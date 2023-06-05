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«Противник поставленных целей не добился»: Минобороны сообщает об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком направлении

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«Противник поставленных целей не добился»: Минобороны сообщает об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минувшие сутки прошли аккомпанемент российской артиллерии, ВСУ предприняли попытки прорыва на некоторых участках линии боевого соприкосновения, но своих целей противник не добился. Об этом сообщает Минобороны в новой сводке о ситуации на фронте.


Согласно заявлению военного ведомства, 4 июня командование ВСУ предприняло попытку широкомасштабного наступления на Южно-Донецком направлении, задействовав восемь батальонов, включая два танковых. Попытки прорыва предпринимались на участке обороны войск группировки "Восток", которая активными действиями, а также ударами артиллерии и авиации сумела нанести поражение противнику в районах Нескучное ДНР и Новодаровка Запорожской области. За сутки на данном направлении противник потерял до 300 человек личного состава, 16 танков, 26 различных броневиков и 14 автомобилей. Поставленных целей ВСУ не добились.

Кроме того, в районе Новой Таволжанки Белгородской области сорвана попытка двух украинских диверсионных групп проникнуть на нашу территорию под прикрытием огня украинской артиллерии. Как утверждают в военном ведомстве, обе группы были рассеяны и уничтожены огнем артиллерии и ударами авиации при попытке форсировать реку Северский Донец. В результате было ликвидировано более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль. Также был нанесен удар по подразделениям поддержки ВСУ, в результате которого были уничтожены украинские минометы, РСЗО "Град" и две польские САУ Krab.

Теперь непосредственно к основным направлениям: на Купянском и Красно-Лиманском продолжается уничтожение украинских ДРГ, за сутки нейтрализовано шесть групп. Наносятся удары артиллерией по позициям ВСУ, о продвижении наших войск ничего не сообщается, хотя оно есть в районе Купянска, где наши продолжают расширять плацдарм, форсировав Оскол. В районе Малиновки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе Закотное ДНР средствами противовоздушной обороны сбит истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ.

На Донецком активные боевые действия ведутся в Марьинке, где вперед пошел отряд спецназначения "Ахмат", а также в Авдеевке, где наступают подразделения 1-го армейского корпуса. Продолжается работа артиллерии и авиации, "Южная" группировка войск бьет по позициям ВСУ. В районе Дзержинска ДНР уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

По Запорожскому было сказано выше, на Херсонском без изменений, продолжается уничтожение артиллерии противника, пресекаются попытки ВСУ высадиться на островах в серой зоне Днепра. В районе Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады ТРО.

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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:00
    -1
    А какая информация по сегодняшним попыткам наступления со стороны ВСУ? Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утром 5 июня сообщил о возобновлении ожесточенных боев в районе Времевского выступа (на стыке Донецкой и Запорожской областей в районе сел Ровнополь и Времевка), после того как общие потери ВСУ в ходе первого дня наступа только на этом направлении оцениваются в более 250 человек личного состава, а также в 16 танков, 3 БМП и 21 бронемашину.

    «Враг бросил в атаку ещё большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идет бой… Очень похоже, что жребий брошен и ближайшие пару месяцев очень многое прояснят. Драка будет серьезной, потому что на кону стоит очень многое», — говорится в телеграм-канале политика.
    Американские мозговые центры, включая Институт изучения войны (ISW), сообщили об ограниченных успехах Вооруженных сил Украины, назвав их «тактическими». Как пишут эксперты ISW, «видеозапись, опубликованная 4 июня, показывает, что механизированные украинские силы добились ограниченных успехов к северо-востоку от Ровнополя». Однако в ролике, на который ссылаются институт, видно много битой вражеской техники. Судя по координатам геолокации (47.800110, 36.720223), колонна ВСУ смогла заехать в глубину наших позиций на 5 км, где и была уничтожена. Судя по всему, захисники незалежностi нарвались на наши подготовленные позиции.


    По данным военно-аналитического паблика DS (заблокирован в РФ), за которым закрепилась слава теневой пресс-службы укро-Генштаба, самостийные войска предпринимают мощные атаки широким фронтом и атакуют российские позиции на ряде направлений. Похоже, ставится задача поставить наши силы на «растяжку» и лишить их маневрирования.
    Доморощенные всепропальщики пишут, что фронт местами, возможно, был продавлен от 500 метров до 3 километров. Правда, ISW подверг сомнению эти утверждения: «На момент составления отчета (в ночь на 5 июня) визуальных подтверждений этим успехам нет».

    https://svpressa.ru/war21/article/375378/
    1. 123_123
      123_123 Сегодня, 14:05
      -4
      Примерно так наверное

      Примерно так наверное
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:01
    -1
    «Противник поставленных целей не добился»
    Выстояли и то хорошо. Пока приходится довольствоваться малым. hi
  3. Msi
    Msi Сегодня, 14:14
    -1
    За сутки на данном направлении противник потерял до 300 человек личного состава, 16 танков, 26 различных броневиков и 14 автомобилей. Поставленных целей ВСУ не добились

    Да неплохо умылись хрюшки. Надо продолжать умывать их и далее.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:18
    0

    Но вообще, лучше выбить из-под ног табуретку