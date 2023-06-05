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На сайте президента Украины появились петиции с требованием отстранить от должности мэра Киева

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На сайте президента Украины появились петиции с требованием отстранить от должности мэра Киева

На официальном интернет-портале президента Украины зарегистрированы две петиции с требованием отстранить от занимаемой должности мэра Киева Виталия Кличко.


Авторы обращений к Зеленскому аргументируют свои требования тем, что, по их мнению, Кличко не справляется со своими обязанностями, в частности не способен надлежащим образом организовать работу киевских бомбоубежищ. Кроме того, киевского градоначальника обвиняют в том, что его окружение постоянно попадает в стандартные для Украины коррупционные скандалы.

В случае, если одна из петиций наберет 25 тысяч голосов, согласно украинскому законодательству, ее обязан рассмотреть Зеленский и принять какое-либо решение.



Стоит отметить, что автор одной из петиций призывает украинские власти отстранить Кличко от занимаемой им должности на время проведения досудебного расследования по делу, касающемуся гибели троих человек, которые не смогли попасть в запертое на замок укрытие и стали жертвами работы украинской ПВО.

Кличко, в свою очередь, обвинил в ситуации с закрытыми бомбоубежищами Зеленского, назначившего отвечающими за городскую инфраструктуру глав администраций районов.

Примечательно, что проблема с бомбоубежищами возникла в Киеве лишь спустя более года после начала вооруженного конфликта и удивительным образом гибель людей совпала с усилением ПВО западными образцами, как выяснилось представляющими для мирного населения гораздо большую угрозу, чем российские ракеты.
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12 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:01
    0
    На сайте президента Украины появились петиции с требованием отстранить от должности мэра Киева
    Сегодня, 15:57

    0 байдена конченого не отстраняют, а тут с отбитой тыквой всего лишь...не только лишь все...
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 16:08
      +3
      Так уже была 22.06 на ВО новость что подали петицию на Педалика, накой зассерать ВО всякими мусорными статьями.Каждый пук с той стороны будем обсуждать?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 16:30
        0
        Цитата: Ростов Папа
        Так уже была 22.06 на ВО новость что подали петицию на Педалика, накой зассерать ВО всякими мусорными статьями.Каждый пук с той стороны будем обсуждать?

        Согласен с вами. good
        Кличко - в очко. am
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 16:33
          0
          Цитата: Бородач
          Согласен с вами.
          Кличко - в очко.

          Если Кличко - в очко, то в рамках недели толерантности его хозяин президентом Рейхскоммисариата переизберет...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:18
      +1

      Только Виталик всерьёз взялся за "разоблачение" Кинжала,как тут же последовал удар в спину.На фото он по ходу установил голосовой контакт с "обломками Кинжала",даже наезжает по-моему,пальцем тычет в них,мол куда же вы всё на Киев летите и летите такие сякие или играет в считалку по типу "Заяц-Волк",например " "Обломки Кинжала" -Виталик",интересно же узнать кто есть кто.Кто Виталик ,а кто обломок.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:02
    0
    Беги,Виталя,беги!А то исчезнешь,как Гонгадзе..
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:03
    0
    так они (пЯтиции) еще вроде в пятницу появились
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:08
    0
    На сайте президента Украины появились петиции с требованием отстранить от должности мэра Киева
    recourse "Баба-Яга против!" Больше Клячков во власть и политику. feel
  5. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 16:14
    0
    Там появлялись даже петиции за установку памятника Билли Харрингтону в Одессе. Чего-то до сих пор не установили памятник Билли. request
  6. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 16:14
    -2
    А у нас подобным образом можно собрать подписи и подать петицию что бы отстранить не качественных руководителей с должностей ? А то как то стремно- у них работает схема, а у нас?
  7. Aken
    Aken Сегодня, 16:21
    -1
    А мне он нравится. Пусть пожизненно Кукуевом правит.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:31
    0
    - Мужики, там в Киеве клоуны дерутся!!!
    - Что, серьезно?!
    - Нет, тля! С шуточками!