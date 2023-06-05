В ЕС продлили запрет на ввоз украинского зерна в восточноевропейские страны ещё на несколько месяцев

«Добрые» западные соседи Украины из Евросоюза продолжают давить на власти ЕС с целью недопущения конкурентной украинской сельхозпродукции на европейский рынок. Чиновники Евросоюза идут этим странам навстречу, делая вид, что не желает этого.Речь идет о пяти странах Восточной Европы – Польше, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии – которые ранее ввели односторонние ограничения на ввоз зерна с Украины в свои страны, а затем заручились поддержкой властей ЕС, со 2 мая запретивших импорт украинского зерна в эти страны.Срок запрета истекал сегодня и, как стало известно, теперь этот запрет продлен до середины сентября, хотя пятерка соседних с Украиной государств ЕС требовала продления до конца 2023 года. Под запретом украинская пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник.При этом ограничения на зерно с Украины не распространяются на его транзит через указанные страны Евросоюза.Напомним, что проблемы с импортом украинского зерна в страны Евросоюза начались в начале этой весны, когда многие фермеры из соседних с Украиной восточноевропейских стран вышли на протесты, не желая видеть украинское зерно на рынках своих стран.Естественно, что Киев выступил против продления запрета. На словах эту позицию поддержала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако запрет все же был продлен на несколько месяцев.