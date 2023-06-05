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В ЕС продлили запрет на ввоз украинского зерна в восточноевропейские страны ещё на несколько месяцев

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В ЕС продлили запрет на ввоз украинского зерна в восточноевропейские страны ещё на несколько месяцев

«Добрые» западные соседи Украины из Евросоюза продолжают давить на власти ЕС с целью недопущения конкурентной украинской сельхозпродукции на европейский рынок. Чиновники Евросоюза идут этим странам навстречу, делая вид, что не желает этого.


Речь идет о пяти странах Восточной Европы – Польше, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии – которые ранее ввели односторонние ограничения на ввоз зерна с Украины в свои страны, а затем заручились поддержкой властей ЕС, со 2 мая запретивших импорт украинского зерна в эти страны.

Срок запрета истекал сегодня и, как стало известно, теперь этот запрет продлен до середины сентября, хотя пятерка соседних с Украиной государств ЕС требовала продления до конца 2023 года. Под запретом украинская пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник.
При этом ограничения на зерно с Украины не распространяются на его транзит через указанные страны Евросоюза.

Напомним, что проблемы с импортом украинского зерна в страны Евросоюза начались в начале этой весны, когда многие фермеры из соседних с Украиной восточноевропейских стран вышли на протесты, не желая видеть украинское зерно на рынках своих стран.

Естественно, что Киев выступил против продления запрета. На словах эту позицию поддержала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако запрет все же был продлен на несколько месяцев.
Использованы фотографии:
ntigruz.ru
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6 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:25
    +1
    И это хорошо, а теперь надо выходить из позорной зерновой сделки, ибо каждое зерно полито кровью наших солдат.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:32
      +1
      Иезекиль,наше участие в этой евроафере это игра против нас самих в одни ворота. Те же "зерновозы "вон беспилотники против Хурса использовали,а кто даёт гарантии что с ним в сторону Крымв ракеты не полетят,что они не привезут в Одессу центрифуги для обогащения урана?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:38
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      И это хорошо, а теперь надо выходить из позорной зерновой сделки, ибо каждое зерно полито кровью наших солдат.

      По зерновой сделке большинство населения России изначально высказывало своё недовольство, понимая то, что контролировать туда-сюда шныряющие огромные суда наши войска не смогут и то, что в них будет перевозится оружие для ВСУ. Поэтому ждём её окончательного закрытия.

      Что касается запрета зерновых с Украины в пять стран ЕС, то в этом нет ничего хорошего, так как аграрии этих стран успокоятся и будут жить своей обычной жизнью, а надо бы чтобы они и дальше устраивали забастовки и выплёскивали свою "любовь" к аграриям с Украины.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:29
    +1
    Вроде как в нашем МИДЕ нашли наконец стальные фаберже.Посмотрим что буде 9 июня.Сделка нам уже ненужная.Патрушев (сын )- нашёл управу на наших экспортёров.для фейкомётчиков ,Российские специалисты в Стамбуле осуществляют досмотр судов.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:54
    0
    Я не очень понимаю - чего они там всё вывозят-то? Прошлогодний урожай должен поди уже весь уйти на Запад, а для нонешнего - ещё вроде рано. Да и сомнительно, что он будет вообще, по крайней мере - такой, чтобы зерно можно было экспортировать..

    Какой-то шнягой однако отдаёт..
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:01
      +1
      Украина потребляла порядка 20% производимого зерна, остальное шло на экспорт. С учетом сокращения населения и даже при сокращении новых посевов на 40% все равно будет, что вывозить.