В медиа выросло число сообщений о ситуации в Берховке, официальных комментариев от Москвы и Киева пока нет

В тематике освещения событий на фронте всё активнее проявляет себя своеобразный вариант радиоигры. Реальность многократно пропускается через систему медийных «линз» и «светофильтров», и на выходе появляется такой продукт, который обсуждается миллионами по обе стороны линии прямого контакта. Причём подавляющее число обсуждающих появляющуюся информацию поневоле становятся участниками медийных игр, выступая в роли ретрансляторов.
Одна из таких тем – события к северу от Артёмовска (Бахмута). Число сообщений и публикаций значительно возросло.
Отдельные издания написали о том, что украинские войска то ли подошли вплотную к селу Берховка, то ли и вовсе вошли в село. Публикации эти начали появляться после вчерашних сообщений от ЧВК «Вагнер» и куратора этой группы о том, что ВСУ «вошли в сады под Артёмовском».
Напомним, что ранее в Минобороны России говорили о «перегруппировке российских войск для занятия более выгодных позиций в районе Берховского водохранилища».
Теперь Евгений Пригожин заявляет, что контроль над частью населённого пункта Берховка российскими войсками утрачен. В своём заявлении Пригожин уже традиционно озвучивает воззвания в адрес начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, призывая тех самим прибыть на фронт и «поднять с пистолетами армию, чтобы вперёд шли».
В медийную игру вступает и украинская сторона. К настоящему моменту не публикуя никаких кадров с ВСУ ни из Берховки, ни от Берховского водохранилища, украинские медиаканалы продолжили традиционные заявления о том, что «вот-вот что-то интересное случится», что «российским войскам Бахмут покинуть лучше вот прямо сейчас». Отсутствие фото и видео из Берховки «объясняют» так:
Тсссс… Говорить об этом нельзя. Рано.
Только почему-то, когда ранее у ВСУ действительно получалось с удачными контрнаступательными действиями, фото с украинским флагом тут же всплывали в сети даже в случае взятого под контроль сарая на сельской околице. Смена информационного вектора, запрет на разглашение информации или банальный блеф?..
Если говорить об официальных сводках, то ни Минобороны России, ни Минобороны Украины публикаций в сети по Берховке никак не комментируют. Поэтому вся информация о событиях на линии боевого соприкосновения в этом районе на данный момент больше выглядит как медийная баталия. А психологическая война, как известно, это тоже война - как минимум часть большого противостояния.