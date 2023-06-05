Сегодня на Запорожье как никогда смертельно красиво для боевиков ВСУ цветут Тюльпаны и Гиацинты, отправляя десятки нацистов на экспрессе к Бандере. Наши флористы знают своё дело. Контрбатарейная борьба на Запорожском фронте даёт хорошие результаты

Несмотря на заявления представителей киевского режима о том, что контрнаступление еще не началось, ВСУ попытались прорвать оборону российских войск сразу на нескольких участках на Южно-Донецком направлении. На линии боевого соприкосновения идут ожесточенные бои, в Киеве уже готовятся встречать "захистников Украины", машины "скорой помощи" пригнали прямо на вокзал.На железнодорожном вокзале Киева наблюдается большое количество машин "скорой помощи", стоящих прямо на перроне в ожидании прибытия поезда. Как заявляют на украинских ресурсах, в столицу Украины доставляют огромное количество тяжелораненых в ходе последних боев, поскольку прифронтовые госпитали и гражданские больницы и так забиты под завязку. Вчера в столицу прибыл состав, битком набитый раненными с Купянского направления, в Днепропетровске их негде размещать.В связи с предстоящим наступлением ожидается большое количество раненых. Сообщается о распоряжении, поступившим в медицинские учреждения Украины о необходимости нарастить запасы крови и перевязочных материалов, а также всего необходимого.Между тем, как сообщают российские ресурсы, пока на юге подразделения ВСУ пытаются прощупать нашу оборону и ведут ожесточенные бои, на северном фланге тактическое наступление предприняли российские войска, продвинувших еще больше в районе реки Оскол (севернее Двуречной, северо-восточнее Купянска). Как сообщаются, наши пытаются превратить тактический плацдарм в оперативно-тактический, который можно было бы использовать для удара на Купянск. ВСУ стягивают силы к городу и выстраивают оборону вокруг него.Впрочем, и на Запорожском направлении наши держат оборону, нанося упреждающие удары артиллерией по противнику.- заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.