Сегодня наиболее ожесточенные бои на Южно-Донецком направлении, где вчера пошли в контрнаступление украинские формирования, развернулись в районе поселка Новодонецкое, расположенного недалеко от Угледара и н.п. Великая Новоселка.
Утром колонна бронетехники 37-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Украины, в количестве около 30 бронемашин, в том числе Kirpi и MaxxPRO, атаковала позиции российской армии у поселка. В результате стремительной атаки украинским формированиям удалось занять позиции на окраине Новодонецкого.
В настоящее время в поселке продолжаются бои между российскими войсками и украинской морской пехотой. Подразделения 36-й общевойсковой армии ВС РФ пытаются выбить украинских морпехов с территории поселка. Под контролем ВСУ, как сообщают военкоры, находится часть населенного пункта.
В то же время, из района Великой Новоселки на юго-восток выдвинулась колонна бронетехники из 20 машин. Предположительно, ее направили для усиления захваченных в Новодонецком позиций.
Военкоры сообщают, что украинские формирования атаковали позиции ВС РФ в районах Новодаровки и Ровнополя. По некоторым данным, в наступлении задействовали 23-ю и 31-ю отдельные механизированные бригады ВСУ. К полудню 5 июня ВС РФ смогли отразить атаку 6 танков и пехотных подразделений под Новодаровкой. Но наступление со стороны Новоселки продолжается, противник перебрасывает войсковые резервы в 2 километрах к западу от села Нескучного.
Утром российские военные смогли отбить попытку штурма позиций ВС РФ в районе сел Нескучное и Сторожевое, которую предприняли бойцы все той же 37-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ, следовавшие на нескольких бронемашинах.
Таким образом, Южно-Донецкое направление на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области РФ вполне ожидаемо стало местом активного наступления украинских формирований, о котором так долго говорили и представители киевского режима, и западные политики.