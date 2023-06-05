Кандидат на пост президента США Хейли: У Украины просто нет права на поражение

Победа Украины – победа для всех нас, ведь тираны даже не скрывают своих планов, о которых мы все прекрасно осведомлены. Когда власти Китая заявили о своём намерении взять Гонконг, в итоге так и произошло. Когда Россия заявила о том, что собирается напасть на Украину, мы это тоже увидели. Пекин заявляет о том, что следующий в его списке – Тайвань и он не лукавит. Москва говорит о том, что следующими государствами после Украины станут Польша и страны Прибалтики. Если это действительно произойдёт, разразится очередная мировая война. Так что для того, чтобы не допустить её, необходимо и в дальнейшем оказывать Киеву всю необходимую военную и финансовую поддержку ради его победы

Не нужно забывать о том, что всем уже не терпится поскорее увидеть то, как завершится этот вооружённый конфликт [на Украине]. По-моему мнению закончится он лишь тогда, когда Россия выведет с территории этой страны свои войска. А вот в случае отступления Украины, мир приблизится к новой мировой войне

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии (кандидат в кандидаты) Никки Хейли подчеркнула необходимость добиться победы Украины на поле боя ради «предотвращения мировой войны». С таким заявлением политик выступила во время сессии вопросов и ответов американских граждан на телеканале CNN.– отметила Хейли.В то же время, считает кандидат-республиканка, у Украины просто нет права на поражение, поскольку, по её словам, в этом случае не остаётся сомнений в том, что Китай «захватит» Тайвань. Победа Украины станет и чётким сигналом для Ирана, который намерен сделать бомбу, а также Северной Кореи, проводящей испытания своих баллистических ракет. Наконец, полагает политик, для России это тоже станет сигналом того, что её политика «обречена на провал».– подчеркнула она.Никки Хейли ещё в феврале нынешнего года объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на очередных выборах 2024. Вместе с тем стоит отметить, что её позиция по украинскому вопросу сильно отличается от той, которой придерживается её однопартиец, экс-глава Белого Дома Дональд Трамп, выступающий главным соперником бывшего губернатора Южной Каролины по президентской гонке. Среди прочих кандидатов-республиканцев на должность главы американского государства – Рон Десантис, который был членом Палаты представителей в период с 2013 по 2018 годы, а ныне – действующий губернатор штата Флорида.Кстати говоря, как уже заявлял ранее 45-й президент США, в случае своего избрания на этот пост, ему удалось бы остановить украинский кризис в течение 24 часов.