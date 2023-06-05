Украинские спецслужбы «взломали» ряд российских радиостанций, чтобы передать фейковое «обращение» президента РФ

В последнее время украинские и западные спецслужбы активизировали информационные диверсии против России с целью посеять панику среди населения. Судя по всему, именно украинские спецслужбы «взломали» ряд российских радиостанций, чтобы передать фейковое «обращение» президента Российской Федерации.
В эфире некоторых радиостанций прозвучало «экстренное обращение» президента РФ Владимира Путина. Сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг сам факт такого «обращения».
Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы
- заявил Песков ТАСС.
В настоящее время контроль над радиовещанием восстановлен. Сотрудники компетентных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Вероятно, речь идет о том, что украинские спецслужбы целенаправленно занимаются подобной деятельностью в рамках информационной войны против России.
Ранее в Белгородской области местный оперативный штаб сообщил, что в интернете появилась запись со взломанной украинскими хакерами радиостанции. В ней утверждается, будто бы на территорию Белгородской, Брянской и Курской областей вторглись ВСУ, поэтому власти якобы вводят военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие информационные диверсии ставят своей целью вызвать панику среди населения приграничных регионов России, дезорганизовав работу государственных учреждений и частного бизнеса.