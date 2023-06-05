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Французский историк: Страны Запада выступают в украинском конфликте от имени мирового сообщества, 75 процентов которого не поддерживает их курс

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Французский историк: Страны Запада выступают в украинском конфликте от имени мирового сообщества, 75 процентов которого не поддерживает их курс

На Западе уже давно складывается мировоззрение с главным тезисом о том, что он является эталоном для всего мира и что там считают хорошим - это хорошо, а плохим – плохо. Такую позицию Запад пытается навязать и всему остальному миру, хотя он является лишь небольшой частью этого мира.


Особенно отчетливо проявляется то, что Запад – это далеко не все международное сообщество на фоне украинского конфликта. По словам французского историка, социолога и журналиста Эммануэля Тодда, западные страны продолжают вести себя в конфликте на Украине как представители всего мирового сообщества, забывая, что «три четверти мира не поддерживает их курс».

Тодд считает, что такое мировоззрение западных стран уходит своим корнями в протестантскую веру, которая близка многим европейским странам. Французский историк назвал этот феномен «нарциссизмом». Он отмечает, что наибольшую поддержку Киеву оказывают именно протестантские страны, а не католические, хотя и такие в определённой мере тоже, взять хотя бы Польшу.

Подобная политика Запада все сильнее ведет к его изоляции от остального мира и хуже всего, что на Западе никак не хотят этого осознать, пишет Тодд в своей статье для журнала Marianne.

По словам французского историка, государства, где проживает 75% населения планеты, включая Индию, Китай, Бразилию, Россию, Индонезию, Иран, Турцию и многие другие, отказываются идти курсом Запада, но там по-прежнему упорно называют себя «международным сообществом».
Использованы фотографии:
epthinktank.eu
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 20:11
      +1
      Тодд считает, что такое мировоззрение западных стран уходит своим корнями в протестантскую веру, которая близка многим европейским странам. Французский историк назвал этот феномен «нарциссизмом». Он отмечает, что наибольшую поддержку Киеву оказывают именно протестантские страны, а не католические, хотя и такие в определённой мере тоже, взять хотя бы Польшу.

      Это абсолютно ГРАМОТНЫЙ вывод французского историка про ПРОТЕСТАНТИЗМ и НАРЦИСТИЗМ протестантов! Увы, всё так и есть!

      А нарцистизм, как таковой, - это по психологии и психиатрии вообще УБОЙНО НЕ ПОПРОВИМОЕ для социального общения ПСИХИЧЕСКОЕ расстройство личности.
  2. Комментарий был удален.
  3. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:10
    -1
    «три четверти мира не поддерживает их курс»- и что, эти три устрашающих четверти мира рвут все связи с западом, отказываются от доллара, выходят из выстроенной западом системы мира? Нет, нет и еще раз нет. А значит нравится не нравится им этот курс, мелкие рыбешки все так же плывут за китом, потому что так проще и выгоднее. Но вскукарекнуть в поддержку России надо, ведь эти чокнутые русские могут и победить.
  4. Aitmouhoub
    Aitmouhoub Сегодня, 20:20
    +1
    "la communauté internationale" c'est environ 7 milliards d'habitants qui n'appartiennent pas à l'occident. Les habitants du petit milliard restant sont désormais insignifiants. Leurs voies ne passent plus. PLACE A LA COMMUNAUTE MONDIALE.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:33
    0
    К сожалению, если меньшинство сильнее, то оно становится большинством.
    75 процентов населения планеты не смогут расфигачить 25 процентов.
    Но 5-7 процентов против 6-9 процентов... Тут уже зависит не от численности, а от мотивации или веры.
    У них проще. Каждый чих, взгляд и выстрел - священный доллар, серебрянный крест или флаг и залп.
    У нас сложнее... Нужен результат. Или отразить атаку, или занять новые... Вперёд продвинуться.
  6. михаил3
    михаил3 Сегодня, 20:49
    +1
    Ну, вообще то "нарциссизм", это бред какой то. Философия протестантизма гласит, что если ты богатый, значит бог тебя любит, и ты все делаешь верно. А если бедный, то бог тобою недоволен. Согласитесь, идея довольно логична в рамках христианства, мусульманства и многих иных религий. Которые обещают рай тем, кто "правильно" живет. Протестанты всего-навсего утверждают, что бог создаст тебе рай прямо на земле, если ты правильный) Сюда не вписывается буддизм, который "правильным" людям обещает (и как ни странно дает) не рай, а развитие. Но это другая история.
    В общем, если рассматривать дело с таких позиций, кое что становится даже яснее. Запад сейчас на планете обьективно самый богатый, по крайней мере финансово. И западники всем говорят, сами веря в это - нас бог любит больше всех, раз у нас больше всего денег, поэтому наше мнение единственно верное. Подумаешь, что вас там больше! Вы нищеброды, так что ваше мнение неважно)
    Конечно, на этой войне/невойне Запад пока только потери несет. И это вроде бы показывает неправоту протестантских убеждений Запада. Но они видимо рассматривают свои потери как просто высокорисковые вложения. Которые вообще то и не высокорисковые, так как их любит бог. И он поможет Западу сломать Россию, а тогда все вложения многократно вернутся. Вот они и продолжают ломиться все дальше, несмотря на растущие проблемы. Их же бог любит! Все им вернет и еще даст!
    Вообще то занятная картинка получается.