Министр финансов РФ высоко оценил устойчивость бюджетной системы страны и назвал показатели инфляции

Министр финансов РФ Антон Силуанов высоко оценил устойчивость бюджетной системы страны. Об этом он рассказал в интервью китайскому международному новостному телеканалу CGTN.
Мы видим, что российская бюджетная система является стабильной. Произошло и снижение инфляции. На сегодняшний день инфляция в стране находится на уровне ниже 3%. Если быть точнее, то она где-то в районе 2,3%. Это мало по сравнению со странами, наложившими санкции против России. Именно у них в настоящее время инфляция поднялась до двузначных значений. Стабилизировался и курс рубля
– цитирует информагентство ТАСС слова главы российского финансового ведомства.
В то же время, коснулся Силуанов и ситуации касательно интеграции экономики нашей страны в мировую, подчеркнув, что РФ является и остаётся частью мировой экономики. Как отметил российский чиновник, власти продолжат усилия с целью поиска альтернативы закрытым логистическим позициям, возникшим на фоне введения со стороны Запада рестрикций в отношении Москвы.
Ранее в беседе с RT на полях XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о том, какой дефицит бюджета сложится по итогам 2023 года. По его словам, он будет находиться на уровне 3,5% от ВВП России.
Вместе с тем, добавил Аксаков, эти денежные средства удалось перенаправить на выполнение государственных обязательств.
Вот что чиновник высказал по поводу уровня расходования государственных средств:
Мы идём опережающими темпами, поскольку правительство уже выделило из государственного бюджета на 52% больше денежных средств, чем за аналогичный период прошлого года