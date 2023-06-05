МИД РФ прокомментировал инициативу Индонезии по урегулированию российско-украинского конфликта

Джакарта предложила свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. Со своей стороны, Россия положительно относится к усилиям других государств, направленным на установление мира на Украине.
Так заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с журналистами агентства ТАСС прокомментировал инициативу Индонезии по урегулированию российско-украинского конфликта.
Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта
- заявил дипломат.
При этом он отметил, что официальных сообщений по данному вопросу в министерство пока не поступало, но там в курсе событий благодаря сообщениям СМИ.
В минувшую субботу на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто озвучил мирный план по Украине. В числе прочего, он предусматривает введение режима прекращения огня, установление демилитаризованной зоны и появление в зоне вооруженного конфликта миротворческого контингента ООН.
В ответ официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил, что в Киеве сочли данную индонезийскую инициативу неприемлемой.
Собственно, с точки зрения российских интересов, в ней есть немало недоработок. В частности, в ней не предусмотрено привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях, которые киевский режим совершает на Донбассе начиная с 2014 года.