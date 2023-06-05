Военное обозрение
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Брошенные ВСУ на Южнодонецком направлении американские бронеавтомобили MaxxPro попали в кадр

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Брошенные ВСУ на Южнодонецком направлении американские бронеавтомобили MaxxPro попали в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть бронеавтомобили американского производства MaxxPro, поставленные ВСУ из США и брошенные боевиками киевского режима в ходе неудачной попытки наступления на Южнодонецком направлении.


Как можно увидеть, украинские военные, получив отпор в ответ на наступательные действия, во время отступления бросили часть своей военной техники. В частности, на кадрах запечатлены четыре единицы бронеавтомобилей американского производства.





Также сообщается, что противник предпринимает новые попытки наступать на Южнодонецком направлении. На участке фронта Великая Новоселовка - Угледар боевикам киевского режима удалось выйти на окраины населенного пункта Новодонецкое, за контроль над селом продолжаются ожесточённые бои.

В отличие от предыдущих попыток атаковать, украинская армия задействовала значительно более серьезные силы. Только с направления оккупированного ВСУ населенного пункта Золотая Нива в направлении оборонительной линии ВС РФ выдвинуто около 30 единиц военной техники, преимущественно западного производства.

Основные силы противника сосредоточены в направлении населенного пункта Новодонецкое, расположенного примерно посередине между Великой Новоселовкой и Угледаром. Украинским боевикам удалось, подавив связь, практически незаметно сформировать ударный кулак и выйти на рубеж атаки. Продолжаются ожесточенные бои.
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30 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:50
    +5
    Удивительно, сегодня военкоры ведут в сетях себя достойно.Информация идёт с задержкой времени.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:54
      +2
      Украинским боевикам удалось, подавив связь, практически незаметно сформировать ударный кулак и выйти на рубеж атаки.
      Подавили связь это плохо. Ребятам держаться, мы за них молимся.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:06
        0
        ...............во время отступления бросили часть своей военной техники.

        Не жалко, амеры еще пришлют.
        Украинским боевикам удалось, подавив связь, практически незаметно сформировать ударный кулак

        Что по этому поводу может сказать ГУ Ген. штаба ВС России, это не 2 лодки на Северском Донце проспать.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:23
      0
      Вытащить эти машины для музея трофеев,да и просто для изучения.
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 12:51
    -6
    украинская армия задействовала значительно более серьезные силы.... ВСУ выдвинуто около 30 единиц военной техники, преимущественно западного производства.

    Тише вы ВСУшники, раскричались... am у нас идет... аккуратная операция
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:54
    +3
    Ну так бежать проще, так хоть шанс есть, а в этом гробу только умирать.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 12:54
    -2
    Разбить эти машины надо артой в хлам, пока они как мишени стоят, или команду саперов послать, чтобы коробки в хам разлетелись. . Иначе ведь ВСУ-ники вывезут, отправят на ремонт в Чехию, и к концу лета снова предоставят украинцам уже целые.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:00
      +2
      пару бутылок с коктейлем Молотова - и сгорят за милую душу. Дешёво и сердито и б\к тратить не придётся.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 13:02
      +5
      Нечего на пустые коробки б/к тратить. Лучше затрофеить в подходящий момент. Сейчас это не главное.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:03
        +4
        ...если только их сами всушники не заминировали когда бросили....
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:28
        +4
        Цитата: barclay
        Нечего на пустые коробки б/к тратить. Лучше затрофеить в подходящий момент. Сейчас это не главное.

        1. Они могут быть заминированы или находятся под прицельным огнём с обеих сторон. Любое движение и их уничтожат.
        2. На них стоят маячки, и транспортировка в тыл может вскрыть для противника наши ремонтные базы и места стоянок.
        Не стоит недооценивать противника.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 13:08
      +5
      Иначе ведь ВСУ-ники вывезут, отправят на ремонт в Чехию,

      Эти машины как приманка для обоих сторон. Захотят наши их забрать скорее всего окажутся под артогнём так же и всукам не дадут их безнаказанно забрать. Так что стоять им в поле как в детской загадке : Висит груша нельзя скушать.
    4. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:16
      +2
      Цитата: monetam
      Иначе ведь ВСУ-ники вывезут, отправят на ремонт в Чехию, и к концу лета снова предоставят украинцам уже целые.

      Разве не видно окопы в метрах 40-50 ? Для того что бы их забрать ,надо еще остаться живым
      А наступать на одних MaxxPro очень круто
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:31
        0
        А наступать на одних MaxxPro очень круто

        Вероятно боевым тарасикам выбора не оставили..... Ещё и по ушам им наверно поездили насчёт чудодейственности иностранной брони которую "ни руснёвские пули ни снаряды не беруть" (с)....
  5. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 12:56
    +2
    На фото ещё среди деревьев, получается 5
    1. Комментарий был удален.
    2. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 13:15
      0
      Prjanik (Павел)
      Ну на фото видно, что этот автомобиль разбит! Это понятно, молодцы артиллеристы или операторы дронов, но вот как наш Т-90 целёхонький к ним попал. Вот тут у меня куча вопросов.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:34
        +1
        На днях один в Марьинке т-90 бил по укреплениям, решил вплотную подьехать внаглую, смело, а там фугас меж домов. Механика убило. Остальные хоть уцелели. Теперь там стоит, у вражеских позиций
      2. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 14:03
        0
        Это вы про тот что стоял неисправный на одной из рембаз в харьковской области?
  6. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 13:05
    +1
    Эвакуировать, починить и в тер.оборону. Бронеавтомобили лишними не бывают.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:08
      +2
      Какие то они все слишком высокие - этакие шкафы на колесах. Хорошая мишень будет.....
      Но в прифронтовой полосе наверно и сгодятся.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 13:17
        +2
        Так они и не предназначены для действий на передке, так себе броня -от арты не спасёт, а вот от простых противотанковых мин пассажиры защищены высокой посадкой и выпуклым дном, к тому же выдержат попадание из винтовки или пулемёта, уберегут от осколков! Разве плохо?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:39
          0
          Неужто 14.5 КПВ держат??? Чёт как то слабо верится....
          ________________________
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 13:49
        0
        Высокие - это хорошо. Комфорт бойца ростом в 180 см и в полном снаряжении - это большое дело. Наши ретрограды к БМП "Курганец" претензию тоже предъявляли, что дескать "слишком высокая". А по-другому нельзя. Взрослые люди внутри, а не гномики с Белоснежкой.
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 13:11
    +2
    Обстановка обостряется ,но это еще не наступление.Пока ищут слабые места в нашей обороне.Главный удар еще впереди.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:11
    +3
    Надо на Fourth of july поставить их напротив посольства США, чтобы видели...
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надо на Fourth of july поставить их напротив посольства США, чтобы видели...

      Лучший комментарий! good good yes
  9. Инжeнегр
    Инжeнегр Сегодня, 13:12
    -1
    а чому Абрами, Леоперди та (забув название, которые с Чобхем-броней) - не наступають?

    вони ж непробивни навить для Корнетив !
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:22
      0
      та (забув название, которые с Чобхем-броней

      Челленжери
  10. Световит
    Световит Сегодня, 13:51
    0
    Вертушки отстреливают контрнахрюковцев на Запорожском направлении.
  11. никникник
    никникник Сегодня, 13:53
    0
    как всегда "неожиданно зима наступила,снег навалил, уборочная техника не успела подготовиться"