Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели

Германия изначально отказала Украине в поставке современных истребителей западного производства, заявив, что не будет передавать F-16 Воздушным силам ВСУ, но эта позиция может поменяться. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.Глава германского военного ведомства, беседуя с журналистами немецких изданий заявил, что позиция Германии по вопросу передачи Украине боевой авиации может поменяться. По его словам, в Берлине сейчас взвешивают все "за" и "против", окончательное решение будет принято недели через две и, вполне возможно, что оно будет положительным для Киева.- заявил Писториус.Если в вопросе с истребителями немцы допускают поставку самолетов, то по крылатым ракетам Taurus все без изменений, Киев их не получит. В Берлине отказываются вслед за британцами снабжать киевский режим дальнобойным оружием , способным наносить удары по территории России.По вопросу поставки самолетов на Германию давят союзники по НАТО и ЕС, требуя от Берлина вступить в так называемую "истребительную коалицию", в которой, на сегодняшний день, состоят уже восемь европейских стран. С другой стороны Зеленский с протянутой рукой постоянно требует оружия и самолетов, засылая в Берлин своих эмиссаров. Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хотел получить от Германии часть истребителей Eurofighter Typhoon, естественно безвозмездно.