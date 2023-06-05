Французский историк: Страны Запада выступают в украинском конфликте от имени мирового сообщества, 75 процентов которого не поддерживает их курс

На Западе уже давно складывается мировоззрение с главным тезисом о том, что он является эталоном для всего мира и что там считают хорошим - это хорошо, а плохим – плохо. Такую позицию Запад пытается навязать и всему остальному миру, хотя он является лишь небольшой частью этого мира.Особенно отчетливо проявляется то, что Запад – это далеко не все международное сообщество на фоне украинского конфликта. По словам французского историка, социолога и журналиста Эммануэля Тодда, западные страны продолжают вести себя в конфликте на Украине как представители всего мирового сообщества, забывая, что «три четверти мира не поддерживает их курс».Тодд считает, что такое мировоззрение западных стран уходит своим корнями в протестантскую веру, которая близка многим европейским странам. Французский историк назвал этот феномен «нарциссизмом». Он отмечает, что наибольшую поддержку Киеву оказывают именно протестантские страны, а не католические, хотя и такие в определённой мере тоже, взять хотя бы Польшу.Подобная политика Запада все сильнее ведет к его изоляции от остального мира и хуже всего, что на Западе никак не хотят этого осознать, пишет Тодд в своей статье для журнала Marianne.По словам французского историка, государства, где проживает 75% населения планеты, включая Индию, Китай, Бразилию, Россию, Индонезию, Иран, Турцию и многие другие, отказываются идти курсом Запада, но там по-прежнему упорно называют себя «международным сообществом».