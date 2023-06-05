Брошенные ВСУ на Южнодонецком направлении американские бронеавтомобили MaxxPro попали в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть бронеавтомобили американского производства MaxxPro, поставленные ВСУ из США и брошенные боевиками киевского режима в ходе неудачной попытки наступления на Южнодонецком направлении.Как можно увидеть, украинские военные, получив отпор в ответ на наступательные действия, во время отступления бросили часть своей военной техники. В частности, на кадрах запечатлены четыре единицы бронеавтомобилей американского производства.Также сообщается, что противник предпринимает новые попытки наступать на Южнодонецком направлении. На участке фронта Великая Новоселовка - Угледар боевикам киевского режима удалось выйти на окраины населенного пункта Новодонецкое, за контроль над селом продолжаются ожесточённые бои.В отличие от предыдущих попыток атаковать, украинская армия задействовала значительно более серьезные силы. Только с направления оккупированного ВСУ населенного пункта Золотая Нива в направлении оборонительной линии ВС РФ выдвинуто около 30 единиц военной техники, преимущественно западного производства.Основные силы противника сосредоточены в направлении населенного пункта Новодонецкое, расположенного примерно посередине между Великой Новоселовкой и Угледаром. Украинским боевикам удалось, подавив связь, практически незаметно сформировать ударный кулак и выйти на рубеж атаки. Продолжаются ожесточенные бои.