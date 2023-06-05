На сайте президента Украины появились петиции с требованием отстранить от должности мэра Киева

На официальном интернет-портале президента Украины зарегистрированы две петиции с требованием отстранить от занимаемой должности мэра Киева Виталия Кличко.Авторы обращений к Зеленскому аргументируют свои требования тем, что, по их мнению, Кличко не справляется со своими обязанностями, в частности не способен надлежащим образом организовать работу киевских бомбоубежищ. Кроме того, киевского градоначальника обвиняют в том, что его окружение постоянно попадает в стандартные для Украины коррупционные скандалы.В случае, если одна из петиций наберет 25 тысяч голосов, согласно украинскому законодательству, ее обязан рассмотреть Зеленский и принять какое-либо решение.Стоит отметить, что автор одной из петиций призывает украинские власти отстранить Кличко от занимаемой им должности на время проведения досудебного расследования по делу, касающемуся гибели троих человек, которые не смогли попасть в запертое на замок укрытие и стали жертвами работы украинской ПВО.Кличко, в свою очередь, обвинил в ситуации с закрытыми бомбоубежищами Зеленского, назначившего отвечающими за городскую инфраструктуру глав администраций районов.Примечательно, что проблема с бомбоубежищами возникла в Киеве лишь спустя более года после начала вооруженного конфликта и удивительным образом гибель людей совпала с усилением ПВО западными образцами, как выяснилось представляющими для мирного населения гораздо большую угрозу, чем российские ракеты.