К настоящему времени Украина сумела «очень хорошо» подготовить ВСУ к предстоящему контрнаступлению. Об этом заявил в беседе с корреспондентом CNN председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Американский военачальник, впрочем, специально подчеркнул, что пока преждевременно рассуждать о «возможных последствиях» украинского контрнаступления. Но зато он отметил, что для Украины данный конфликт имеет экзистенциальное значение, так как на карту поставлено ее выживание в качестве государства.
Милли отметил, что для США украинские события тоже очень важны, как и для европейских стран, и для мира в целом. Примечательно, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял о том, что у Киева есть достаточно ресурсов для проведения контрнаступления.
В оценках потенциала ВСУ Запад и Украина явно расходятся. Например, представители украинского руководства неоднократно заявляли о том, что у ВСУ нет достаточного количества вооружений и боеприпасов для успешного контрнаступления. На этом долго акцентировал внимание и сам глава киевского режима Владимир Зеленский, но в минувшие выходные он вдруг заявил, что дополнительных поставок оружия Киев жать больше не будет и контрнаступление начнется сейчас.
Вскоре после заявления Зеленского действительно произошла активизация ВСУ на Южно-Донецком направлении, в районе Угледара, то есть, как раз там, где и предполагалось возможное контрнаступление украинских формирований. В то же время, украинская сторона приступила к интенсивным обстрелам Белгородской области и запуску беспилотных летательных аппаратов вглубь России, пытаясь рассредоточить российские силы и отвлечь часть средств ПВО с фронта.