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Военных капелланов для украинской армии начали готовить по специальной программе, разработанной Великобританией

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Военных капелланов для украинской армии начали готовить по специальной программе, разработанной Великобританией

Украинских военных капелланов начали обучать на территории Великобритании, первая партия будущих пастырей украинской армии прошло специальные курсы вместе с капелланами армии Соединенного королевства. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.


Подготовка капелланов для ВСУ длилась две недели, все это время они были прикреплены к Департаменту капелланов британской армии, где их обучали всем премудростям работы с военнослужащими согласно стандартам Запада. Всего обучение прошли десять человек, это был первый опыт такого сотрудничества Великобритании и Украины, киевский режим продолжает уничтожать православие на территории страны.

Курс, который прошли украинские капелланы, был специально разработан британскими "коллегами" и одобрен министерством обороны Соединенного королевства. Он будет включен в операцию Orbital по обучению украинской армии, начатую британским правительством еще в 2015 году. При чем Украина сама попросила Великобританию оказать ей помощь в оснащении религиозными и практическими ресурсами.

После прохождения курса, украинских капелланов отправили в Уилтшир, где они пройдут начальную военную подготовку вместе с новобранцами ВСУ, набранными в рамках мобилизации.

Для меня было самой большой привилегией работать с нашими украинскими партнерами, чтобы развить понимание капелланов в условиях высокоинтенсивных боевых действий. (...) Эти десять капелланов ответили на призыв своего народа, они больше не просто наши международные партнеры, они наши коллеги и друзья

- заявил по окончании курса генеральный капеллан британской армии преподобный Майкл Паркер.
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26 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:20
    +4
    Затачивают под свою копирку.........................
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:29
      +5
      Вот и крестоносцев стали готовить еврофашисты. Ну зачем каппеланам военная подготовка? Убивать православных? На кол собак-иезуитов. am
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:31
      0
      А рабе кто им для полевых сигагог готовит? belay
    3. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:52
      0
      "Затачивают под свою копирку."
      Я так понимаю, все бойцы ВСУ разом протестантами стали... А почему не иудеями подражая президенту клоуну...??? А впрочем xox_лам всё равно... Была бы халява и деньги платили б... Тридцать три сребреника это вам не хухры-мухры... Впрочем, участь "Иуд" всегда была печальной...
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:20
    +5
    Военных капелланов для украинской армии
    Католиков, протестантов, православных, англиканской церкви ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:26
      +3
      Католиков, протестантов, православных, англиканской церкви ?


      Это не важно. Важно что на выходе будут боевые тарасики. По западным стандартам.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 13:30
      +1
      ....был специально разработан британскими "коллегами" и одобрен министерством обороны Соединенного королевства.

      Я бы удивился, если было бы иное. Влив столько бабла в украинские умы (кастрюлеголовые головы) иного ожидать не стоило.
  3. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:22
    0
    А в конце - инициация в "европейские ценности"! Чтобы сформировать отряды боевых... Капелланов. По специальной же программе, не по простой.
    Ну и чтобы потом никуда не рыпались, ибо компромат.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:43
      0
      Да какой же это будет компромат?? у них на западе это типа норма.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:23
    +2
    С учётом того, что главой Англиканской церкви является король Англии, президент Украины иудей, а сама нынешняя церковь её мягко говоря попахивает ересью... Очень интересно по каким кононам они там служить собрались.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:34
      0
      Иезекиль 25-17 .....Очень интересно по каким кононам они там служить собрались.

      По любым, кроме православным.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      президент Украины иудей

      Зеля еврей, но не иудей. Его за это в Израиле страшно ругают как предателя.)))
      Как-то слушал интернет станцию Река Израиль.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:51
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Очень интересно по каким кононам они там служить собрались.

      Его имя Сатана.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:26
    0
    Курс, который прошли украинские капелланы,

    Теперь они англикане или томосятники?)))
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:27
    +1
    Курсы как правильно делать обрезание в полевых условиях? Обучение молитве Святому Бандере? Практика Дзен при артиллерийском обстреле? Извлечение органов из ещё живых бойцов ВСУ для отправки трансплантологам в ту же Англию?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:28
      +1
      Экспрес-отпускание грехов забыли....
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 13:38
      +3
      Капеллан им скажет напоследок : Покойтесь с миром захистники! смерти нет, ибо ваши органы будут жить после вас... А командир напишет завещание, кому эти органы уплывут!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:45
        0
        Угу. Скажет "Радуйся, умирающий захистник. Твой анус пересадят одному пассивному толерасту взамен его износившегося...." lol
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:35
    0
    было самой большой привилегией работать с нашими украинскими партнерами
    Для генерального капеллана оказывается привилегия работать с украинцами. Привилегия наверное в том, что поручили ответственное дело - еще глубже внедрять католицизм в украинскую среду и тем самым бороться с православием хоть и подверженному расколу в этой стране.
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:37
    +1
    К чему готовят то, к отпеванию? Так бОльшая часть т.н. войска как бы православные. Им самим то помирать под орган и причитания
    ксендзев не в падлу?))) Так все продать, Родину, Веру, отцов, дедов, прадедов. Ладно молоденькие Оксанки, там кружевные труселя и вельможные панЫ в тупых головах. Но простые мужики то? Просто жесть какая то. Там вся земля метра на два русской кровью пролита.
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:38
    +1
    Военных капелланов для украинской армии начали готовить по специальной программе, разработанной Великобританией

    То есть православие на укропие уже всё! request
    Тем кто давал томос от православия укропам черти ещё в гости дорогу не протоптали? Ну по меньшей мере сковорода у них с укропами будет общая! wassat
  10. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 13:38
    +2
    Я даже боюсь представить, что в тех программах подготовки написано, особенно если к созданию привлекали Games WorkShop bully
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 13:54
      +1
      Цитата: vadimtt
      Я даже боюсь представить, что в тех программах подготовки написано, особенно если к созданию привлекали Games WorkShop bully
      А Вы Call of duty вспомните. Начиналось все с немчуры и япов, а закончилось все сербами и русскими. Сволота.
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:54
    0
    О, ребят, смотрите - поп! Эй, поп, хочешь в лоб? Внезапно - Стругацкие, "Трудно быть богом"
    ПиСи: а уж "богами, спустившимися с небес"(ТМ) как трудно! Вот и не выдерживают - могилизируются вовсю... Так что капелланов там дивизия нужна - отпевать конвеерным методом
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:54
    +1
    Военных капелланов для украинской армии начали готовить по специальной программе, разработанной Великобританией
    . По специальной программе, это какой?
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:09
      0
      ....помощь в оснащении религиозными.... ресурсами

      Виктор, hi приветствую! Эти капелланы будут, наверно совмещать в себе функции и соглядателей-надзирателей, и доносчиков, и , может, каких специалистов по воспитанию -оболваниванию.Такая от бриттов
      специальная программа