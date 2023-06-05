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Генштаб ВСУ получил указание не упоминать наступление, называя его «выдумками российской пропаганды»

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Генштаб ВСУ получил указание не упоминать наступление, называя его «выдумками российской пропаганды»

Несмотря на идущие второй день боевые действия на южном направлении, в Киеве продолжают утверждать, что никакого наступления нет, все заявления являются фейками российской пропаганды. Как сообщается, офис Зеленского запретил делать какие-либо заявления о наступлении.


Спикеры группировок ВСУ в Генштабе получили распоряжение из офиса президента, в котором четко говорится, что никаких упоминаний о наступлении в заявлениях звучать не должно. На все вопросы, включая западные издания, требуется отвечать, что это фейки, распространяемые российской пропагандой. В общем все активные действия ВСУ будут теперь подаваться как провокация российской стороны.

Как пояснил киевский источник, такое решение принято на фоне провала наступления под Бахмутом, о котором неоднократно громко заявляли, а в итоге провалили, не сумев взять Клещеевку. Запрет уже начал работать, в Генштабе ВСУ официально заявили, что не нужно верить российским заявлениям про наступление на южном направлении, поскольку это фейки, запускаемые российской пропагандой, а показанные снимки и кадры подбитой техники, погибших всушников и пленных, являются старыми и не соответствуют действительности.

С целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинского войска. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику, погибших и пленных

- говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Осталось только спрятать от населения большое количество раненых, которые пошли сплошным потоком и уже начали доставляться в Киев. Впрочем, украинский режим и это может назвать фейком.
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30 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:25
    +7
    А если контрнаступления нет,то следовательно оно и провалиться не может. Если что ,то скажут ничего не было.Вот хитроделанные.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:34
      +2
      скажут ничего не было. Вот хитроделанные.

      А нам это важно, что они скажут?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:38
        +4
        Важно было,чтобы Запад перестал вооружать Украину,а для этого нужно,чтобы контрнаступление ВСУ провалилось,а чтобы оно провалилось надо во всеуслышание,чтобы ВСУ заявили хотя бы о его начале,а они подстраховались и говорят что никакого контрнаступления нет.
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 15:39
          0
          Запад не перестанет вооружать Украину в случае провала контрнаступления. Они об этом уже сто раз говорили.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:56
      0
      Винни, вот я и думаю - откуда может взяться в штанах пластилин!
      1. zenion
        zenion Сегодня, 16:08
        0
        Пластилин, который по цвету похож на шоколад, а по запаху на старое удобрение.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:31
    -2
    ЦИПСО зафигачило очень крутой фейк.
    Граждане, НЕ поддавайтесь на провокации, даже если они такого высокого качества!
    https://t.me/uniannet/100468
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:35
      0
      А что за фэйк такой?О чём же там пишут?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:41
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        А что за фэйк такой?О чём же там пишут?

        Я же ссылку дал.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:51
          +4
          И что крутого в этом фейке?Если бы вы не сказали я бы и не узнал об этом.Каких-нибудь бабушек возможно что то подобное и испугает.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:43
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        А что за фэйк такой?О чём же там пишут?

        обращение ВВП и сообщение о введение военного положения в приграничных областях
        кстати в видео артикуляция ВВП и текст не совпадают
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:44
      +1
      Цитата: Румaтa
      даже если они такого высокого качества!

      ну качество не такое уж и хорошее видно что артикуляция и звук не совпадают
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:31
    +2
    Шило в мешке утаить? Однако плагиатом попахивает, типа мы еще всерьез и не начинали.....
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:46
      +1
      Цитата: Uprun
      Шило в мешке утаить?

      на раз, во всяком случае достаточно долго
  4. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:34
    0
    Ну и прекрасно, чем больше они будут закапываться с такими заявлениями, тем меньше к ним у всех будет доверия
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:45
      +4
      Цитата: Prjanik
      тем меньше к ним у всех будет доверия

      у всех это у кого?!
      они брешут не переставая уже 9 лет, как-то доверие не падает
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:39
    0
    надо РФ перехватывать инициативу у противника и всу начинать кашмарить и уничтожать !
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:41
    -7
    Вообще-то все происходящее нонсенс. Страна с 140 миллионов населения, имеющая 2-ю армию мира с ВМФ, ВКС (стратегическая, дальняя, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация), Ракетные войска..... уже пол года ждёт и готовится к наступлению армии страны с 20 миллионным населением (пусть и с несколькими тыс наемников). И что опять наступление окажется неожиданным? Что то не ладно в королевстве.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:54
      +6
      Лучше скажи, как "самая сильная армия Европы"(ТМ), которую "вооружают 50 стран"(ТМ) - выхватывает в Артемовске от "Повара с бандой уголовников, да еще и без снарядов"(ТМ)
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:55
      +2
      140 млн. и 20 млн. это потенциалы,то есть потенциальные возможности.Но важно ещё как этими возможностями распорядятся.Так то разница 7 - кратная. Но каков процент вовлечённости населения той или иной стороны в конфликт,как ведётся пропаганда,организация и т.д. и т.п. ?Кто то годами серьёзно готовился,а кто то возможно хотел по-быстрому всё решить и забыть.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 16:02
        -1
        Так я и написал, что что-то не то происходит в королевстве. Почему "...пропаганда,организация и т.д. и т.п. " делается через одно место? Кто мешал готовится?
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:41
    +3
    Ну,наше МО уже официально сообщило о начале крупного контрнаступления всушников,так что мы не на киевщину в плане получения информации оринтируемся,а уж как минимум на своих военкоров,и другие наши источники информации.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:43
    +2
    Да кто же сомневался ?........................ wassat
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:47
    +6
    Сейчас только на LOSTARMOUR в телеге смотрел , как русские вертушки ушатывают колонну ВСУ управляемыми ракетами на одном из направлений наступления ВСУ , которого не было.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:58
      0
      Говорят там ФАБами активно работают по местам,где ВСУ хотели закрепиться.Таких видосов там пока нет?
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:52
    +4
    Потаенный контрнахрюк - трупы есть, горелые танки есть, продвижение нет) Великая украинская хитрость)
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:57
    +1
    А кто каждый день с осени ....л про контрнаступ? sad
  12. zenion
    zenion Сегодня, 16:05
    +3
    Здорово! Если ничего не получится, то ничего и не было! Где-то уже такое было, но считалось, что небыли!
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:11
    0
    Генштаб ВСУ получил указание не упоминать наступление, называя его «выдумками российской пропаганды»
    Здорово. Не пиши и не видно войска в канаве, а чья задница из нее торчит? - "Это кого надо задница" feel
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:11
    +1
    Ля ты крыса! Ай какая молодца. Типа это не обещенный контрнаступ(не случай если обломинго прилетит), но это будет именно обещенный контрнаступ если все прокатит(а то что счас просят не называть его так, то это типа тактически обмануть страну агрессора). В общем-врали,врем,и будем врать. И атака по пяти направлениям, подгон пинками идти вперед и по 800 жмуров в день, ну это точно по ихнему не наступление причем последнее а так, на прогулку по воронам пострелять вышли.