Под Угледаром складывается тяжёлая ситуация, ВСУ вводят в бой резервы и западную бронетехнику

Ситуация под Угледаром, где противник еще ночью начал новую попытку прорыва, достаточно тяжелая, подразделения ВСУ при поддержке бронетехники пытаются раскачать нашу оборону и наращивают усилия. Сообщается о появлении на данном направлении западных танков. Об этом пишет Александр Ходаковский в своем ТГ-канале.
Противник предпринимает попытки продавить оборону российской армии в районах Новодонецкого и левее Великоновоселовки, ситуация там действительно тяжелая. По словам Ходаковского, противник нащупал слабые места в обороне и теперь наращивает усилия, чтобы окончательно прорвать ее, вводя резервы и новую бронетехнику. Сообщается, что на данном участке фронта уже появились немецкие "Леопарды".
(...) Впервые на нашем тактическом участке увидели Леопарды. Как я и предполагал вчера - почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники
- сообщил командир "Востока".
Согласно заявлению Юрия Подоляки, противник бросил в бой достаточно большие силы, серьезный бой идет между Угледаром и Новоселовкой, сегодня пошли уже вторые сутки. По мнению эксперта, это уже не разведка боем, а полноценное наступление, хотя в Киеве утверждают обратное. Если это так, то южное направление все же стало для ВСУ основным.
Если всё пойдёт по сценарию, по которому они сейчас работают, то основная цель для них – это Мариуполь
- заявил эксперт.
Подоляка призывает не делать преждевременных выводов, ситуация может еще несколько раз смениться, итоги дня можно будет подводить вечером.