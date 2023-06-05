Украинские спецслужбы «взломали» ряд российских радиостанций, чтобы передать фейковое «обращение» президента РФ

Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы

В последнее время украинские и западные спецслужбы активизировали информационные диверсии против России с целью посеять панику среди населения. Судя по всему, именно украинские спецслужбы «взломали» ряд российских радиостанций, чтобы передать фейковое «обращение» президента Российской Федерации.В эфире некоторых радиостанций прозвучало «экстренное обращение» президента РФ Владимира Путина. Сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг сам факт такого «обращения».- заявил Песков ТАСС В настоящее время контроль над радиовещанием восстановлен. Сотрудники компетентных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Вероятно, речь идет о том, что украинские спецслужбы целенаправленно занимаются подобной деятельностью в рамках информационной войны против России.Ранее в Белгородской области местный оперативный штаб сообщил, что в интернете появилась запись со взломанной украинскими хакерами радиостанции. В ней утверждается, будто бы на территорию Белгородской, Брянской и Курской областей вторглись ВСУ, поэтому власти якобы вводят военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие информационные диверсии ставят своей целью вызвать панику среди населения приграничных регионов России, дезорганизовав работу государственных учреждений и частного бизнеса.