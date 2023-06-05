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Председатель ОКНШ ВС США: ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению, но говорить о его последствиях рано

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Председатель ОКНШ ВС США: ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению, но говорить о его последствиях рано

К настоящему времени Украина сумела «очень хорошо» подготовить ВСУ к предстоящему контрнаступлению. Об этом заявил в беседе с корреспондентом CNN председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.


Американский военачальник, впрочем, специально подчеркнул, что пока преждевременно рассуждать о «возможных последствиях» украинского контрнаступления. Но зато он отметил, что для Украины данный конфликт имеет экзистенциальное значение, так как на карту поставлено ее выживание в качестве государства.

Милли отметил, что для США украинские события тоже очень важны, как и для европейских стран, и для мира в целом. Примечательно, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял о том, что у Киева есть достаточно ресурсов для проведения контрнаступления.

В оценках потенциала ВСУ Запад и Украина явно расходятся. Например, представители украинского руководства неоднократно заявляли о том, что у ВСУ нет достаточного количества вооружений и боеприпасов для успешного контрнаступления. На этом долго акцентировал внимание и сам глава киевского режима Владимир Зеленский, но в минувшие выходные он вдруг заявил, что дополнительных поставок оружия Киев жать больше не будет и контрнаступление начнется сейчас.

Вскоре после заявления Зеленского действительно произошла активизация ВСУ на Южно-Донецком направлении, в районе Угледара, то есть, как раз там, где и предполагалось возможное контрнаступление украинских формирований. В то же время, украинская сторона приступила к интенсивным обстрелам Белгородской области и запуску беспилотных летательных аппаратов вглубь России, пытаясь рассредоточить российские силы и отвлечь часть средств ПВО с фронта.
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12 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 16:49
    +1
    Эти наступанты из Укровермахта домой в пакетах поедут. Если повезет, а если - нет, то ими одичавшие собаки покакают. am
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:05
      +4
      Что значит у Украины нет боеприпасов ? Ежедневно !!! только на маленький Шебекино выпускается от 600-800 снарядов, откуда они мрази это везут ? ведь не с колес же заряжают, значит есть прифронтовые схроны которые мы прощелкали am
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 18:02
      0
      ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению, но говорить о его последствиях рано
      Вот вот именно о последствиях.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:50
    +7
    Так и для нас это момент истины-ук-роину нам необходимо как государство ликвидировать и все земли забрать в состав России. Иначе,мы сами можем исчезнуть как государство,чего допустить нельзя.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 16:53
      -1
      Цитата: Бережливый
      Так и для нас это момент истины-ук-роину нам необходимо как государство ликвидировать и все земли забрать в состав России. Иначе,мы сами можем исчезнуть как государство,чего допустить нельзя.

      это важно только для нас, у кремлевской шайки другие задачи
    2. frruc
      frruc Сегодня, 17:00
      +2
      для США украинские события тоже очень важны, как и для европейских стран, и для мира в целом.

      Не удивлюсь, что сейчас появится запредельное количество ин. наемников, хим.оружие и даже авиация. Они могут пойти во-банк.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:53
    +1
    wassat
    Один вопрос - своего сынульку бы эта марка мили послала бы в атаку на укрепленные позиции при полном доминировании противника в артиллерии и в авиации, еще и полностью без прикрытия ПВО?
    Вопрос риторический, для США весь смысл - война до предпоследнего Пятачка, последний - отдает долги
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:03
      0
      при полном доминировании противника в артиллерии и в авиации, еще и полностью без прикрытия ПВО?
      А так ли это?
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:01
    -1
    украинская сторона приступила к интенсивным обстрелам Белгородской области и запуску беспилотных летательных аппаратов вглубь России, пытаясь рассредоточить российские силы и отвлечь часть средств ПВО с фронта.

    Пытаются оттянуть на себя горячих парней из Вагнера или Ахмата. Вот они - угроза для них, а армия...как получится. (((
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:16
    -2
    " Только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП «Бредли». Взято в плен пять украинских военнослужащих." Пресс служба МО РФ по состоянию на 16 :00
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:20
    0
    Милли уйдёт на пенсию отнюдь не с славой победителя.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:21
    +2
    Американский военачальник, впрочем, специально подчеркнул, что пока преждевременно рассуждать о «возможных последствиях» украинского контрнаступления.
    . Меньше политик, больше военный и... как итог, осторожный.