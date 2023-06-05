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Корпус морской пехоты США планирует заменить ракеты Hellfire на барражирующие боеприпасы дальнего радиуса действия на своих ударных вертолётах

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Корпус морской пехоты США планирует заменить ракеты Hellfire на барражирующие боеприпасы дальнего радиуса действия на своих ударных вертолётах

Корпус морской пехоты США планирует заменить устаревшие ракеты Hellfire на барражирующие авиационные боеприпасы дальнего радиуса действия на своих ударных вертолётах. Такие данные следуют из доклада, подготовленного американским военно-морским ведомством, который предусматривает проект Force Design 2030 (FD2030) по модернизации военно-морских сил.


Стоит отметить, что главная цель разработки FD2030 заключается в сдерживании или даже достижении победы в возможном конфликте с Китаем и другими потенциальными противниками Соединённых Штатов.

Ещё 2 июня, в беседе с журналистами, бригадный генерал Стив Лайтфут, директор специализированного научно-исследовательского и инженерного центра Командования армии США отметил, что, будучи пилотом ударного вертолёта Bell AH-1 Cobra, он обучался боевому применению ракет класса «воздух-поверхность» Hellfire.

Американский военный высоко оценил эффективность вышеупомянутых вертолётов, утверждая, что они прослужат ещё несколько десятков лет и хорошо зарекомендуют себя в бою.

Как уточнил Лайтфут, оснастить эти ударные вертолёты такими боеприпасами, как ожидается, планируется уже в ближайшие несколько лет, добавив, что для их запуска могут применяться и наземные пусковые установки (ПУ).
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