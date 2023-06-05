Министр обороны КНР предупредил о последствиях, к которым могут привести обостряющиеся отношения между Пекином и Вашингтоном

Министр обороны КНР Ли Шанфу считает, что обостряющиеся отношения между Пекином и Вашингтоном могут обернуться катастрофическими последствиями для всего мира. С таким заявлением глава китайского оборонного ведомства выступил накануне на ежегодном азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, сообщает международное агентство новостей Reuters.
Не исключено, что серьёзный конфликт или конфронтация между Китаем и США может перерасти в невыносимую катастрофу для всего мира
– заявил китайский министр.
В то же время, отметил Ли, несмотря на то, что позиции двух государств сильно разнятся по многим вопросам, всё же руководство его страны не намерено втягиваться в противостояние с Соединёнными Штатами, избирая путь диалога с официальным Вашингтоном.
Всё же обе стороны нацелены на поиск консенсуса и общих интересов, направленных на развитие двусторонних связей и укрепления взаимного доверия и сотрудничества
– подчеркнул глава китайского военного ведомства.
Напомним, что на днях в медиапространство просочилась информация по поводу инцидента, произошедшего в Тайваньском проливе между китайскими и американскими кораблями. По данным ВМС США, военный корабль КНР якобы совершал небезопасные манёвры вблизи эсминца USS Chung-Hoon, приблизившись к нему на расстояние менее 150 м. Сам же Ли Шанфу, реагируя на заявление командования американских военно-морских сил, заявил о том, что именно иностранные военные корабли и самолёты заходят в районы, прилегающие к территории Китая с целью осуществления провокаций, а не для «мирного прохода». По словам китайского военного, Пекин поддерживает идею мирного прохода иностранных морских судов, однако, как уточнил чиновник, это не должно проводиться в качестве предлога для завоевания превосходства в судоходстве.
Отношения между двумя странами сильно обострились в последнее время на фоне напряжённой ситуации вокруг Тайваня и территориальных споров в Южно-Китайском море. Вместе с тем ухудшению отношений также способствовали и ограничения, наложенные президентом Джо Байденом на экспорт в КНР полупроводников и оборудования для их производства.