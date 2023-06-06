Начата разработка новой РСЗО «Сарма»

Первый вариант РСЗО "Кама" с транспортно-пусковым контейнером. Фото Bmpd.livejournal.com
Стало известно о новых планах в контексте дальнейшего развития отечественной реактивной артиллерии. Промышленность приступила к разработке проекта с шифром «Сарма». Его целью является создание новой реактивной системы залпового огня в калибре 300 мм, имеющей ряд преимуществ перед существующими серийными образцами. В основу нового проекта лягут наработки по одной из ранее созданных РСЗО.
Первое упоминание
О разработке перспективной РСЗО «Сарма» 1 июня сообщило РИА Новости. Информацию о проекте получили от неназванного информированного источника. Он рассказал о существовании проекта и раскрыл основные его идеи. При этом прочие подробности проекта и проводимых работ, как часто бывает, не уточнялись.
По информации источника, российский оборонно-промышленный комплекс уже начал разработку проекта «Сарма». Какие именно предприятия занимаются этой РСЗО, не сообщается. Новую систему называют прямым продолжением проекта «Кама», разработанного в отдаленном прошлом.
Названы некоторые технические особенности будущей РСЗО. Так, она будет использовать реактивные снаряды калибра 300 мм, в т.ч. управляемые высокоточные боеприпасы. Сама боевая машина будет отличаться повышенной мобильностью и защищенностью. Кроме того, она получит усовершенствованную автоматизированную систему управления огнем.
Доработанный вариант "Камы" с пусковым пакетом. На заднем плане - штатная ТЗМ. Фото "Мотовилихинские заводы"
Источник РИА Новости не сообщил, создается ли проект «Сарма» по заказу министерства обороны или является инициативной разработкой. Также он не уточнил текущее состояние проекта, примерный график работ и т.д. По сути, пока известно только о существовании проекта, его «происхождении» и основных особенностях. Впрочем, новые любопытные подробности могут появиться в любой момент.
Базовый образец
Несмотря на отсутствие технических подробностей, РИА Новости указывают любопытную особенность нового проекта. Утверждается, что РСЗО «Сарма» станет прямым продолжением старого проекта «Кама» и будет построена на основе тех же идей. Такая информация позволяет представить, какой может быть новая система залпового огня, и какими окажутся ее боевые возможности.
Напомним, с конца восьмидесятых на вооружении нашей армии состоит РСЗО 9К58 «Смерч» калибра 300 мм. Основным элементом этой системы является боевая машина 9А52, построенная на специальном четырехосном шасси МЗКТ-7911 или МЗКТ-7310. Машина оснащена пусковой установкой с 12 трубчатыми направляющими для ракет. При использовании всех типов штатных боеприпасов, 9К58 / 9А52 показывает высокие боевые качества.
В середине двухтысячных годов «Мотовилихинские заводы» и смежные организации занялись поиском решений для повышения отдельных характеристик системы. Первым результатом этих процессов стал проект «Кама» в ходе которого выросла мобильность системы, а также выросли эксплуатационные и боевые характеристики. Опытный образец такой РСЗО впервые показали на выставке МАКС-2007.
РСЗО "Ураган-1М" с двумя ТПК под 300-мм снаряды. Фото Минобороны РФ
Для «Камы» была разработана новая боевая машина 9А52-4. Ее построили на четырехосном грузовом шасси КамАЗ-6350 и оснастили измененным набором специального оснащения. Заменив базовое шасси, создатели «Камы» пожертвовали грузоподъемностью, но получили более высокие ходовые характеристики на шоссе и бездорожье. Также улучшились эксплуатационные возможности – за счет более высокой унификации с существующим армейским автопарком.
РСЗО «Кама» получила новую пусковую установку, лишенную собственных направляющих. На опорно-поворотное устройство предлагалось ставить быстросменный транспортно-пусковой контейнер 9Я295 с шестью ракетами. Такой ТПК имел длину ок. 7,5 м при ширине 1,1 м и высоте менее 1 м. Полная масса – 6,2 т. Перевозить и устанавливать контейнеры на пусковую установку должна была транспортно-заряжающая машина с краном-манипулятором.
По ряду причин, изделие «Кама» в этом виде не заинтересовало заказчика, и был разработан новый вариант проекта. Обновленную РСЗО показали на выставке Russia Arms Expo 2009. Пусковую установку под ТПК заменили традиционным пакетом из шести 300-мм труб. Кроме того, в систему включили оригинальную ТЗМ 9Т234-4 на шасси «КамАЗ». Она могла перевозить и перегружать до шести ракет.
По известным данным, РСЗО «Кама» в обновленном виде дошла до полигонных испытаний. В течение нескольких лет опытная техника демонстрировала свои возможности и подтверждала расчетные характеристики. Однако дальше проект не продвинулся. По результатам анализа имеющихся возможностей, Минобороны выбрало другой путь развития РСЗО крупного калибра. Было решено реализовывать проект «Торнадо-С», использующий существующие боевые машины 9А52.
Серийная боевая машина "Торнадо-С". Фото Минобороны РФ
Любопытно, что не от всех наработок по «Каме» отказались. Так, унифицированный ТПК 9Я295 использовался в проекте 9К512 «Ураган-1М». Эта РСЗО могла использовать два типа контейнеров с 220- и 300-мм направляющими на 15 и 6 снарядов соответственно. «Ураган-1М» прошел все испытания и был принят на вооружение, но большой серией не производился.
Предполагаемый облик
Сообщается, что перспективная РСЗО «Сарма» будет разрабатываться на основе предыдущего проекта «Кама», в основе которого, в свою очередь, лежал более старый «Смерч». Все это позволяет представить возможный облик новой системы. Кроме того, можно предположить, что в новом проекте найдут применение наработки по РСЗО «Торнадо-С», включая самые новые.
По всей видимости, новая РСЗО сохранит архитектуру «Камы» и основной подход к компонентам. Будет использовано многоосное грузовое шасси «КамАЗ» одной из актуальных моделей, имеющее необходимую грузоподъемность и ходовые характеристики. При этом придется пожертвовать возимым боекомплектом и объемами залпа. Так, в проекте «Кама» количество направляющих пришлось сократить вдвое. Впрочем, нельзя исключать, что авторы «Сармы» найдут возможность установить на боевую машину до 10-12 направляющих.
Сообщается о планах по внедрению усовершенствованной системы управления огнем и наведением. Существующие РСЗО семейства «Торнадо», включая модернизированный «Смерч», уже имеют подобную аппаратуру. Вероятно, в новой СУО используют более совершенную компонентную базу, повысят быстродействие и т.д. При этом функции должны остаться прежними. Система должна будет определять координаты огневой позиции и рассчитывать данные для наведения направляющих. Кроме того, ей предстоит программировать автопилоты реактивных снарядов.
Боевая работа РСЗО "Торнадо-С". Фото Минобороны РФ
Сообщается, что «Сарма» будет использовать 300-мм ракеты. По всей видимости, сохранится совместимость со всей номенклатурой серийных и разрабатываемых боеприпасов. В частности, новая РСЗО должна будет использовать новейшие ракеты, созданные в последние годы для «Торнадо-С». При помощи снаряда 9М542 или перспективных разработок этого класса «Сарма» сможет с высокой точностью поражать цели на дальностях порядка 100-120 км.
Следует отметить, что сокращение возимого боезапаса окажет значительное влияние на боевые возможности комплекса в целом. Из-за этого «Сарма» может потерять функции системы залпового огня. В то же время, новые боеприпасы с повышенными характеристиками позволят ей занять промежуточное положение между РСЗО и тактическими ракетными комплексами.
Позиция заказчика
В целом идея создания новой реактивной системы залпового огня, сочетающей опыт проектов прошлого и последние наработки, представляет большой интерес. Подобная РСЗО может иметь ряд важных преимуществ и, как минимум, дополнить наличные образцы с получением новых возможностей и улучшением общего потенциала реактивной артиллерии.
Впрочем, реальные перспективы такого проекта пока под вопросом. У нашей армии уже есть модернизированные РСЗО «Торнадо-С», и их продолжают развивать за счет внедрения новых систем и боеприпасов. Есть ли необходимость в совершенно новой системе залпового огня под ту же номенклатуру ракет, неясно. Перспективы такой концепции и дальнейшую судьбу проекта «Сарма» должно будет решить министерство обороны.