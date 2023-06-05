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Украинский институт будущего дал свою оценку численности населения Украины

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Украинский институт будущего дал свою оценку численности населения Украины

В настоящее время ориентировочная численность населения Украины якобы составляет 29 миллионов человек. Такую цифру озвучил Украинский институт будущего.


По утверждению организации, после начала специальной военной операции из страны уехали около 8,6 млн человек, ставших беженцами. Они так и не вернулись на Украину. Понятно, что в действительности количество беженцев еще выше, а численность населения страны – ниже. Но даже такая оценка свидетельствует о настоящей демографической катастрофе Украины. Кстати, российские аналитики называют еще меньшие цифры, оценивая численность населения страны в 23-25 миллионов человек.

Из оставшихся 29 миллионов жителей (по версии «института будущего») работает не в бюджетной сфере лишь не более 9,5 млн человек. Остальные 20 млн человек – бюджетники, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние и так далее. Коэффициент фертильности на Украине упал ниже 1. В дальнейшем его падение будет еще более заметным, так как значительная часть покинувших страну граждан – женщины фертильного возраста, 18-40 лет, которые вряд ли вообще вернутся назад.

В «институте будущего» прогнозируют, что уже через несколько лет только пенсионеров на Украине будет в два раза больше, чем работающих граждан. И это организация еще не учитывает потери, которые несут украинские формирования на фронте.

Таким образом, киевскому режиму удалось добиться за последние 9 лет впечатляющих результатов по снижению численности населения страны фактически не менее чем на 15 миллионов человек. При этом дальнейшее снижение численности населения уже остановить невозможно: женщины и дети страну покидают, мужчин «утилизируют» на фронте.
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35 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:05
    0
    Кстати, российские аналитики называют еще меньшие цифры, оценивая численность населения страны в 23-25 миллионов человек.


    В Румынии примерно такая же численность населения.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:09
      0
      после начала специальной военной операции из страны уехали около 8,6 млн человек, ставших беженцами.

      Основная часть этих беженцев навсегда останется за кордоном. Надеюсь, следующий поток "беженцев" будут составлять бандеровцы и властьдержащие (как после ВОВ).
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:11
      +1
      женщины фертильного возраста, 18-40 лет, которые вряд ли вообще вернутся назад.
      И рожать будет некому...Зато "девушек с низкой социальной ответственностью" в Европах прибавилось !
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:23
      +1
      Украинский институт будущего звучит слишком двусмысленно - для кострюлеголовых он наверное читается как "Украинский институт светлого будущего", а для адекватов и трезвомыслящих как "Украинский институт беспросветного будущего".

      Кому что нравится, тот то и выбирает и судя по тому, что миллионы граждан Украины уже выехали с Украины и ещё миллионы граждан ждут часа свалить от туда как только представится случай, будущее территории под контролем недогосударства под названием "Украина" видится всё же мрачным чем светлым.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:43
        0
        Мне чаще всего попадается цифра 18млн человек - оставшаяся численность населения украины.
        А что значит фертильный возраст? Типа - пойдёт ещё? winked
    4. Msi
      Msi Сегодня, 13:38
      -2
      Кстати, российские аналитики называют еще меньшие цифры, оценивая численность населения страны в 23-25 миллионов человек.


      В Румынии примерно такая же численность населения.

      И в Буркина - Фасо. Примерно столько же. Сравнение более уместное.
  2. alesmart
    alesmart Сегодня, 13:06
    +1
    Давайте пообсуждаем: я думаю осталось меньше 15-ти.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:44
      -1
      18-ть winked......................................
    2. Msi
      Msi Сегодня, 13:46
      -1
      Давайте пообсуждаем: я думаю осталось меньше 15-ти.

      В сортах дерьма разберитесь как - нибудь без нас. Что тут обсуждать.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:09
        0
        Это не дерьмо. Это наши будущие сограждане
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:09
    -1
    За что боролись,на то и напоролись.Кто не поляжет на Дорбассе,то выключит свет на вокзале
  4. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:10
    +1
    Украинский институт будущего
    Звучит примерно как "беременная девушка" или "девушка со стажем 5 лет в проституции" laughing
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:11
    +1
    Остальные 20 млн человек – бюджетники,.......

    Бюджетники - врачи, учителя..... работают.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:11
    -3
    Нельзя просто посчитать количество ,банковских карт и добавить процентов 15, на детей ? Будет гораздо правдивее
    1. василич2217
      василич2217 Сегодня, 13:57
      0
      Если пересчитать все мои банковские карты то у меня не семья а рота солдат
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:14
    0
    Такими темпами утилизации они скоро начнут решать вопрос киедита на ввоз бабуинов осименаторов ибо на их популяции можно уже ставить крест и отправлять в морг истории. Сдуло ветрами эпох. А их временщикам опять народ неправильный попался
  8. azkolt
    azkolt Сегодня, 13:15
    0
    Вообще то от многих экспертов слышал, что меньше 20 миллионов точно.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:27
      +1
      Имеются и такие оценки.
      Так, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что он получил доказательства того, что на Украине осталось менее 20 миллионов человек. Отметим, ранее о том, что население Украины, если учесть потерянные Киевом территории, сейчас составляет, по всей вероятности, 18-20 млн человек, говорила правозащитница Лариса Шеслер. Такую же оценку давал экономист и политический эксперт Олег Соскин.


      Украинский экономист Евгений Астахов в своем докладе о демографической ситуации на Украине отмечает, что демографическая проблема в стране возникла не в связи с войной, а гораздо ранее – "хотя война эту проблему значительно расширила и усугубила". Если в 1993 году население Украины составляло 52,17 млн человек, то в 2000 году – уже 49 млн человек, а по состоянию на 01.01.2022 - до начала военных действий - население сократилось до 34,5 млн человек (данные Госстата Украины – Ред.). Теперь же, если верить экс-советнику главы Пентагона и другим экспертам, в стране остается уже 20 млн человек.

      https://ukraina.ru/20230527/1046609448.html
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    +1
    киевскому режиму удалось добиться за последние 9 лет впечатляющих результатов по снижению численности населения страны фактически не менее чем на 15 миллионов человек
    Это за девять лет, а до 2014 тоже уезжали в поисках хорошей жизни, а кто-то перебирался в Россию поняв, что жить спокойно не дадут. И это по видимости не предел. Продолжайте в том же духе.
  10. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 13:20
    0
    Вскоре новый гимн укронацики запоют: - Вот и вмерла Украина!!!
  11. mag nit
    mag nit Сегодня, 13:22
    0
    Цитата: Румaтa
    Остальные 20 млн человек – бюджетники,.......

    Бюджетники - врачи, учителя..... работают.

    И что они производят?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:49
      0
      СО2.....................................
  12. SlavaS
    SlavaS Сегодня, 13:25
    +2
    В России сколько интересно на самом деле народу из озвучеваемых 140млн, и какой нынче процент из них мигрантов? 20-30%?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:36
      0
      Мигрантов не считали при переписи населения.Вот результаты переписи 2021 если интересно.В конце 2021 года в РФ проживало более 147,1 млн человек.




      В конце 2021 года в РФ проживало более 147,1 млн человек, что больше, чем по переписи 2010 года, на 4,3 млн, или на 3,03%. Свою национальность указали только 130,587 млн участников переписи.
      В десятку наиболее крупных народов помимо русских вошли в порядке убывания: татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи. По сравнению с 2010 годом в десятку не вошли представители мордвы, которые, согласно данным переписи 2021 года, оказались на 16-м месте, а на третье место попали чеченцы вместо украинцев, которые занимали эту строчку по итогам предыдущих переписей.

      https://news.ru/society/etnicheskaya-peregruppirovka-kak-pomenyalos-sootnoshenie-narodov-rossii/
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:53
      0
      142млн было до Крыма. Плюс Крым, Донбасс, Запорожье и Херсон. Несколько млн беженцев с видом на жительство. То есть нас стало не менее 155млн без учёта нелегалов winked
      Нормально так нас добавилось winked
      Всё же есть у сво плюсы
  13. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:26
    -2
    Нужно чтобы ук-роины не было на планете вообще. А по населению-кто желает в европы свалить нужно выпустить без права возврата назад.
  14. Трямс
    Трямс Сегодня, 13:29
    +1
    мда, без возрастного центра, большую часть к-го себе урвал запад, это нежизнеспособно
    или пенс. отчисления задирать в х1,5, или пенс.возраст на 10 лет
    иначе работающие не смогут оплатить своих пенсионеров
    +устаревание +демогр.яма с лагом
    *опа
  15. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:35
    +4
    Нет в этом ничего хорошего ,родственный нам генофонд угасает.
    Отдельные комментаторы юродствующие по этому поводу в угоду времени - мало чем отличаются от тех, кто татуирует себя рунами и свастиками.
    Значительной части жителей любой страны строго пофиг на политику -для них важна работа,семья,личные взаимоотношения, дружба,саморазвитие и.т.д. И когда в их доме начинается бардак - и их не спрашивают ,и они ничего не могут с этим поделать. Ничего хорошего в том, что из за всей этой ситуации, длящейся с 2014 разваливаются семьи и не рождаются те,кто мог бы родиться .

    Все это очень печально .
    1. Msi
      Msi Сегодня, 13:44
      -1
      Значительной части жителей любой страны строго пофиг на политику -для них важна работа,семья,личные взаимоотношения, дружба,саморазвитие и.т.д. И когда в их доме начинается бардак - и их не спрашивают ,и они ничего не могут с этим поделать.

      Вам не надоело ерунду писать. Хватит оправдывать население.
      Вы ведь историю неплохо знаете. А в чём отличие от нацисткой Германии? Сегоднешней украины. (По отношению населения к событиям).
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 13:54
        -1
        А в чём отличие от нацисткой Германии? Сегоднешней украины. (По отношению населения к событиям).
        есть одно коварное отличие - это часть нашего внутреннего рынка стоимостью в 9*10^13 долл, причем без ожидания 18+ лет и с залогом технологич развития.
        Его не компенсировать.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:49
      0
      Два Владимира успешно решают задачу по перемалыванию двух славянских этносов. Вопрос - кто им эту задачу поставил, и что посулил за её выполнение?
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:58
      0
      Многие стали нашими согражданами. Значит не угаснет.
  16. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:47
    -2
    Эти руины достанутся в качестве приза России.
  17. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:51
    -1
    Странно. Будущего нет, а Институт будущего есть.
  18. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:55
    0
    Un "collègue" pro Ukrainien à 100% et fanatisé à 200% (surtout lorsqu'il a bu...) me disait qu'il trouve Zelinski "génial" !!
    Génial ?
    Déjà seulement intelligent cela aurait été de respecter les accords, de s'engager à ne pas faire parti ni de l'Otan, ni de l'EC. Et là son pays aurait été une grosse zone neutre ou tant à l'ouest qu'à l'est on aurait essayé de s'attirer ses bonnes grâces .
    Il aurait pu obtenir l'implantation des usines de l'ouest avec l’énergie de l'est.
    Un coût du travail réduit au cœur de l'Europe avec des matières premières bon marché de la Russie...
    Mais pour obéir à ses marionnettistes au lieu de faire de l'Ukraine un pont prospère entre Russie et Europe il en a fait un fossé ou vont s'entasser des centaines de milliers d'hommes...
    Génial ? Non un triste imbécile sans aucune vision...juste une marionnette qui a détruit son pays.

    Один на 100% проукраинский «коллега» и на 200% фанатичный (особенно когда он пил...) сказал мне, что считает Зелинского «великим»!! Замечательно? Уже было бы разумно уважать соглашения, взять на себя обязательство не быть частью ни НАТО, ни ЕС. И там его страна была бы большой нейтральной зоной, или и на западе, и на востоке мы бы попытались втереться к нему в доверие. Он мог бы добиться создания заводов Запада с помощью энергии Востока. Снижение затрат на рабочую силу в самом сердце Европы с дешевым сырьем из России... Но чтобы повиноваться своим кукловодам, вместо того, чтобы сделать Украину процветающим мостом между Россией и Европой, он создал брешь, где будут накапливаться сотни тысяч мужчин... Замечательно? Не грустный без всякого видения... Просто марионетка, которая разрушила свою страну.