Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны КНР предупредил о последствиях, к которым могут привести обостряющиеся отношения между Пекином и Вашингтоном

17
Министр обороны КНР предупредил о последствиях, к которым могут привести обостряющиеся отношения между Пекином и Вашингтоном

Министр обороны КНР Ли Шанфу считает, что обостряющиеся отношения между Пекином и Вашингтоном могут обернуться катастрофическими последствиями для всего мира. С таким заявлением глава китайского оборонного ведомства выступил накануне на ежегодном азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, сообщает международное агентство новостей Reuters.


Не исключено, что серьёзный конфликт или конфронтация между Китаем и США может перерасти в невыносимую катастрофу для всего мира

– заявил китайский министр.

В то же время, отметил Ли, несмотря на то, что позиции двух государств сильно разнятся по многим вопросам, всё же руководство его страны не намерено втягиваться в противостояние с Соединёнными Штатами, избирая путь диалога с официальным Вашингтоном.

Всё же обе стороны нацелены на поиск консенсуса и общих интересов, направленных на развитие двусторонних связей и укрепления взаимного доверия и сотрудничества

– подчеркнул глава китайского военного ведомства.

Напомним, что на днях в медиапространство просочилась информация по поводу инцидента, произошедшего в Тайваньском проливе между китайскими и американскими кораблями. По данным ВМС США, военный корабль КНР якобы совершал небезопасные манёвры вблизи эсминца USS Chung-Hoon, приблизившись к нему на расстояние менее 150 м. Сам же Ли Шанфу, реагируя на заявление командования американских военно-морских сил, заявил о том, что именно иностранные военные корабли и самолёты заходят в районы, прилегающие к территории Китая с целью осуществления провокаций, а не для «мирного прохода». По словам китайского военного, Пекин поддерживает идею мирного прохода иностранных морских судов, однако, как уточнил чиновник, это не должно проводиться в качестве предлога для завоевания превосходства в судоходстве.

Отношения между двумя странами сильно обострились в последнее время на фоне напряжённой ситуации вокруг Тайваня и территориальных споров в Южно-Китайском море. Вместе с тем ухудшению отношений также способствовали и ограничения, наложенные президентом Джо Байденом на экспорт в КНР полупроводников и оборудования для их производства.
Использованы фотографии:
https://www.freepik.com/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:04
    0
    Когда Ли Шанфу выступал ,черномазый в зале был?Или он ответил взаимностью.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:59
      +3
      Некислый замес идёт.

      Друзья «Русской Весны» с одного из самых горячих сейчас участков фронта вышли на связь и рассказали подробности последних боёв на стыке запорожского и южно-донецкого фронтов, которые начались вчера и продолжились сегодня.

      Они уверяют — Нескучное не взято, там наши, и они выходят на связь каждые два часа.

      В ходе наступления в районе Нескучного враг после потери техники на минных полях смог зайти на наши передовые позиции, но нарвался на ожесточенный отпор танков и пехоты, прикрываемых огнём артиллерии и авиации.

      Завязнув, украинские нацисты подтянули резервы 28 омбр и 31 омбр ВСУ.

      На помощь прибыла армейская авиация: «Аллигаторы» и «Ночные охотники» атаковали бронегруппы ВСУ управляемыми ракетами.

      Российская артиллерия начала работать из всего спектра вооружения по наступающим силам: Д-30, Д-20, САУ и РСЗО.

      После артподготовки подразделения 127-й дивизии ВС РФ двинулись в контратаку. Российские бойцы обратили украинских боевиков в бегство.

      Предварительные потери ВСУ: 20 танков, 41 БТР, 16 бронированных машин, 4 артиллерийские установки и более 300 человек ранеными и убитыми личного состава.

      Прямо сейчас враг подтянул новые бронегруппы и пытается ввести их в бой, по местам скопления наносится огневое поражение, бои продолжаются.

      Провальный дебют французских танков: Враг начал "пачками" бросать колёсные танки AMX-10RC в ходе наступления под Угледаром
      Эксперты однозначно определили, что на запечатленных кадрах колесные бронемашины из Франции. Их определяют по:
      люкам мехода и башни;
      скосам в передней части;
      дульном тормозе на 105-мм пушке.

      https://t.me/RVvoenkor/46674
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:05
    -3
    Если они там сцепятся, то III Мировая война неизбежна.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:18
      +5
      С чего бы,США захочет разбить свой хрустальный замок ради Тайваня.Вот живут они ,всё есть ,гейпарады ,баскетбол с бейсболом ,F150 на дорогах ,президент ходячий труп а тут бац и темно ,совсем темно ,всегда темно.
      1. Бледар
        Бледар Сегодня, 22:11
        0
        так америкосы китайцев на блеф берут, типа кто первый свернет с дороги. амеры им провокации, китайцы им 100500 последнее китайское предупреждение. Вот только предупреждения идут от человека с гранатой, что типа если не отъе..бётесь, то подорву всех, а амеры делают ставку на то, что китай очканет и в итоге прослывет терпилой. Такая же стратегия применена и к нам. Наглосаксы совсем краёв не чуят, решили дотошно проверить своих геополитических противников - подорвут ли они гранату или нет. На красные линии им плевать. Как докопавшийся гопник, который прекрасно знает, что драки его оппонент не хочет, но знает, что если она завяжется, то плохо будет всем, и гопник этим нежеланием прекрасно пользуется
        1. wanna
          wanna Сегодня, 22:45
          0
          и гопник этим нежеланием прекрасно пользуется

          Да, война в Корее была тем, на что они ставили, что мы не осмелимся. Однако Китай был полон решимости вступить в войну. США, видимо, усвоили этот урок, потому что во Вьетнамской войне они, наконец, строго придерживались того, чтобы не пересекать 17-ю параллель. -- Но была лазейка в том, что война не нанесла ущерба самим США.



          Очевидно, они все еще испытывают Тайвань, но на этот раз более серьезно, потому что мы считаем Тайвань Китаем. Это была наша гражданская война.



          Это не Корея, не Вьетнам, это мы сами. Мы просто пока не хотим сами вступать в войну, а если до этого дойдет, то вместе со всем миром, смотрящим на нас, нам все равно. Это последнее достоинство.
    2. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 21:54
      0
      В Корее воевали и никакой 3-ей мировой не наступило
  3. Mister Who
    Mister Who Сегодня, 21:21
    -4
    У Китая руки короче США, пока Китай ничего не может противопоставить и не сможет в ближайшие лет 20ть. Это понты.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:36
    0
    Китай, на обострение, по серьезному, не пойдет. Они с америкосами пока как сиамские близнецы. И, потом- "политика мудрой обезьяны".
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:46
      0
      Вольноопределяющися моряк.Как только у США с КНР уровняется импорт и экспорт .КНР США пристрелят не задумываясь.Вы в курсе ,что США в 3 раза больше покупает чем продаёт. hi
  5. wanna
    wanna Сегодня, 21:40
    0
    Как американцы пытаются воевать с Китаем вокруг Китая, есть два сценария, которые они должны продумать:



    1, победа США, а затем вскоре после этого - второй, и третий, и четвертый .......



    2, поражение США, и янки отныне изгоняются из Восточной Азии, после чего никто в мире больше не уважает США, как это произошло в результате русской и украинской войн, и Ближний Восток очищается от англосаксонской, еврейской власти.
  6. Sith
    Sith Сегодня, 21:41
    0
    Цитата: Mister Who
    У Китая руки короче США, пока Китай ничего не может противопоставить и не сможет в ближайшие лет 20ть. Это понты.

    А что по вашему должны противопоставить?)
    Ядерного оружия у обоих дофига ... кораблей ... танков ... техники много не понадобится при ядерке
    Но и этого у обоих дофига
    Экономики для начала апокалипсиса тоже хватает у обоих
    1. wanna
      wanna Сегодня, 21:46
      0
      Если ядерное оружие действительно необходимо для того, чтобы нанести удар по США



      Мы можем расширить нашу собственную производственную линию



      Хватит ли у американцев смелости зайти с нами так далеко?
  7. Roust
    Roust Сегодня, 21:47
    +1
    Ну, и сколько он намерен ждать у реки, когда поплывёт труп полосатой чёрной обезьяны?
  8. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 21:55
    +1
    Последнее китайское предупреждение smile
    1. wanna
      wanna Сегодня, 22:05
      0
      Американцы так не считают, и вы увидите, что все противостояния раскрываются США - и американцы будут избирательны в информации, которую они раскрывают, поскольку им это нужно.



      Китайцы знакомы с историей о том, как янки показывают, насколько непрофессиональны, грубы и жестоки китайцы, каждый раз, когда они отказывают США в их просьбе.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:05
    0
    Министр обороны КНР предупредил о последствиях, к которым могут привести обостряющиеся отношения между Пекином и Вашингтоном
    . Не зря Китайское руководство такого министра обороны назначил, ой не зря!