Военное обозрение
Войти Регистрация

Кличко поторопился отчитаться о состоянии бомбоубежищ в Киеве

12
Кличко поторопился отчитаться о состоянии бомбоубежищ в Киеве

Глава киевской городской администрации Виталий Кличко поторопился отчитаться о состоянии бомбоубежищ в Киеве, хотя проверка не была доведена до конца. Согласно отчету чиновника, каждое десятое укрытие не имеет свободного доступа для киевлян.


Об этом свидетельствуют официальные данные, предоставленные бывшим украинским боксером.

Также в отчете киевского мэра указано, что более трети убежищ (37 процентов) не подходят для размещения в них людей. При этом Кличко напомнил, что на обустройство бомбоубежищ администрация выделяла в течение последних двух лет 1,2 миллиарда гривен (эквивалентно более 2,6 миллиарда рублей).



К моменту публикации данных Кличко было осмотрено более 1600 помещений, выделенных под укрытия. Но дело в том, что президент Украины Зеленский поручал проверить убежища в Киеве не ему, а министру стратегических отраслей промышленности Александру Камышину.

Глава министерства приводит свои данные, которые показывают еще более плачевное состояние, чем в отчете Кличко.

Камышин проанализировал данные по 1849 помещениям, что составляет всего лишь около трети всех киевских бомбоубежищ. В его отчете пригодными признано чуть более половины из них. !3 процентов (242 помещения) просто не удалось открыть, поэтому степень их готовности не выяснена. И 32 процента (596 помещений) признано непригодными к эксплуатации. В сумме доля неготовых укрытий составила 45 процентов, то есть почти половину из проверенных.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:08
    0
    Растащили миллиарды гривен - никогда такого не было и вот опять. wink Кому война, а кому мать родна.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:28
      +3
      Цитата: Лешак
      Растащили миллиарды гривен - никогда такого не было и вот опять. wink Кому война, а кому мать родна.

      Меня в этой связи больше интересует состояние дел с убежищами в России, а не в Киеве.
      Мне это ближе по всем статьям, а до проблем Кличко мне откровенного говоря всё равно, пусть он и дальше собачится по данному вопросу с шутом из 95-го квартала.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:29
      0
      Они за годы незалежности хоть одно новое убежище построили по всей ук-роине?
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 13:41
        +1
        Они за годы незалежности хоть одно новое убежище построили по всей ук-роине?

        Да плевать что у них не построили. Вопрос в том много ли у нас построили или хотя бы отремонтировали ?
        1. Комментарий был удален.
  2. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:08
    +1
    - Выявлено, что бомбоубежища непригодны к использованию, т.к. их кто-то закопал на несколько метров и убегать на них от бомбёжки невозможно! - заявил Кличко.

    А если серьёзно.
    президент Украины Зеленский поручал проверить убежища в Киеве не ему, а министру стратегических отраслей промышленности Александру Камышину.
    Видать Педалик с этим Камышиным не поделили выделенные деньги и один решил другого подставить.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:16
      0
      Цитата: flSergius
      бомбоубежища непригодны к использованию

      Меня это как-то не расстроило ! Да и пес с ними !
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:09
    0
    В сумме доля неготовых укрытий составила 45 процентов, то есть почти половину из проверенных.

    Больше года идет СВО ,а половину открыть не смогли ? А дальше начнется еще интересней (мы это уже проходили) ,бомбоубежища проданы ,там цеха ,склады или вообще не подпускают (частная собственность )
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:10
    0
    Ну так они в подвалах сидеть не собирались, а тут оба на, пришлось.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:15
    0
    А ведь их ещё бомбить толком не начали...
  6. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:19
    0
    Хорошо бы узнать и от Собянина и от мэров других городов такую же информацию... Пока на ней стоит гриф секретности и все запросы игнорируются...Все таки воюем по сути с НАТО и всякое может произойти... Всегда надейся на лучшее, но готовься к худшему...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:27
    0
    на обустройство бомбоубежищ администрация выделяла в течение последних двух лет 1,2 миллиарда гривен (эквивалентно более 2,6 миллиарда рублей).
    Вот же печалька. Когда срочно потребовались бомбоубежища (не предполагали, что это произойдет) вдруг поняли, что заворовались окончательно. Теперь срочно нужен "стрелочник" и что-то подсказывает это будет Кличко.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:56
    0
    Прошло полттора года "войны". Бомбоубежища были нахрен не нужны, потому что российская армия била строго по военным целям... Но тут привезли Пэтриоты - и все заверте...