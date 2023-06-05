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Бои в поселке Новодонецкое под Угледаром: ВС РФ пытаются выбить морпехов ВСУ

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Бои в поселке Новодонецкое под Угледаром: ВС РФ пытаются выбить морпехов ВСУ

Сегодня наиболее ожесточенные бои на Южно-Донецком направлении, где вчера пошли в контрнаступление украинские формирования, развернулись в районе поселка Новодонецкое, расположенного недалеко от Угледара и н.п. Великая Новоселка.


Утром колонна бронетехники 37-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Украины, в количестве около 30 бронемашин, в том числе Kirpi и MaxxPRO, атаковала позиции российской армии у поселка. В результате стремительной атаки украинским формированиям удалось занять позиции на окраине Новодонецкого.

В настоящее время в поселке продолжаются бои между российскими войсками и украинской морской пехотой. Подразделения 36-й общевойсковой армии ВС РФ пытаются выбить украинских морпехов с территории поселка. Под контролем ВСУ, как сообщают военкоры, находится часть населенного пункта.



В то же время, из района Великой Новоселки на юго-восток выдвинулась колонна бронетехники из 20 машин. Предположительно, ее направили для усиления захваченных в Новодонецком позиций.

Военкоры сообщают, что украинские формирования атаковали позиции ВС РФ в районах Новодаровки и Ровнополя. По некоторым данным, в наступлении задействовали 23-ю и 31-ю отдельные механизированные бригады ВСУ. К полудню 5 июня ВС РФ смогли отразить атаку 6 танков и пехотных подразделений под Новодаровкой. Но наступление со стороны Новоселки продолжается, противник перебрасывает войсковые резервы в 2 километрах к западу от села Нескучного.

Утром российские военные смогли отбить попытку штурма позиций ВС РФ в районе сел Нескучное и Сторожевое, которую предприняли бойцы все той же 37-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ, следовавшие на нескольких бронемашинах.

Таким образом, Южно-Донецкое направление на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области РФ вполне ожидаемо стало местом активного наступления украинских формирований, о котором так долго говорили и представители киевского режима, и западные политики.
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:27
    +7
    Рпбята,держитесь.Бейте этих водоплавающих всук..
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 16:29
    +1
    история стати показала что в данной ситуации ох как бы не помешали ПТРК с принципом выстрелил и забыл.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:36
      +4
      На основе ТУРа Сокол-В,где реализован принцип выстрелил и забыл, можно впринципе сделать ПТУР 3 поколения.Лишь бы кто то не сказал в очередной раз что это нам не надо.Да теми же ударными беспилотниками можно было сжечь наступающие колонны.Или в конце концов ОДАБ-500 отработать по занятым позициям.