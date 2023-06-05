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Под Угледаром складывается тяжёлая ситуация, ВСУ вводят в бой резервы и западную бронетехнику

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Под Угледаром складывается тяжёлая ситуация, ВСУ вводят в бой резервы и западную бронетехнику

Ситуация под Угледаром, где противник еще ночью начал новую попытку прорыва, достаточно тяжелая, подразделения ВСУ при поддержке бронетехники пытаются раскачать нашу оборону и наращивают усилия. Сообщается о появлении на данном направлении западных танков. Об этом пишет Александр Ходаковский в своем ТГ-канале.


Противник предпринимает попытки продавить оборону российской армии в районах Новодонецкого и левее Великоновоселовки, ситуация там действительно тяжелая. По словам Ходаковского, противник нащупал слабые места в обороне и теперь наращивает усилия, чтобы окончательно прорвать ее, вводя резервы и новую бронетехнику. Сообщается, что на данном участке фронта уже появились немецкие "Леопарды".

(...) Впервые на нашем тактическом участке увидели Леопарды. Как я и предполагал вчера - почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники

- сообщил командир "Востока".


Согласно заявлению Юрия Подоляки, противник бросил в бой достаточно большие силы, серьезный бой идет между Угледаром и Новоселовкой, сегодня пошли уже вторые сутки. По мнению эксперта, это уже не разведка боем, а полноценное наступление, хотя в Киеве утверждают обратное. Если это так, то южное направление все же стало для ВСУ основным.

Если всё пойдёт по сценарию, по которому они сейчас работают, то основная цель для них – это Мариуполь

- заявил эксперт.

Подоляка призывает не делать преждевременных выводов, ситуация может еще несколько раз смениться, итоги дня можно будет подводить вечером.
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57 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:59
    +1
    И карта от Подоляки?Одного уже видно прорвало.Другие уже больше суток карты не обновляют.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:09
      +1
      Подоляка сказочник, ему верить нельзя. Ходаковский в телеграмме говорит: в районе Новодонецкого больше нет аэроразведчиков – идите, нащупали наши слабые места – идите большими силами. Если бы я его не знал, то подумал бы что он заманивает, но это же бывший майор СБУ.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 15:19
      -7
      Может быть лучше послушаем В.С. Высоцкого:

      "Военная песня
      Мерцал закат, как блеск клинка.
      Свою добычу смерть считала.
      Бой будет завтра, а пока
      Взвод зарывался в облака
      И уходил по перевалу.

      Отставить разговоры!
      Вперёд и вверх, а там…
      Ведь это наши горы —
      Они помогут нам!
      Они помогут нам!

      А до войны вот этот склон
      Немецкий парень брал с тобою,
      Он падал вниз, но был спасён,
      А вот сейчас, быть может, он
      Свой автомат готовит к бою.

      Отставить разговоры!
      Вперёд и вверх, а там…
      Ведь это наши горы —
      Они помогут нам!
      Они помогут нам!

      Ты снова тут, ты собран весь —
      Ты ждёшь заветного сигнала.
      И парень тот — он тоже здесь,
      Среди стрелков из «Эдельвейс».
      Их надо сбросить с перевала!

      Отставить разговоры!
      Вперёд и вверх, а там…
      Ведь это наши горы —
      Они помогут нам!
      Они помогут нам!

      Взвод лезет вверх, а у реки —
      Тот, с кем ходил ты раньше в паре.
      Мы ждём атаки до тоски,
      А вот альпийские стрелки
      Сегодня что-то не в ударе…

      Отставить разговоры!
      Вперёд и вверх, а там…
      Ведь это наши горы —
      Они помогут нам!
      Они помогут нам!

      1966 г."
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 16:12
        +2
        Цитата: кредо
        Может быть лучше послушаем В.С. Высоцкого:

        Поддерживаю. У Владимира Семёновича есть песня в аккурат под ситуацию. smile
        Да, вы знаете, теперь всё отменяют:
        Отменили даже воинский парад.
        Говорят, что скоро всё позапрещают, в бога душу,
        Скоро всех, к чертям собачьим, запретят.

        И, словно мухи, тут и там
        Ходят слухи по домам,
        А беззубые старухи
        Их разносят по умам!
        Их разносят по умам!

        Закалённые во многих заварухах,
        Слухи ширятся, не ведая преград, —
        Ходят сплетни, что не будет больше слухов абсолютно,
        Ходят слухи, будто сплетни запретят!

        Но, словно мухи, тут и там
        Ходят слухи по домам,
        А беззубые старухи
        Их разносят по умам!
        Их разносят по умам!

        И поют друг другу шёпотом ли, в крик ли —
        Слух дурной всегда звучит в устах кликуш,
        А к хорошим слухам люди не привыкли —
        Говорят, что это выдумки и чушь.

        И, словно мухи, тут и там
        Ходят слухи по домам,
        А беззубые старухи
        Их разносят по умам!
        Их разносят по умам!
        1. Eug
          Eug Сегодня, 16:20
          +2
          Только вместо беззубых старух сейчас СМИ.
      2. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:26
        0
        Цитата: кредо
        Может быть лучше послушаем В.С. Высоцкого:

        послушали бы....но читать не буду то, что знаю наизусть.
  2. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 15:00
    +5
    Ночью дожны хорошо поработать вертолеты с ПТУРАМИ, надеюсь есть они у нас...
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 16:20
      +2
      А как же, конечно есть, где-то 480 штук на всю РФ. Плюс проблемы с ПТУР, вернее достаточным числом оных.
  3. Венд
    Венд Сегодня, 15:00
    +11
    Киев боится и осторожничает. Дадут укронацистам в пятак, то ничего вроде бы и не произошло, это же разведка боем. А вот если будет прорыв, то можно будет орать, что это была военная хитрость.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:00
    +27
    Все этого ждали, готовились. Пришла пора нам держать "экзамен" на зрелость, а им отрабатывать вложения.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:13
      +10
      То то и оно.Пришел момент истины.Удачи нашим воинам.Держите оборону
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 15:21
        +3
        По словам Ходаковского, противник нащупал слабые места в обороне и теперь наращивает усилия
        Хочется верить, что противнику дали возможность нащупать "слабые места" и нарастить усилия на пристрелянных участках.... Ну а там посмотрим.
        1. Deon59
          Deon59 Сегодня, 16:29
          0
          А ,что Ходаковский не укрепил слабые места .
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:02
      0
      Может это и не основная атака и даже направление но всё равно придётся их перемалывать.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:01
    +10
    О своём наступлении всу кричало на весь мир с прошлого года,и мы снова оказались не готовы к нему?Там сейчас должна наша авиация непрерывно работать,где сотни новых Т90М что Шойгу недавно осматривал?
    1. Born
      Born Сегодня, 15:05
      +8
      Это ж не игра, где можно движением пальчика войска перебрасывать мгновенно
    2. monetam
      monetam Сегодня, 15:07
      +3
      Что ж вы не оказались готовы, раз вам ВСУ кричало всему миру о наступлении на вас ? :-)
      Вы мастер вопросы задавать.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:19
        -7
        monetam-я не в кремле,решений не принимаю,и не в генштабе или мо страны!И,к вопросу о "вам"-вы не из России в отличие от меня ,я так понимаю,пишите?
    3. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 15:07
      +6
      Громкие выводы из одной новости, рано паниковать.
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:14
      -1
      Цитата: Бережливый
      где сотни новых Т90М

      То такое, Ланцетов бы побольше.
    5. Грац
      Грац Сегодня, 15:48
      0
      какие сотни т-90м, там было от силы их 50шт, а также 62ки модернизированные и вроде ещё какие то танки
    6. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: Бережливый
      работать,где сотни новых Т90М что Шойгу недавно осматривал?

      Это были Т-62М образца 2023 года с тепловизорами.


    7. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 16:04
      +2
      О своём наступлении всу кричало на весь мир с прошлого года,и мы снова оказались не готовы к нему?

      Кто сказал что не готовы? Ещё всё только начинается.
    8. NKT
      NKT Сегодня, 16:09
      +4
      О своём наступлении всу кричало на весь мир с прошлого года,и мы снова оказались не готовы к нему?

      Пока еще рано о чем-то говорить.
      Вспомните, как мы и противник готовились к Курской битве - несколько месяцев, а все равно, нашу первую и вторую линию обороны противник прорвал, вклинившись до 35 км, оставалась третья и противник выходил на оперативный простор. Пришлось срочно вводить в бой резервы Ставки.
      1. Alexej
        Alexej Сегодня, 16:32
        +1
        Цитата: NKT
        Вспомните, как мы и противник готовились к Курской битве - несколько месяцев, а все равно, нашу первую и вторую линию обороны противник прорвал, вклинившись до 35 км, оставалась третья и противник выходил на оперативный простор. Пришлось срочно вводить в бой резервы Ставки.

        "Наши Жуковы" в последнее время вселяют некоторые опасения, касаемые их стратегических и оперативных способностей...
    9. sasha_cho
      sasha_cho Сегодня, 16:20
      -1
      Видимо на даче у Шойгу, готовиться к обороне против местного населения
  6. monetam
    monetam Сегодня, 15:01
    +7
    Ходаковскому можно верить, он пишет честно, без паники и истерики. Так чтов самом деле. если в действие ввели немецкие танки, то наверняка именно в этих местах будет основной удар.
    1. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 15:03
      +5
      Или они хотят чтобы так думали, а основной удар будет не там
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 15:26
      -1
      Заметьте, ни один из наших комбригов, комдивов и тд не пишет в телеге о происходящем на боле боя, кроме ходаковского. Он наверное должен войсками руководить и о ситуации докладывать в вышестоящий штаб, а не в телеге сидеть и строчить.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:00
        +1
        Эти люди заняты делом,им некогда.Я не Хочу сказать ,что Ходаковский мается от безделья..Но давайте дождемся подтверждения,что и как
  7. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 15:02
    +14
    Как неожиданно-то...никто и подумать не мог, что они хотят отрезать сухопутный коридор в Крым, выйти на побережье Азовского моря, и ударить по мосту. Ну надо же, удивительно просто no
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:09
    +9
    Больше чем уверен что это только одно из мест наступления,они кинут все что есть до последнего солдата туда,где прорвут нашу оборону,а таких мест может быть три-четыре. Янки поставили всё на это наступление,заодно и в других регионах дрг врага массово активизируются,что естественно.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:10
    0
    Дожали все-таки лохлов, началась утилизация свинины
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:10
    +8
    Удачи и стойкости нашим солдатам. Пусть берегут себя.
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:12
    +1
    Мужики! Всё повторяется. Не опозорьте славу отцов! Держитесь! Наше дело правое! Победа будет за нами!
  12. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 15:14
    +9
    Используйте авиацию, боевые вертолеты. Уничтожьте врага морем огня.
  13. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:17
    +1
    а где работа ВКС РФ?
    где ракеты Вихрь, Атака на вертолетах?
    опять приказ ждут?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:20
      +2
      Да работают наши ВКС.Куда же без них?
  14. km-21
    km-21 Сегодня, 15:18
    +6
    Изначально было понятно, что вогнутая конфигурация российской обороны против выпуклого фронта ВСУ для наших невыгодна по причине слишком длинных путей маневрирования между флангами. Поэтому удар в середину нашей обороны очень логичен. Однако именно по этой причине он скорее всего окажется отвлекающим. А реальный удар вероятнее всего следует ожидать на северном фланге в районе Купянска.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:21
      +1
      Купянск сейчас окружают наши войска.
      «То есть сейчас под Купянском идет охват города – то же самое, что было под Бахмутом, но не только под Бахмутом – перед Северодонецком, Лисичанском. Мы действуем всегда, как положено по науке – сильно укрепленный пункт мы охватываем с флангов и начинаем потихоньку душить, изматывать противника.

      Я так понимаю, что это тактика такая – не захлопывать эту горловину мешка, чтобы не ударили нам в спину, а заставлять их выдавливать оттуда. Либо как в Бахмуте было, заставлять их как можно сильнее жечь силы.

      https://www.politnavigator.net/rossijjskaya-armiya-beret-v-kleshhi-kupyansk-voenkor.html
    2. Антон Ю
      Антон Ю Сегодня, 15:23
      0
      Под Купянском наоборот наши ведут наступление.
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 15:37
        +1
        Если по науке, то наступление наших под Купянском еще больше усложнит рокадную логистику и может привести к ослаблению обороны в целом. Поэтому перед реальным наступлением на Купянск необходимо хоть немного выровнять фронт в районе Угледара, Гуляй-Поля и Марьинки. А если так, то попытка окружения Купянска может оказаться отвлекающим ходом со стороны наших.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:42
          0
          Сырский заявил что у ВСУ на Купянском направлении проблемы.Наши там прорвали оборону.Много раненных ВСУшников поступает из Купянского направления в тыл.

          На Купянском направлении сейчас идут бои за Двуречное — это поселок, в который стянуты значительные резервы ВСУ. Локализованы здесь 14-й и 92-й отдельные механизированные батальоны, 103-й батальон теробороны и подразделения 1-й танковой армии, сообщает пресс-служба группировки войск «Запад». Геолокационные кадры, найденные ISW, подтверждают, что российские войска серьезно продвинулись вдоль оперативной линии Сватово — Кременная. В том числе к северо-западу от Белогоровки (в 12 км к югу от Кременной), в районе Спирного (25 км к югу из Кременной).Также войска закрепились на новых позициях на восточном берегу реки Жеребец и в районе Серебрянского лесничества. Отбили уже несколько недавно утраченных позиций к юго-востоку от Белогоровки.Причем вблизи Кременной действуют десантники, а также батальон Минобороны «Восток-Ахмат» под командованием Асламбека Салиева (позывной «Закат»). Батальон могут затем выдвинуть и для решающего удара на Купянск так же, как ранее бойцов «Север-Ахмат» и СОБР «Ахмат» перебросили для решающего наступления на Марьинку.
          — Район Кременной — один из районов вдоль линии соприкосновения, где российские войска продолжают успешные наступательные операции. Россия концентрируют ресурсы, чтобы создать условия для потенциального наступления на Северск, — прогнозирует ISW.

          https://svpressa.ru/war21/article/375273/
          1. km-21
            km-21 Сегодня, 15:53
            +2
            Заявления противника могут являться маскировкой. Чтобы понимать реальную обстановку, надо либо иметь серьезные разведданные, либо обождать пару дней.
  15. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 15:29
    0
    Может уже пора боеприпасы со спецБЧ расчехлить?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:43
      +3
      И ударить ими по нашим территориям? Бои сейчас идут на нашей территории, оккупированной противником.
  16. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:32
    -2
    Ооо, стоило чуть чуть укрохрюку проявиться, сразу взвыли. 200 метров, километр, два.... Вы историю то почитайте, к примеру оборонительную фазу курской битвы, там на десятки км прорвались, практически первую и вторую линии обороны порвали. И что дальше? И кстати бтт там было примерно сопоставимо.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 15:37
      +7
      Так на Курской дуге воевали, а не играли в СВО.
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 15:45
        0
        Цитата: Metallurg_2
        Так на Курской дуге воевали, а не играли в СВО.

        Страшно представить, что бы было в 41-43х годах, если бы был тырнет и всякая эта хрень. Точно бы за Уралом оказались. Мужики работают, воюют, хватит тут панику разводить. Езжайте туда, покажите класс.
        1. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 16:08
          +1
          Страшно представить, что бы было в 41-43х годах, если бы был тырнет и всякая эта хрень.

          За болтовню в штрафные роты или лагерь.
    2. Татьяна Першина
      Татьяна Першина Сегодня, 15:44
      +1
      А что Вы хотите? У нас каждый суслик - агроном.
    3. Комментарий был удален.
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 15:55
        +2
        Цитата: БИАБИА
        оборонительную фазу курской битвы....И кстати бтт там было примерно сопоставимо.

        Эка Вы...
        "Непосредственно на Курской дуге противостоящие стороны сосредоточили следующие силы. Немецкая группировка 900 тыс. солдат, 10 тыс. орудий, 2700 танков и штурмовых орудий.
        Красная армия 1336 тыс. солдат, 19,1 орудий, 3444 танков, 2172 самолётов."
        Это отнюдь несопоставимый масштаб...
        Южный фас, 4 ТА, чуть более 1200 танков и САУ. Сейчас там у них ок. 1000 всего и вся. Чем не сопоставимо?
  17. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:49
    +3
    Ходаковский, рассуждая об украинском наступлении месяц назад, вполне допускал, что ВСУ на первоначальном этапе продавят нашу оборону и продвинутся на несколько десятков километров по причине того, что ресурсов у них очень много (и людей и техники) и маневрировать этим ресурсом им гораздо проще, чем нам (смогут создать численное превосходство).
  18. Умник
    Умник Сегодня, 15:52
    +4
    В какой момент подоляка стал экспертом?
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:54
    +2
    Ждем вечера, будут снимки из космоса будем думать...
  20. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:57
    +1
    надеюсь наши оборону построили грамотную и не прорвут ! а ваше надо у противника инициативу перехватывать и всу кошмарить и уничтожать !
  21. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Сегодня, 16:22
    0
    Считаю будут попытки захвата ЗАЭС, британцам это по зарез надо. Не зря же было столько попыток форсировать Днепр именно в этом месте.