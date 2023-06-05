Генштаб ВСУ получил указание не упоминать наступление, называя его «выдумками российской пропаганды»

С целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинского войска. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику, погибших и пленных

Несмотря на идущие второй день боевые действия на южном направлении, в Киеве продолжают утверждать, что никакого наступления нет, все заявления являются фейками российской пропаганды. Как сообщается, офис Зеленского запретил делать какие-либо заявления о наступлении.Спикеры группировок ВСУ в Генштабе получили распоряжение из офиса президента, в котором четко говорится, что никаких упоминаний о наступлении в заявлениях звучать не должно. На все вопросы, включая западные издания, требуется отвечать, что это фейки, распространяемые российской пропагандой. В общем все активные действия ВСУ будут теперь подаваться как провокация российской стороны.Как пояснил киевский источник, такое решение принято на фоне провала наступления под Бахмутом, о котором неоднократно громко заявляли, а в итоге провалили, не сумев взять Клещеевку. Запрет уже начал работать, в Генштабе ВСУ официально заявили, что не нужно верить российским заявлениям про наступление на южном направлении, поскольку это фейки, запускаемые российской пропагандой, а показанные снимки и кадры подбитой техники, погибших всушников и пленных, являются старыми и не соответствуют действительности.- говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ.Осталось только спрятать от населения большое количество раненых, которые пошли сплошным потоком и уже начали доставляться в Киев. Впрочем, украинский режим и это может назвать фейком.