Украинский институт будущего дал свою оценку численности населения Украины

В настоящее время ориентировочная численность населения Украины якобы составляет 29 миллионов человек. Такую цифру озвучил Украинский институт будущего.По утверждению организации, после начала специальной военной операции из страны уехали около 8,6 млн человек, ставших беженцами. Они так и не вернулись на Украину. Понятно, что в действительности количество беженцев еще выше, а численность населения страны – ниже. Но даже такая оценка свидетельствует о настоящей демографической катастрофе Украины. Кстати, российские аналитики называют еще меньшие цифры, оценивая численность населения страны в 23-25 миллионов человек.Из оставшихся 29 миллионов жителей (по версии «института будущего») работает не в бюджетной сфере лишь не более 9,5 млн человек. Остальные 20 млн человек – бюджетники, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние и так далее. Коэффициент фертильности на Украине упал ниже 1. В дальнейшем его падение будет еще более заметным, так как значительная часть покинувших страну граждан – женщины фертильного возраста, 18-40 лет, которые вряд ли вообще вернутся назад.В «институте будущего» прогнозируют, что уже через несколько лет только пенсионеров на Украине будет в два раза больше, чем работающих граждан. И это организация еще не учитывает потери, которые несут украинские формирования на фронте.Таким образом, киевскому режиму удалось добиться за последние 9 лет впечатляющих результатов по снижению численности населения страны фактически не менее чем на 15 миллионов человек. При этом дальнейшее снижение численности населения уже остановить невозможно: женщины и дети страну покидают, мужчин «утилизируют» на фронте.