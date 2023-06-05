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Кандидат на пост президента США Хейли: У Украины просто нет права на поражение

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Кандидат на пост президента США Хейли: У Украины просто нет права на поражение

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии (кандидат в кандидаты) Никки Хейли подчеркнула необходимость добиться победы Украины на поле боя ради «предотвращения мировой войны». С таким заявлением политик выступила во время сессии вопросов и ответов американских граждан на телеканале CNN.


Победа Украины – победа для всех нас, ведь тираны даже не скрывают своих планов, о которых мы все прекрасно осведомлены. Когда власти Китая заявили о своём намерении взять Гонконг, в итоге так и произошло. Когда Россия заявила о том, что собирается напасть на Украину, мы это тоже увидели. Пекин заявляет о том, что следующий в его списке – Тайвань и он не лукавит. Москва говорит о том, что следующими государствами после Украины станут Польша и страны Прибалтики. Если это действительно произойдёт, разразится очередная мировая война. Так что для того, чтобы не допустить её, необходимо и в дальнейшем оказывать Киеву всю необходимую военную и финансовую поддержку ради его победы

– отметила Хейли.

В то же время, считает кандидат-республиканка, у Украины просто нет права на поражение, поскольку, по её словам, в этом случае не остаётся сомнений в том, что Китай «захватит» Тайвань. Победа Украины станет и чётким сигналом для Ирана, который намерен сделать бомбу, а также Северной Кореи, проводящей испытания своих баллистических ракет. Наконец, полагает политик, для России это тоже станет сигналом того, что её политика «обречена на провал».

Не нужно забывать о том, что всем уже не терпится поскорее увидеть то, как завершится этот вооружённый конфликт [на Украине]. По-моему мнению закончится он лишь тогда, когда Россия выведет с территории этой страны свои войска. А вот в случае отступления Украины, мир приблизится к новой мировой войне

– подчеркнула она.

Никки Хейли ещё в феврале нынешнего года объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на очередных выборах 2024. Вместе с тем стоит отметить, что её позиция по украинскому вопросу сильно отличается от той, которой придерживается её однопартиец, экс-глава Белого Дома Дональд Трамп, выступающий главным соперником бывшего губернатора Южной Каролины по президентской гонке. Среди прочих кандидатов-республиканцев на должность главы американского государства – Рон Десантис, который был членом Палаты представителей в период с 2013 по 2018 годы, а ныне – действующий губернатор штата Флорида.

Кстати говоря, как уже заявлял ранее 45-й президент США, в случае своего избрания на этот пост, ему удалось бы остановить украинский кризис в течение 24 часов.
Использованы фотографии:
Соцсети/Хейли
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:30
    +1
    Ник Хейли ,узбогойся ,ни кто ваше право ходить под радужными флагами не тронет,после нашей Победы.Еще из за каких-то извращенцев 3 мировую начинать.Не думаю что у неё есть шанс быть единым кандидатом на выборах ,от республиканцев .Совсем не " монстр".
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:37
      0
      Ещё одна извращенка непонятно какой ориентации с бешенством матки. am Таких надо на эвтаназию отправлять. am
      Добиться мира, развязав войну. Это уже даже не цинизм, это сатанизм. am
      Прав был Чавес, называя их дьяволами. am
  2. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 16:38
    0
    А пшеков с янисами к чему приплела? Они то нам на фига?