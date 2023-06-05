Под Угледаром складывается тяжёлая ситуация, ВСУ вводят в бой резервы и западную бронетехнику

(...) Впервые на нашем тактическом участке увидели Леопарды. Как я и предполагал вчера - почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники

Если всё пойдёт по сценарию, по которому они сейчас работают, то основная цель для них – это Мариуполь