Министр финансов РФ высоко оценил устойчивость бюджетной системы страны и назвал показатели инфляции

Мы видим, что российская бюджетная система является стабильной. Произошло и снижение инфляции. На сегодняшний день инфляция в стране находится на уровне ниже 3%. Если быть точнее, то она где-то в районе 2,3%. Это мало по сравнению со странами, наложившими санкции против России. Именно у них в настоящее время инфляция поднялась до двузначных значений. Стабилизировался и курс рубля

Мы идём опережающими темпами, поскольку правительство уже выделило из государственного бюджета на 52% больше денежных средств, чем за аналогичный период прошлого года