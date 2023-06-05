В медиа выросло число сообщений о ситуации в Берховке, официальных комментариев от Москвы и Киева пока нет

Тсссс… Говорить об этом нельзя. Рано.

В тематике освещения событий на фронте всё активнее проявляет себя своеобразный вариант радиоигры. Реальность многократно пропускается через систему медийных «линз» и «светофильтров», и на выходе появляется такой продукт, который обсуждается миллионами по обе стороны линии прямого контакта. Причём подавляющее число обсуждающих появляющуюся информацию поневоле становятся участниками медийных игр, выступая в роли ретрансляторов.Одна из таких тем – события к северу от Артёмовска (Бахмута). Число сообщений и публикаций значительно возросло.Отдельные издания написали о том, что украинские войска то ли подошли вплотную к селу Берховка, то ли и вовсе вошли в село. Публикации эти начали появляться после вчерашних сообщений от ЧВК «Вагнер» и куратора этой группы о том, что ВСУ «вошли в сады под Артёмовском».Напомним, что ранее в Минобороны России говорили о «перегруппировке российских войск для занятия более выгодных позиций в районе Берховского водохранилища».Теперь Евгений Пригожин заявляет, что контроль над частью населённого пункта Берховка российскими войсками утрачен. В своём заявлении Пригожин уже традиционно озвучивает воззвания в адрес начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, призывая тех самим прибыть на фронт и «поднять с пистолетами армию, чтобы вперёд шли».В медийную игру вступает и украинская сторона. К настоящему моменту не публикуя никаких кадров с ВСУ ни из Берховки, ни от Берховского водохранилища, украинские медиаканалы продолжили традиционные заявления о том, что «вот-вот что-то интересное случится», что «российским войскам Бахмут покинуть лучше вот прямо сейчас». Отсутствие фото и видео из Берховки «объясняют» так:Только почему-то, когда ранее у ВСУ действительно получалось с удачными контрнаступательными действиями, фото с украинским флагом тут же всплывали в сети даже в случае взятого под контроль сарая на сельской околице. Смена информационного вектора, запрет на разглашение информации или банальный блеф?..Если говорить об официальных сводках, то ни Минобороны России, ни Минобороны Украины публикаций в сети по Берховке никак не комментируют. Поэтому вся информация о событиях на линии боевого соприкосновения в этом районе на данный момент больше выглядит как медийная баталия. А психологическая война, как известно, это тоже война - как минимум часть большого противостояния.