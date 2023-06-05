«Противник поставленных целей не добился»: Минобороны сообщает об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минувшие сутки прошли аккомпанемент российской артиллерии, ВСУ предприняли попытки прорыва на некоторых участках линии боевого соприкосновения, но своих целей противник не добился. Об этом сообщает Минобороны в новой сводке о ситуации на фронте.
Согласно заявлению военного ведомства, 4 июня командование ВСУ предприняло попытку широкомасштабного наступления на Южно-Донецком направлении, задействовав восемь батальонов, включая два танковых. Попытки прорыва предпринимались на участке обороны войск группировки "Восток", которая активными действиями, а также ударами артиллерии и авиации сумела нанести поражение противнику в районах Нескучное ДНР и Новодаровка Запорожской области. За сутки на данном направлении противник потерял до 300 человек личного состава, 16 танков, 26 различных броневиков и 14 автомобилей. Поставленных целей ВСУ не добились.
Кроме того, в районе Новой Таволжанки Белгородской области сорвана попытка двух украинских диверсионных групп проникнуть на нашу территорию под прикрытием огня украинской артиллерии. Как утверждают в военном ведомстве, обе группы были рассеяны и уничтожены огнем артиллерии и ударами авиации при попытке форсировать реку Северский Донец. В результате было ликвидировано более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль. Также был нанесен удар по подразделениям поддержки ВСУ, в результате которого были уничтожены украинские минометы, РСЗО "Град" и две польские САУ Krab.
Теперь непосредственно к основным направлениям: на Купянском и Красно-Лиманском продолжается уничтожение украинских ДРГ, за сутки нейтрализовано шесть групп. Наносятся удары артиллерией по позициям ВСУ, о продвижении наших войск ничего не сообщается, хотя оно есть в районе Купянска, где наши продолжают расширять плацдарм, форсировав Оскол. В районе Малиновки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе Закотное ДНР средствами противовоздушной обороны сбит истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ.
На Донецком активные боевые действия ведутся в Марьинке, где вперед пошел отряд спецназначения "Ахмат", а также в Авдеевке, где наступают подразделения 1-го армейского корпуса. Продолжается работа артиллерии и авиации, "Южная" группировка войск бьет по позициям ВСУ. В районе Дзержинска ДНР уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
По Запорожскому было сказано выше, на Херсонском без изменений, продолжается уничтожение артиллерии противника, пресекаются попытки ВСУ высадиться на островах в серой зоне Днепра. В районе Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады ТРО.