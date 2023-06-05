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Министр финансов РФ высоко оценил устойчивость бюджетной системы страны и назвал показатели инфляции

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Министр финансов РФ высоко оценил устойчивость бюджетной системы страны и назвал показатели инфляции

Министр финансов РФ Антон Силуанов высоко оценил устойчивость бюджетной системы страны. Об этом он рассказал в интервью китайскому международному новостному телеканалу CGTN.


Мы видим, что российская бюджетная система является стабильной. Произошло и снижение инфляции. На сегодняшний день инфляция в стране находится на уровне ниже 3%. Если быть точнее, то она где-то в районе 2,3%. Это мало по сравнению со странами, наложившими санкции против России. Именно у них в настоящее время инфляция поднялась до двузначных значений. Стабилизировался и курс рубля

– цитирует информагентство ТАСС слова главы российского финансового ведомства.

В то же время, коснулся Силуанов и ситуации касательно интеграции экономики нашей страны в мировую, подчеркнув, что РФ является и остаётся частью мировой экономики. Как отметил российский чиновник, власти продолжат усилия с целью поиска альтернативы закрытым логистическим позициям, возникшим на фоне введения со стороны Запада рестрикций в отношении Москвы.

Ранее в беседе с RT на полях XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о том, какой дефицит бюджета сложится по итогам 2023 года. По его словам, он будет находиться на уровне 3,5% от ВВП России.

Вместе с тем, добавил Аксаков, эти денежные средства удалось перенаправить на выполнение государственных обязательств.

Вот что чиновник высказал по поводу уровня расходования государственных средств:

Мы идём опережающими темпами, поскольку правительство уже выделило из государственного бюджета на 52% больше денежных средств, чем за аналогичный период прошлого года
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1 комментарий
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 20:53
    0
    Инфляция падает а цены (собаки) растут постоянно. Вот парадокс то...