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Уничтожение ДРГ ВСУ, обнаруженной с помощью дрона с тепловизором и комплекса «Ирония», попало в кадр

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Уничтожение ДРГ ВСУ, обнаруженной с помощью дрона с тепловизором и комплекса «Ирония», попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение ДРГ боевиков киевского режима, выявленных при помощи оснащенного тепловизором беспилотника и оптико-электронного комплекса "Ирония".


На кадрах можно увидеть, как после обнаружения по боевикам был нанесен артиллерийский удар, в результате которого ДРГ противника была уничтожена.



Оптико-электронный комплекс "Ирония" появился на вооружении российской армии относительно недавно - в конце прошлого года. "Ирония" представляет собой устройство, предназначенное для наведения на цель, а также видеофиксацию попадания.

Комплекс выпускается в переносном варианте и способен собирать информацию о характере местности, и расположенных на ней объектах. Для этого "Ирония" оснащена видеокамерой, тепловизором и лазерным дальномером. При помощи комплекса возможно определять координаты целей и их удаленность, чтобы, опираясь на эти данные иметь возможность производить корректировку для артиллерии и авиации.

Оптико-электронный комплекс способен передавать данные в виде фотоснимков и видео в режиме реального времени по зашифрованным каналам. Обнаружение человека при помощи "Иронии" возможно на расстоянии до 2,5 км, военную технику комплекс способен обнаруживать на дистанции до 7 км. Примечательно, что эффективность использования комплекса не снижается в ночное время.

Помимо компактного варианта существует также вариант "Иронии" весом 15 кг. Он монтируется на легкой военной технике типа "Тигр", "Тайфун" и другой.



Использованы фотографии:
Минобороны России
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8 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 17:15
    +5
    За ДРГ Укровермахта!!! drinks
    Не чокаясь!!! drinks drinks drinks
    Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
    Земля им стекловатой!!! drinks
  2. Гималайский
    Гималайский Сегодня, 17:15
    +1
    Перелет первый , дальше не понятно.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 17:24
      +4
      Цитата: Гималайский
      Перелет первый , дальше не понятно.

      Перелёта нет - точное попадание. И дальше всё предельно понятно
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:16
    -1
    Крысота... Это блин не распиареные не по делу Мавики, штука крайне нужная.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:33
    +1
    после обнаружения по боевикам был нанесен артиллерийский удар, в результате которого ДРГ противника была уничтожена.


    Да НЕ упокой Господь их душу!!!
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:35
    +1
    Земля нацистам - доской с гвоздями!
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:44
    0
    Птицы на видео лучше всех "получились " wassat Сначала я подумал что это ракеты такие... laughing
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:52
      0
      Тоже жалко птичек, точнее их нервы и страх. laughing