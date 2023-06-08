Нефть ОПЕК: лучше меньше, да лучше

Игры на понижение

Про квоты и льготы

Где наш «жёсткий» ответ?

Июньское мониторинговое совещание ОПЕК, на котором принято решение снова снизить уровни добычи нефти, практически гарантирует рост цен как минимум до конца года. Однако Россия на этом много не выиграет.И дело не только и не столько в том, что у наших нефтяников на сегодня сильно ограничены возможности получать реальную цену. Российские добывающие компании, как и экспортёры, из-за сложностей со сбытом практически вынуждены идти в ногу с ОПЕК.Впрочем, это вполне отвечает стратегическому курсу, выбранному ещё на старте пандемии, сразу после нефтяной войны с Саудовской Аравией. В конце концов, со сверхприбылями можно пока и подождать. Сейчас ведь главное, чтобы хватало средств на СВО.Уже известно, что наибольший вклад в суммарное сокращение добычи нефти на 1,6 млн баррелей в год внесут именно аравийские шейхи. Это вклад добровольный, он не засчитывается в соглашения ОПЕК+ и составит ровно миллион баррелей.Шейхи ведут своеобразную «игру на понижение» вовсе не потому, что им это сделать едва ли не проще всех, хотя и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Важнее то, что саудиты вполне могут компенсировать свои потери на снижении добычи сразу по нескольким направлениям.Первое и главное из них – это негласная поддержка нефтяного экспорта со стороны России в Китай и Индию. Не вмешиваясь в двусторонние контракты, шейхи неплохо справляются с попытками демпинга со стороны перекупщиков русской нефти, а заодно и с давлением покупателей на российских экспортёров.В Эр-Рияде понимают, что снижение цен, связанное с пресловутым потолком, в итоге касается и в перспективе может коснуться не только русских. К тому же, помимо аравийского миллиона, наибольший вклад в сокращение сделает как раз Россия вместе с Азербайджаном, Малайзией и странами Африки.Страны ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), договорились о суммарной квоте в 40,46 млн барр./сутки. При нынешнем упавшем спросе очередное её снижение почти на 4 процента помогает бороться среди прочего и с демпингом американских компаний.Его влияние удаётся ограничить регионом Латинской Америки, само же решение ОПЕК, как сказано в коммюнике последней мониторинговой встречи, с этим никак не связано. Там говорится, что всё сделано «для достижения и поддержания стабильности на рынке нефти, а также для обеспечения долгосрочной прогнозируемости на рынке».Самые ощутимые перемены отложены на 2024 год, когда квота добычи для России снизится до 9,83 млн барр./сутки, то есть на 650 тыс. барр./сутки. А вот Саудовская Аравия, как бы в качестве компенсации за «добровольный» миллион нынешнего года, в будущем году сохранит добычу на текущем уровне в 10,48 млн барр./сутки.Сохранят по сути льготные объёмы добычи также Ирак и Кувейт, и ряд более мелких добытчиков. При этом есть и увеличение квоты – для ОАЭ в размере 200 тыс. барр./сутки. Заметное снижение квот назначено Нигерии – на 362 тыс. барр./сутки, Анголе – на 175 тыс. барр./сутки, Малайзии – на 166 тыс. барр./сутки и Азербайджану – на 133 тыс. барр./сутки.Квоты, как и соглашения в целом, по нынешним меркам можно назвать долгосрочными – они сдвинуты на год вперёд и будут действовать до 31 декабря 2024 года. При этом следующая встреча стран ОПЕК+, когда вообще возможны какие-либо изменения, состоится только 26 ноября 2023 года.Не исключено, что именно на ней будут приняты некие решения по льготам для Ирана, по-прежнему остающегося под санкциями Запада, в том числе и по части нефтяного экспорта. Кому предстоит в связи с этим несколько потесниться, вопрос крайне интересный, не раз на встрече в Вене заданный, но так пока и остающийся без ответа.По свидетельству курирующего российский ТЭК вице-премьера Александра Новака, были определённые ожидания, что квоты снижать не будут, но острой необходимости в этом для России сейчас нет. Ещё месяц назад Новак говорил о сбалансированности мирового рынка нефти, считая, что необходимости в новых сокращениях добычи «пока нет».Однако ожидания разогрева экономики Китая и ряда растущих стран, а также позитива от решения по потолку американского госдолга оправдались не в полной мере. ОПЕК в этот раз проявил очень оперативную реакцию, очевидно считая, что, по словам одного из нефтяных министров – участников встречи, «залить мир чёрным золотом будет никогда не поздно».Россия незадолго до того так же добровольно, как и Саудовская Аравия, сокращала добычу в марте на 500 000 барр./сутки к уровню февраля. Европейские эксперты по этому поводу не скрывали удовлетворения и сарказма, имея в виду, что «потолок сработал».Однако реальность оказалась несколько иной, просто «флот открытого моря», без задержки сформированный где-то в Индии под российский экспорт, не сразу начал полномасштабную навигацию. Что, впрочем, ничуть не помешало России продлить своё решение о добровольном снижении квоты.Кстати, Александр Новак сообщал о достижении целевого уровня добычи нефти ещё в конце апреля, умалчивая при этом данные по объёмам экспорта. Оценочные, разумеется, у экспертов есть, и по ним существенных потерь в объёмах не отмечается.Есть потери в доходах, но иного в Москве и не ждали, хотя пресловутого «жёсткого ответа» в виде полного эмбарго для санкционеров тоже пока не наблюдается. Необходимость в нём то ли отпала сама собой, то ли России приходится учитывать тот факт, что утвержденные 4 июня квоты немного, но всё же превышают реальную добычу.ОПЕК по всем признакам, не сокращая добычу и предложение на рынке, фактически рассчитывает «дать рынку сигнал, оказать психологическое воздействие».