Уничтожение ДРГ ВСУ, обнаруженной с помощью дрона с тепловизором и комплекса «Ирония», попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение ДРГ боевиков киевского режима, выявленных при помощи оснащенного тепловизором беспилотника и оптико-электронного комплекса "Ирония".
На кадрах можно увидеть, как после обнаружения по боевикам был нанесен артиллерийский удар, в результате которого ДРГ противника была уничтожена.
Оптико-электронный комплекс "Ирония" появился на вооружении российской армии относительно недавно - в конце прошлого года. "Ирония" представляет собой устройство, предназначенное для наведения на цель, а также видеофиксацию попадания.
Комплекс выпускается в переносном варианте и способен собирать информацию о характере местности, и расположенных на ней объектах. Для этого "Ирония" оснащена видеокамерой, тепловизором и лазерным дальномером. При помощи комплекса возможно определять координаты целей и их удаленность, чтобы, опираясь на эти данные иметь возможность производить корректировку для артиллерии и авиации.
Оптико-электронный комплекс способен передавать данные в виде фотоснимков и видео в режиме реального времени по зашифрованным каналам. Обнаружение человека при помощи "Иронии" возможно на расстоянии до 2,5 км, военную технику комплекс способен обнаруживать на дистанции до 7 км. Примечательно, что эффективность использования комплекса не снижается в ночное время.
Помимо компактного варианта существует также вариант "Иронии" весом 15 кг. Он монтируется на легкой военной технике типа "Тигр", "Тайфун" и другой.