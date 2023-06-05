Глава киевской городской администрации Виталий Кличко поторопился отчитаться о состоянии бомбоубежищ в Киеве, хотя проверка не была доведена до конца. Согласно отчету чиновника, каждое десятое укрытие не имеет свободного доступа для киевлян.Об этом свидетельствуют официальные данные, предоставленные бывшим украинским боксером.Также в отчете киевского мэра указано, что более трети убежищ (37 процентов) не подходят для размещения в них людей. При этом Кличко напомнил, что на обустройство бомбоубежищ администрация выделяла в течение последних двух лет 1,2 миллиарда гривен (эквивалентно более 2,6 миллиарда рублей).К моменту публикации данных Кличко было осмотрено более 1600 помещений, выделенных под укрытия. Но дело в том, что президент Украины Зеленский поручал проверить убежища в Киеве не ему, а министру стратегических отраслей промышленности Александру Камышину.Глава министерства приводит свои данные, которые показывают еще более плачевное состояние, чем в отчете Кличко.Камышин проанализировал данные по 1849 помещениям, что составляет всего лишь около трети всех киевских бомбоубежищ. В его отчете пригодными признано чуть более половины из них. !3 процентов (242 помещения) просто не удалось открыть, поэтому степень их готовности не выяснена. И 32 процента (596 помещений) признано непригодными к эксплуатации. В сумме доля неготовых укрытий составила 45 процентов, то есть почти половину из проверенных.