое количество снарядов.
              То есть все войска подчиняясь приказу перешли в оборону, а ЧВК Вагнер наоборот перешел к активным действиям, что привело к огромным потерям личного состава Вагнера и перерасходу снарядов.
              То есть, ЧВК Вагнер скорее мешал, чем помогал "сосредоточению войск".
              Но при этом, справедливости ради надо отметить, освободил Соледар и Артемовск, что несомненный плюс.
              Но, еще раз, как раз таки "сосредоточению войск" он мало чем помог.
          2. иван2022
            иван2022 Сегодня, 14:08
            0
            Цитата: мерцание
            Все таки ВагнерА сделали свое дело, дали время сосредоточить войска.

            А каким образом они дали время сосредоточить войска?

            Диванным стратегам Пригожин все объяснил.

            А то, что все остальные, включая командующего Вагнером Уткина и даже Верховный - - тихо молчат на фоне Пригожинского фонтана красноречия--их не интересует......

            Не страна, а театр одного актёра. На Украине эту же роль с другими словами играет соплеменник-дядя ЗЕ.
            Оба толкуют на одну тему--о не полноценности русских.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:27
      +2
      Так пусть на рельсы ставят эти крематории.Возить еще куда то туши..
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:31
      +6
      Да, давно нами за один день не уничтожалось 16 танков врага.
      А возможно даже это произошло впервые.
      С почином товарищи. good
    4. frruc
      frruc Сегодня, 12:34
      +3
      в Киеве уже готовятся встречать "захистников Украины", машины "скорой помощи" пригнали прямо на вокзал.

      Не добили на фронте, добить ВСУк на вокзале ! am
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:57
      +3
      Я не настолько гуманен,чтобы не нанести ракетный удар по этому поезду!Они к нам не на чаепитие шли!
    6. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:00
      +2
      Полагаю, что для 300-х киевских бандеро - нациков, никаких "мест приема и размещения" на территории бывшей единой Украины, вообще, не должно остаться. Тем более, в Киеве...

      Остатвить им только "двуступенчатый маршрут"... От ближайшего тылового полевого лазарета (если он используется по прямому назначению и несет знак "Красный крест", т.е. по "правилам войны", коих ВС России строго придерживаются, является "неприкасаемым), а дальше, - к ляхам в Гжешув. Там уже давно, соответствующая "союзная больничка" НАТО-вцами дислоцирована и открыта. И для США и для их НАТО-вских табаки...

      И "перемещать" туда не НАТО-вскими "бортами", а именно "колоннами скорых помощей", исключительно "сухопутьем"...

      Что ляхам - обывателям и всем прочим НАТО-вцам "нагляднее" было, как реальная война с Россией выглядит...
  2. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 12:15
    +14
    Прекрасно все!
    Украинская железная дорога работает исправно.
    На фронт технику, людей, боеприпасы и т.д....
    С фронта раненых по госпиталям и больничкам.
    Мы так до второго пришествия воевать будем.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:22
      -1
      Мы так до второго пришествия воевать будем.
      Для этого надо сначала начать воевать, а мы как известно
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 12:35
        0
        Цитата: Trapp1st
        сначала начать воевать, а мы как известно


        Похоже и не начнём). Президента всё устраивает, крупных перестановок в военном ведомстве нет.... о Российских оккупированных территориях, наши чиновники предпочитают не говорить, хотя ВВП в конце 2022 года был на коллегии министерства обороны, с Шойгу и что-то, можно было сказать о Херсоне, о перегруппировках на Харьковском и иных направлениях и т.д. но нет тишина... зато Шойгу похвастался как отстроили Мариуполь, про учения/биатлоны хорошо сказал, и какой интерес они вызывают у наших партнеров в Азии, и как мы уничтожаем и уничтожаем врага...

        Походу, мы ждем переговоров с Зеленским и ждем когда он созреет до компромисса (после неудачного контрнаступления) и там уже будем с партнерами (США/ЕС/Китай и другими нашими "друзьями") как то выходить из этой ситуации...

        Хочется конечно увидеть контрнаступление ВС РФ, возвращение Херсона, взятие Харькова, Николаева, Одессы и т.д. - но с учётом нынешних сил, и той ситуации что сложилась на фронте, это маловероятно.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 13:34
          -1
          Похоже и не начнём).
          Последний год картина именно так и выглядит.
        2. мерцание
          мерцание Сегодня, 13:54
          0
          но с учётом нынешних сил, и той ситуации что сложилась на фронте, это маловероятно.
          Как раз наоборот.
          Позиционная война нам на руку: мы минимизировали потери, увеличили потери противника, сформировали новые части, получаем новое оружие, боеприпасы, увеличили количество дронов.
          Экономика Украины полностью на содержании Запада, последний уже просто устал содержать Украину. Тот же Столтенберг заявил, что без помощи Запада Украины не будет через 2 недели.
          ---
          Наш ВГК, МО и ГШ действуют достаточно точно.
          Сейчас мы стараемся воевать рационально, а не так как хочется "болельщикам".
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Украинская железная дорога работает исправно.
      На фронт технику, людей, боеприпасы и т.д....
      С фронта раненых по госпиталям и больничкам.
      Мы так до второго пришествия воевать будем.

      Аккуратно оперируем, мать её... winked
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 13:03
        +1
        Украинская железная дорога работает исправно.
        На фронт технику, людей, боеприпасы и т.д....
        С фронта раненых по госпиталям и больничкам.
        Мы так до второго пришествия воевать будем.

        Аккуратно оперируем, мать её... winked

        В 60-х годах слушал рассказы бывшего нашего военнопленного(работал на шахте в РУРе). Старый он уже был. Рассказывал , американские и английские бомбардировщики налетали в таких количествах что "небо становилось черным". Бомбили все без разбора превращая города и заводы в труху. И якобы предварительно через листовки предупреждали о времени начала бомбежки. Население было подавлено и понимало с какой силой они имеют дело. Думаю что от вокзалов и узлов ЖД ничего не оставалось.
        p.s. Точечными ударами мы не подавим настроения ожидания победы населения Украины.
        1. Простой
          Простой Сегодня, 13:39
          +1
          Цитата: Бывший солда
          В 60-х годах слушал рассказы бывшего нашего военнопленного(работал на шахте в РУРе).


          Есть такое определение - количество мест в бомбоубежище на душу населения. Немцы старались своих разместить по бомбоубежищам ( в том числе импровизированным - вподвалах домов) , для военнопленных
          такой роскоши не было - оставляли в бараках на поверхности.

          Вашему очевидцуповезло - все налеты он был скорее всего в проходке под землей.
    3. алексеев
      алексеев Сегодня, 12:49
      +3
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Украинская железная дорога работает исправно.

      Насколько уж исправно она работает не знаю, но работала ж/д и в Германии в 1945 году. Несмотря на принимаемые меры.
      У нас странное мнение у "отдельных штатских". Хотят чтобы укрзализныця и другие важные инфраструктурные объекты "не работали" (лежали в руинах) yes А вот чем этого добиться не ведают. what
      Одними Калибрами невозможно, стратегической авиации не ядерной, общего назначения у нас нет и фронтовая не столь уж велика, ПВО не подавлено, и с учетом поставок Западом ЗРК на 100 % её и подавишь. Но про ТЯО и думать не смей....
      А НАТО без хотя бы угрозы применения этого оружия не победишь, они и украинцев перебитых заменят, население там большое, наемников набрать денег хватит.
      Сам, конечно, не хочу, но железные дороги у бандерлогов перестанут работать после того, как, нет не станций или городов, а несколько перегонов в Галичине сгорят под воздействием 0,5 -2 Кт боеприпасов. Это отрезвит и америку с ее проститутками и самих главарей бандерлогов. А рисковать собой анголосаксы или "ветренные и безбожные французишки" не будут. В отличии от Хиросимы это нынче опасно для их сытого существования. Для рисков есть украинцы. Ну и сначала надо не ж/д дороги уничтожить, а главарей бандеровского режима. Тогда, может быть, и до ТЯО не дойдет.
    4. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:51
      +1
      "Мы так до второго пришествия воевать будем"
      Хочешь быстрее, запишись добровольцем! Хотя в чём-то я и согласен...
    5. barclay
      barclay Сегодня, 12:52
      0
      Вот и я о том же. Транспортная система Украины как работала так и работает. Такое впечатление, что нам это совсем не мешает.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:18
    +7
    Вот ни разу не злародный я... пусть сразу в морг.... feel маршрут...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:37
      +1
      Цитата: Mouse
      Вот ни разу не злародный я... пусть сразу в морг.... feel маршрут...

      yes Так для того "маршрутки" и подогнали, сразу и повезут...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:38
      +1
      Цитата: Mouse
      Вот ни разу не злародный я... пусть сразу в морг.... feel маршрут...

      Не тропи Василий hi Судя по всему, они сами с дороги в морг сходить не собираются. no
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:22
    +3
    Хм... Скорые загнали...
    Оптимисты.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:41
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Оптимисты

      Да, уж winked в их ситуации оптимист - это человек который находясь по уши в дерьме не падает духом, а весело и задорно булькает.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:26
    +6
    Для встречи санитарного поезда, что-то маловато скорых. Или штабелями грузить будут? И это с учетом того, что в других городах госпиталя и больницы забиты. И конечно "потерь нет, ведем наступление-прощупывание". Немцы им в свое время поставили полевые крематории, интересно еще функционируют или от перегрузки сломались?
    1. spectr
      spectr Сегодня, 12:36
      -4
      И это еще не все. У знакомого приятели в СВО участвуют. Таскают с раненых с передовой. Причем всех подряд и наших и ВСУ. Говорит, что последнее время на троих вытащенных раненых только 1 украинец, остальные наемники из Германии, Польши, Франции, США. Причем некоторых наемников уже не по первому разу вытаскивает. Его наши латают, а потом он опять на стороне ВСУ оказывается.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 13:09
        +2
        Цитата: spectr
        на троих вытащенных раненых только 1 украинец, остальные наемники из Германии, Польши, Франции, США.

        А можно водки меньше пить?
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 13:44
        +1
        на троих вытащенных раненых только 1 украинец, остальные наемники из Германии, Польши, Франции, США.

        Наемников вытаскивать не нужно. Допрос и на небеса.
  6. Жнец
    Жнец Сегодня, 12:29
    -3
    А как дела с нашими раненными? Куда их доставляют? Где размещают?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:41
      +2
      Жнец .....Куда их доставляют? Где размещают?

      Известно куда. Вы мил человек не шпион случайно, А ?
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:00
      +2
      "А как дела с нашими раненными? Куда их доставляют? Где размещают?"
      А ты поезжай на Донбасс добровольцем и посмотри... Там всё узнаешь...
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 13:20
        0
        Цитата: Lev_Russia
        А ты поезжай на Донбасс добровольцем и посмотри...

        Не возьмут. У меня плоскостопие, ожирение, косоглазие, ухо болит, а нос туды-сюды пару раз прокатили...
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 12:30
    +7
    Сегодня на Запорожье как никогда смертельно красиво для боевиков ВСУ цветут Тюльпаны и Гиацинты, отправляя десятки нацистов на экспрессе к Бандере.

    Ну так сегодня Духов День! За наших флористов! drinks
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:36
      +5
      Гиацинты и тюльпаны вроде не очень флористы,они больше ландшафтные дизайнеры,место от сорняков расчищают. drinks
  8. Комментарий был удален.
  9. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 12:37
    0
    А в аэропорту уже приземляются самолеты, чтобы забрать донорские органы захисников
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:39
    +3
    Это фото в новости 3го июня: Киев, машины скорой помощи встречают на вокзале "соколив" Буданова с Харьковского направления 3 июня 2023. https://news-kharkov.ru/society/2023/06/03/47138.html
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:08
    +1
    Не по заветам Владимира Ильича работает наш Генштаб: надо было загодя разбомбить вокзал и мост: пусть бы голову с логистикой поломали и как раненых доставлять.
  12. azkolt
    azkolt Сегодня, 13:13
    +2
    Ну допустим, что на этом снимке, если он только относится к сообщению, машин не так много. После среднего боя должно быть столько машин, если не больше. А вот про технику, соглашусь с комментаторами, хорошее начало. Несколько раз бы по столько , может репу бы зачесали. Хотя здесь положение у нас цугцванга. Наступать нельзя, потери будут большими, понятно,пополнять их нечем. Хватит около 200 тысяч зэков пока не ясно. Сидеть ждать наступления хохликов , тоже малоприятно, они гвоздят по Донбассу, наши "старые" территории. Похоже наши стратеги великие в прострации. Писал уже и буду писать им чудакам на букву "м" надо было Угледар брать весной 22 года, когда украинцы ушли и выходить в тыл всей донбасской группировке, но сопли прожевали, впрочем это наше сейчас естественное состояние!
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:48
      0
      Ну допустим, что на этом снимке, если он только относится к сообщению, машин не так много.

      Это для самых тяжелых или "избранных". Остальных раскидали по другим заведениям.
  13. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 13:29
    0
    Цитата: Aleksandr21
    зато Шойгу похвастался как отстроили Мариуполь

    Как бы этот отстроенный Мариуполь не ушел обратно в украину, т.к. надо было не город преждевременно восстанавливать, а все строительные силы пустить на возведение укреп. районов наподобие Авдеевки -уверен жителям спокойнее было бы в полуразрушенном временно пожить, но с гарантией что их не захватят опять ВСУ!
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:58
    0
    Потерь нет(с) - пресс-служба Пентагона копирайт. После удара Ираном по базе США в Ираке.
    А вообще на мысли наводит. Учтите, что реально тяжелых - и перемещать-то нельзя, так что это все про блатных. Зная уpкаину, коль просто не хватает мест - во двор вынесут, сейчас лето, тепло. не подохнут, а подохнут - на органы и похороним(ТМ)