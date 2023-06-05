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Украинские силовики приступили к принудительной эвакуации населения Краматорска и Славянска

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Украинские силовики приступили к принудительной эвакуации населения Краматорска и Славянска

Киевские силовики начали принудительную эвакуацию населения из Славянска и Краматорска, находящихся на пока подконтрольной Киеву территории ДНР. Всех эвакуированных вывозят в районы Западной Украины.


Киев готовит Славянск и Краматорск к обороне, на улицах городов устанавливаются специальные бетонные укрытия, которые можно использовать как огневые точки, а также укрываться в них от осколков снарядов в случае обстрела. Одновременно из городов вывозится население, причем принудительно. Основное внимание при этом представители режима обращают на детей, их вывозят в первую очередь.

Принудительная эвакуация населения идет сейчас в Краматорске и Славянске. Насильно забирают детей, в том числе

- приводит РИА Новости слова военнослужащего российской группировки войск "Южная".

Также подтверждается эвакуация мирного населения из Часова Яра, который на данный момент является ставкой командования группировки "Восток" ВСУ во главе с генералом Сырским. Как заявляют сами украинские военные, в городе остались только те, кто хочет дождаться прихода российских войск. Поэтому, при начале боевых действий в городе жителей военные жалеть не будут, все равно они "сепаратисты" и "предатели".

Ранее в Донецке заявили, что взятие Артемовска открывает российским войскам дорогу на Славянск и Краматорск, которые являются основными узлами обороны ВСУ на Донбассе. Взятие этих городов позволит взломать последнюю и основную линию обороны украинской армии. Однако, перед этим необходимо сорвать контрнаступление ВСУ, которое то ли началось, то ли только начинается. Попытки прорыва ВСУ наблюдаются на Южно-Донецком направлении.
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21 комментарий
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 12:48
    +6
    Украинские силовики приступили к принудительной эвакуации населения Краматорска и Славянска

    Сразу могут до Львова выковыривать всех желающих, чтоб два раза не ходить...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:21
      +1
      Славянск и Краматорск в лоб штурмовать - так себе удовольствие. Нужен котёл. Котлов уже год нет. Последнее успешное наступление в СВО - наступление Укровермахта на Лиман и Купянск. Может нашему МО стоит поучиться у ВСУ, как прорывать фронт. На курско-белгородском направлении вполне можно прорвать фронт, как ВСУ под Изюмом.
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 12:48
    +4
    Ждут наступления не иначе. И готовят города как Артемовск. Мирным лучше от туда уйти ничего хорошего там не будет. В Артемовске минировали дома и подрывали их при потходе Вагнера.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:56
      +2
      И тут то же самое будет.
      Пророссийских сограждан бандерлоги жалеть не будут. Потому и отправляют в самое свидомое логово. У них всё продумано.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:56
    +3
    Всех эвакуированных вывозят в районы Западной Украины.
    Эвакуация понятна, но почему именно на Западную Украину? Считают, что восточную потеряют при любом раскладе? Или какие-то другие намерения?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:01
      +1
      Написал выше, но повторюсь.
      Население востока Окраины преимущественно пророссийское. Это будущие граждане России, способные резко усилить наш общий потенциал. Светлоликим это надо?
      Города будут бандерлогами разрушены в любом случае, даже если прямого штурма не будет. И если там не будет населения, то для кого их потом восстанавливать?
      Без людей руины будут стоять десятилетиями и десятилетиями нам в лицо будут этим тыкать - типа русские устроили геноцид.
      У нелюдей есть варианты на все случаи.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:22
        0
        Ну,держались за нажитое добро.Не выехали на восток.Будут скитаться по лагерям беженцев.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 13:35
          +1
          Как бы они выехали из Славянска?.....
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 13:54
        0
        Без людей руины будут стоять десятилетиями и десятилетиями нам в лицо будут этим тыкать - типа русские устроили геноцид.
        Ну если об этом думать... Тогда даже если город восстановим то скажут поселили россиян на захваченных землях. Не фиг обращать внимание на западных непартнёров, а делать то что надо России.
    2. Седов
      Седов Сегодня, 13:03
      +1
      Считают, что восточную потеряют при любом раскладе? Или какие-то другие намерения?
      Так уже потеряли. Только дедушка Джо им смириться с этим не даёт - денежку для себя отправляет.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:59
    0
    Работать нужно на упреждение,нужны наши деверсионные группы для срыва и помехам в создании укреплений.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:01
    +3
    Если на этих территориях гражданских лиц эвакуируют, то зачем переживать о постройках?! Сметать всё насколько это возможно вместе с захистниками. А потом уже заходить нашим войскам. Всё равно при городских боях здания не сохранятся, а так хоть жизни наших бойцов сбережём.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:01
    +1
    СБУ, как и ГУР должно признано преступной, экстремисткой организацией, виновной в убийствах, похищениях и пытках гражданских лиц.
  7. solar
    solar Сегодня, 13:03
    0
    Странная статья. Уже есть заявление Пригожина, что ВСУ взяли под контроль часть важного населенного пункта Берховка в районе Артемовска. С неприятными выражениями для руководства российской армии с употреблением неприятных слов "драпают", "позор" и "приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли. Давайте, вы сможете! А если не сможете, умрете героями".
    ВО, как всегда не торопится такое публиковать, но создавать в такой ситуации иллюзию что вот- вот будет штурм Краматорска- это как-то слишком даже, сначала нужно разобраться, что происходит:((...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:22
      +2
      А чего панику разводить. Всу пытаются контратаковать на многих направлениях. Силы немалые. Сёла не по разу из рук в руки переходят. А Пригожин задрал уже. То у него "возможно в садах Артёмовска всу", то в Берховке. И вообще он там своих Лелика и Болика оставил. Чё то он как от дел отошёл, ещё громче кричать начал
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 13:23
      0
      Несмотря на заявления Пригожина о селе Берховка, окрестности Берховского водохранилища и село Берховка остается под контролем ВС РФ. ВСУ предпринимают лишь небольшие попытки прощупывания обороны в этом секторе.
      #мнение
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    3. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 13:36
      +1
      Пригожин походу просто выбивает новый контракт, попутно макая в известную субстанцию конкурентов (МО). Ничем иным такое количество шума от него не могу для себя объяснить; возможно, есть еще что-то, но мне это "что-то" неизвестно.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:08
    0
    Метод борьбы с этим есть только один- стремительное наступление с охватами и окружениями. Но, увы, это могло бы сделать Советское государство, Советский народ и Советская армия. У РФ и ВС РФ нет таких возможностей, во всяком случае- пока. Но, над этим надо работать. Другого пути, нет.
  9. Sith
    Sith Сегодня, 13:18
    0
    Цитата: Mitos
    Ждут наступления не иначе. И готовят города как Артемовск. Мирным лучше от туда уйти ничего хорошего там не будет. В Артемовске минировали дома и подрывали их при потходе Вагнера.

    Как Артёмовск не так просто будет подготовить ... нужны громадные усилия по созданию укреплений и достаточное количество людей и техники , чтобы так долго держать
    Так что далеко не в каждом городе будет "второй" Артёмовск
  10. Sith
    Sith Сегодня, 13:20
    0
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Метод борьбы с этим есть только один- стремительное наступление с охватами и окружениями. Но, увы, это могло бы сделать Советское государство, Советский народ и Советская армия. У РФ и ВС РФ нет таких возможностей, во всяком случае- пока. Но, над этим надо работать. Другого пути, нет.

    Нужно совершенствоваться в методиках современного ведения войны , как в ВОВ и как у советской армии уже не получится ... и численности противоборствующих сторон не те ... и мобильность в разы больше ... и войной это не называют до сих пор
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:57
    0
    А кем прикрываться фашики будут? У уpкаины вилы - оставишь - они русским будут сообщать, где фашисты засели, эвакуируешь - живого щита не будет...