Украинские силовики приступили к принудительной эвакуации населения Краматорска и Славянска

Киевские силовики начали принудительную эвакуацию населения из Славянска и Краматорска, находящихся на пока подконтрольной Киеву территории ДНР. Всех эвакуированных вывозят в районы Западной Украины.
Киев готовит Славянск и Краматорск к обороне, на улицах городов устанавливаются специальные бетонные укрытия, которые можно использовать как огневые точки, а также укрываться в них от осколков снарядов в случае обстрела. Одновременно из городов вывозится население, причем принудительно. Основное внимание при этом представители режима обращают на детей, их вывозят в первую очередь.
Принудительная эвакуация населения идет сейчас в Краматорске и Славянске. Насильно забирают детей, в том числе
- приводит РИА Новости слова военнослужащего российской группировки войск "Южная".
Также подтверждается эвакуация мирного населения из Часова Яра, который на данный момент является ставкой командования группировки "Восток" ВСУ во главе с генералом Сырским. Как заявляют сами украинские военные, в городе остались только те, кто хочет дождаться прихода российских войск. Поэтому, при начале боевых действий в городе жителей военные жалеть не будут, все равно они "сепаратисты" и "предатели".
Ранее в Донецке заявили, что взятие Артемовска открывает российским войскам дорогу на Славянск и Краматорск, которые являются основными узлами обороны ВСУ на Донбассе. Взятие этих городов позволит взломать последнюю и основную линию обороны украинской армии. Однако, перед этим необходимо сорвать контрнаступление ВСУ, которое то ли началось, то ли только начинается. Попытки прорыва ВСУ наблюдаются на Южно-Донецком направлении.