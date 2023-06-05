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Украинские спецслужбы «взломали» ряд российских радиостанций, чтобы передать фейковое «обращение» президента РФ

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Украинские спецслужбы «взломали» ряд российских радиостанций, чтобы передать фейковое «обращение» президента РФ

В последнее время украинские и западные спецслужбы активизировали информационные диверсии против России с целью посеять панику среди населения. Судя по всему, именно украинские спецслужбы «взломали» ряд российских радиостанций, чтобы передать фейковое «обращение» президента Российской Федерации.


В эфире некоторых радиостанций прозвучало «экстренное обращение» президента РФ Владимира Путина. Сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг сам факт такого «обращения».

Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы

- заявил Песков ТАСС.

В настоящее время контроль над радиовещанием восстановлен. Сотрудники компетентных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Вероятно, речь идет о том, что украинские спецслужбы целенаправленно занимаются подобной деятельностью в рамках информационной войны против России.

Ранее в Белгородской области местный оперативный штаб сообщил, что в интернете появилась запись со взломанной украинскими хакерами радиостанции. В ней утверждается, будто бы на территорию Белгородской, Брянской и Курской областей вторглись ВСУ, поэтому власти якобы вводят военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие информационные диверсии ставят своей целью вызвать панику среди населения приграничных регионов России, дезорганизовав работу государственных учреждений и частного бизнеса.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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44 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:52
    -13
    А вот новую мобилизацию проводить необходимо и немедленно. А то бьют нас по периметру границ,а сил для ответа не хватает у страны.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 15:03
      +4
      Побеждают снарядами, ракетами, самолётами, беспилотниками, передовым оборудованием и обмундированием, количеством и качеством развединформации, а также дальностью и качеством связи. Чем людей на фронт отправлять, лучше отправить в КБ, НИИ, на заводы, чтоб они там обеспечили это всё.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:15
        -4
        Тарелка,у нас банальная нехватка людей вон в Белгородчине,а если дрг вражеские сейчас пр всей границе активизируются?
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 15:52
          +1
          А воевать эти люди чем будут? Кулаками?
        2. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 15:54
          +1
          Если активизируются, то можно (было бы при достатке самолётов, ракет, бомб и оборудования) устраивать карательные акции. Кого-то ранили из граждан России - ага, десяток киевлян отправляется в больницу. Кого тяжело ранили - сотня киевлян в больницу. Какого-то обладателя российского паспорта убили - сотня киевлян на тот свет. Думаю, при таких расценках они быстро поймут, что дёргаться не стоит. По крайней мере, некогда гордые и воинственные немцы от таких методов со стороны американцев до сих пор не могут начать своей думалкой работать: американскую используют.
          1. Vita VKO
            Vita VKO Сегодня, 16:23
            +4
            Удивительно как раз то, что успешно продолжают работать радиостанции, телевидение и спутниковая связь укронацистов. В то время когда нанести удар ракетами по мощной системе фашисткой пропаганды нужно было еще в 2014 году. Но российские БПЛА и ракеты до сих пор их уверенно облетают и позволяют превращать в оболваненный скот население Украины.
            Интересно это такой "хитрый" план Путина или очередная тупость стратегического командования, которому нужно еще 8 лет что бы очнутся.
            1. Аль Манах
              Аль Манах Сегодня, 16:35
              +1
              Интересно это такой "хитрый" план Путина или очередная тупость стратегического командования, которому нужно еще 8 лет что бы очнутся.

              Не зря же говорят, что в правильно сформулированном вопросе содержится от 50 до 100 процентов ответа...
      2. bk316
        bk316 Сегодня, 16:15
        -1
        Чем людей на фронт отправлять, лучше отправить в КБ, НИИ, на заводы, чтоб они там обеспечили это всё.

        А можно прежде чем писать мозг включать?
        Вот отправить вас сейчас в КБ.
        Вы что там делать будете?
        Пол подметать?
        Или рекламные слоганы придумывать?
        Что можно "обеспечить", я уж не говорю при отсутcтвии необходимого образования, а если просто не работал по специальности лет 5?
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 16:29
          0
          Как минимум, изобразить деталь и провести какие-то простейшие расчёты я смогу, полагаю. Не скажу, что прям сразу включусь в работу, но так ведь и мобилизованные не сразу включаются. И потом, чего сразу в КБ? Очевидно, что больше людей нужно непосредственно на предприятиях.
          Цитата: bk316
          Пол подметать?

          Ну, и уборщики тоже нужны, в конце-то концов.
          Цитата: bk316
          Что можно "обеспечить", я уж не говорю при отсутcтвии необходимого образования, а если просто не работал по специальности лет 5?

          А что можно навоевать, не имея соответствующего опыта боевой подготовки и участия в боевых действиях? Кажется, того же, чего и обеспечить :)
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 16:37
          0
          Во времена ВОВ подростки стояли у станков. Какое у них было образование? Или его много надо, чтобы заготовки под пресс засовывать и вынимать оттуда?
    2. poquello
      poquello Сегодня, 15:05
      -1
      Цитата: Бережливый
      А вот новую мобилизацию проводить необходимо и немедленно. А то бьют нас по периметру границ,а сил для ответа не хватает у страны.

      )))) и военное положение ввести
      "В ней утверждается, будто бы на территорию Белгородской, Брянской и Курской областей вторглись ВСУ, поэтому власти якобы вводят военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие информационные диверсии ставят своей целью вызвать панику среди населения приграничных регионов России.."
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:24
      +3
      Цитата: Бережливый
      А вот новую мобилизацию проводить необходимо и немедленно.

      Вот барабан на шею, и вперед! А я лично старенький. У меня плоскостопие, глаза косые, уши глухие, энурез по ночам, и кошмары мучают...
      1. poquello
        poquello Сегодня, 15:38
        +2
        Цитата: мордвин 3
        я лично старенький. У меня плоскостопие, глаза косые, уши глухие, энурез по ночам, и кошмары мучают...

        в общем кроме энуреза причин нет. Но к утру то высыхает
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:49
        -2
        Мордвин3-вам лично выдадут трусы впитывающие,а чтобы кашмары не мучили по начам,будите ночами в дозоре laughing
      3. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 16:39
        0
        Тогда учите дэржавну мову и тренируйтесь произносить слово "паляныця". wassat
    4. Pytnik
      Pytnik Сегодня, 15:35
      0
      Что вам мешает подписать контракт? , щас предельный возраст поднимут для рядовых до 65 , вперёд и с песней
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:47
        -4
        Путник-вы это кому написали?Вам явно больше 65 лет,или вы уже контракт заключили?
        1. Pytnik
          Pytnik Сегодня, 15:55
          +3
          Вам вам урякалу диванному, заправляете диван и вперёд
    5. spektr9
      spektr9 Сегодня, 15:52
      +1
      А вот новую мобилизацию проводить необходимо и немедленно. А то бьют нас по периметру границ,а сил для ответа не хватает у страны.

      У меня только один вопрос, а вы почему не там тогда ?
    6. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 16:25
      +1
      А вот новую мобилизацию проводить необходимо и немедленно. А то бьют нас по периметру границ,а сил для ответа не хватает у страны.



      Ну и как, уже вещмешок собрал, очередь у военкомата занял?
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:53
    +5
    украинские спецслужбы «взломали» ряд российских радиостанций
    А что, наши хакеры не могут что нить покруче оттопырить ? Или слабо ?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:41
      0
      Могут. Но слабо.
      ............................
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:56
    +1
    Наши круче, где надо мешочки с песком раскладывают.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:58
    +2
    Цитата: Uncle Lee
    украинские спецслужбы «взломали» ряд российских радиостанций
    А что, наши хакеры не могут что нить покруче оттопырить ? Или слабо ?

    Может и не слабо.
    Помнится в Куеве организовывали взлом уличных мониторов.
  5. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 15:00
    -1
    Нашли что взламывать. Сколько людей сейчас радио слушает на регулярной основе? Я понимаю, взломать тот же кремлин ру, чтоб там запостить какое-то заявление, которое тут же все подхватят...
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:07
      +5
      Цитата: Тарелка
      Нашли что взламывать. Сколько людей сейчас радио слушает на регулярной основе?

      Слушают радио . В машинах слушают , на стройках слушают , в цехах слушают .. дома ну кухне у многих работает радио . Не надо недооценивать возможности радиоэфира .
      1. poquello
        poquello Сегодня, 15:26
        -3
        Цитата: 30 вис
        Цитата: Тарелка
        Нашли что взламывать. Сколько людей сейчас радио слушает на регулярной основе?

        Слушают радио . В машинах слушают , на стройках слушают , в цехах слушают .. дома ну кухне у многих работает радио . Не надо недооценивать возможности радиоэфира .

        но и переоценивать точно не стоит, возможности зависят от объема аудитории - итого сколько этих радио?, сколько слушают именно эти в данный момент?
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:28
      +1
      Цитата: Тарелка
      Сколько людей сейчас радио слушает на регулярной основе?

      Я слухаю!
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 16:17
      +1
      Сколько людей сейчас радио слушает на регулярной основе?

      Дофига. За рулем.
  6. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 15:00
    -15
    Пффф, ну это очевидный фейк. Неужто кто-то мог поверить, что гарант вылез из бункера, чтобы поговорить с народом?
    1. poquello
      poquello Сегодня, 15:07
      +5
      Цитата: Wer bist do
      Пффф, ну это очевидный фейк. Неужто кто-то мог поверить, что гарант вылез из бункера, чтобы поговорить с народом?

      не трынди, из твоего бункера бункер гаранта не виден
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:08
      +4
      Ваш чтоль? Так он вылез из бункера - теперь обратно загнать не могут. он сейчас где побирается? Из Молдавии вроде уже выгнали, у кого следующего клянчить будет? У папуасов? Или и там уже успел?
    3. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 15:09
      -6
      Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что Путину перестали докладывать плохие новости, особенно о войне, из-за того, что он на них реагирует «крайне раздраженно».
               
      По словам собеседника, знакомого с ситуацией, на доклады с реальной ситуацией Путин реагировал примерно так: в раздраженной форме заявлял докладчику, что тот в данный момент находится под влиянием «западной пропаганды», сгущает вслед за ней «тучи», тогда, как сам Путин обладает более достоверной информацией из других источников, не совпадающей со сведениями докладчиками.

      Категорически не согласен с "источником", но и Путин молчит...
      1. poquello
        poquello Сегодня, 15:18
        -2
        Цитата: Борис Сергеев
        Категорически не согласен с "источником", но и Путин молчит...

        а он сказать чего-то должен? комментаторов без него хватает, и повода в общем то нет
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 16:02
          0
          Разве Путину есть, что сказать? Всё уже сказано обстрелами Шебекино.
          1. lisikat2
            lisikat2 Сегодня, 16:39
            0
            Вообще-то, обстрелы идут давно и до Шебекино . В Московской области, задержали группу несовершеннолетних . Хотели проникнуть на территорию воинской части, в Ленинградской области задержали диверсантов . НПЗ"Ильский" в Краснодарском крае, диверсанты втаковывали. Так что Шебекино не самое существенное
      2. Lako
        Lako Сегодня, 16:40
        0
        И сколько этот источник на грудь принял, прежде чем пургу нести начал?
    4. Томпсон
      Томпсон Сегодня, 15:14
      +1
      Высер не прокатил! Такое только укродятел может настучать на клаве
      И кстати рейтинг у тебя просто выдающийся!
      -224 карл!!! С таким даже в дурку не примут, сразу в утиль
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:07
    -7
    Дураки. Лучше бы взяли на работу местных "белок-истеричек". как их вчера Репеллент назвал - они и так пашут, не смыкая глаз, а если заплатить - то вообще сайт смоет)))
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:35
      0
      Цитата: Bingo
      как их вчера Репеллент назвал

      Роман Батькович прикалывается по черному. Он стебется тут, а вы все за ум принимаете.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:36
        0
        Да нет, общался я с Голованом Джеком, не стебется
  8. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 15:09
    0
    власти якобы вводят военное положение и всеобщую мобилизацию

    И что, кто то дернулся и куда то побежал?
  9. Комментарий был удален.
  10. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:15
    0
    ну и тупые же украинцы,нашли чё взламывать,радио мир.....если б только малахова, или давай поженимся)
  11. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 16:26
    +1
    На работе услышала:говорят, что было выступление Путина по поводу ЧП. Звонила мужу, а не знал .
    Теперь, хоть , какая-то информация.
    Если, они смогли такое провернуть, надо быть готовым к ЛЮБЫМ провокациям