Военное обозрение
Войти Регистрация

МИД РФ прокомментировал инициативу Индонезии по урегулированию российско-украинского конфликта

9
МИД РФ прокомментировал инициативу Индонезии по урегулированию российско-украинского конфликта

Джакарта предложила свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. Со своей стороны, Россия положительно относится к усилиям других государств, направленным на установление мира на Украине.

Так заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с журналистами агентства ТАСС прокомментировал инициативу Индонезии по урегулированию российско-украинского конфликта.

Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта

- заявил дипломат.

При этом он отметил, что официальных сообщений по данному вопросу в министерство пока не поступало, но там в курсе событий благодаря сообщениям СМИ.

В минувшую субботу на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто озвучил мирный план по Украине. В числе прочего, он предусматривает введение режима прекращения огня, установление демилитаризованной зоны и появление в зоне вооруженного конфликта миротворческого контингента ООН.

В ответ официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил, что в Киеве сочли данную индонезийскую инициативу неприемлемой.

Собственно, с точки зрения российских интересов, в ней есть немало недоработок. В частности, в ней не предусмотрено привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях, которые киевский режим совершает на Донбассе начиная с 2014 года.
Использованы фотографии:
МИД РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:49
    -2
    То есть устами этого мидовца нам сказали что кремль желает закончить войну любыми способами и средствами?Позор нашу власть устраивает?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:51
      +3
      Цитата: Бережливый
      Позор нашу власть устраивает?

      Если позор поможет власти вернуть "всё как было раньше" - устраивает.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:56
        +2
        установление демилитаризованной зоны и появление в зоне вооруженного конфликта миротворческого контингента ООН.
        Это заморозка конфликта, а не решение проблемы.
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:12
        0
        Румата,это позор в худшем его смысле -вести мирные переговоры когда враг начал наступление это удар в спину армии и стране.
      3. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 15:31
        0
        Цитата: Румaтa
        Если позор поможет власти вернуть "всё как было раньше" - устраивает.

        Если бы власть хотела, чтоб было "всё как было раньше", она бы просто это заканчивало этот период. Я напоминаю, что инициатором СВО была именно Россия. Именно российское руководство так сильно перестало устраивать это "как раньше", что оно решилось на вооружённый конфликт.
        Я, конечно, тоже не считаю после некоторых событий наших руководителей сплошь адекватными людьми, но если Вы имеете в виду такое обвинение, то ты и пишите его прямо, а не подразумевайте за какими-то другими формулировками.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 15:02
      +3
      Индонезия опоздала на 9 лет. Это уже было предложено и закончилось убийством мирных жителей Донбасса и началом СВО. Так что пусть идут со своими неадекватными предложениями...куда Макар телят не гонял.
  2. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 14:57
    -6
    Собственно, с точки зрения российских интересов, в ней есть немало недоработок. В частности, в ней не предусмотрено привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях, которые киевский режим совершает на Донбассе начиная с 2014 года.

    Интересно, про недоработки это цитата МИДа или корреспондента. К сведению МИДа, в Донецке или Луганске руин нет. Обстрелы есть, а руин нет. В отличии от Мариуполя и Артемовска. Кого судить будем?
    А судьи кто? Не пора ли в дипломатии отходить от точки зрения, что все вокруг виноваты, а мы ни при чем.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:50
      +2
      Цитата: IgorZ
      а мы ни при чем.

      Такие как ты как раз при чём.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:38
    +2
    До кучи нужно дождаться предложений от аборигенов Бразилии и пингвинов Антарктиды, а потом уже что-то конкретное обсуждать.