Для меня было самой большой привилегией работать с нашими украинскими партнерами, чтобы развить понимание капелланов в условиях высокоинтенсивных боевых действий. (...) Эти десять капелланов ответили на призыв своего народа, они больше не просто наши международные партнеры, они наши коллеги и друзья

Украинских военных капелланов начали обучать на территории Великобритании, первая партия будущих пастырей украинской армии прошло специальные курсы вместе с капелланами армии Соединенного королевства. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Великобритании.Подготовка капелланов для ВСУ длилась две недели, все это время они были прикреплены к Департаменту капелланов британской армии, где их обучали всем премудростям работы с военнослужащими согласно стандартам Запада. Всего обучение прошли десять человек, это был первый опыт такого сотрудничества Великобритании и Украины, киевский режим продолжает уничтожать православие на территории страны.Курс, который прошли украинские капелланы, был специально разработан британскими "коллегами" и одобрен министерством обороны Соединенного королевства. Он будет включен в операцию Orbital по обучению украинской армии, начатую британским правительством еще в 2015 году. При чем Украина сама попросила Великобританию оказать ей помощь в оснащении религиозными и практическими ресурсами.После прохождения курса, украинских капелланов отправили в Уилтшир, где они пройдут начальную военную подготовку вместе с новобранцами ВСУ, набранными в рамках мобилизации.- заявил по окончании курса генеральный капеллан британской армии преподобный Майкл Паркер.