Министр обороны КНР предупредил о последствиях, к которым могут привести обостряющиеся отношения между Пекином и Вашингтоном

Не исключено, что серьёзный конфликт или конфронтация между Китаем и США может перерасти в невыносимую катастрофу для всего мира

Всё же обе стороны нацелены на поиск консенсуса и общих интересов, направленных на развитие двусторонних связей и укрепления взаимного доверия и сотрудничества