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Министр обороны ФРГ Борис Писториус: Германия может пересмотреть свою позицию в отношении передачи Украине истребителей

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус: Германия может пересмотреть свою позицию в отношении передачи Украине истребителей

Германия изначально отказала Украине в поставке современных истребителей западного производства, заявив, что не будет передавать F-16 Воздушным силам ВСУ, но эта позиция может поменяться. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.


Глава германского военного ведомства, беседуя с журналистами немецких изданий заявил, что позиция Германии по вопросу передачи Украине боевой авиации может поменяться. По его словам, в Берлине сейчас взвешивают все "за" и "против", окончательное решение будет принято недели через две и, вполне возможно, что оно будет положительным для Киева.

Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели

- заявил Писториус.

Если в вопросе с истребителями немцы допускают поставку самолетов, то по крылатым ракетам Taurus все без изменений, Киев их не получит. В Берлине отказываются вслед за британцами снабжать киевский режим дальнобойным оружием, способным наносить удары по территории России.

По вопросу поставки самолетов на Германию давят союзники по НАТО и ЕС, требуя от Берлина вступить в так называемую "истребительную коалицию", в которой, на сегодняшний день, состоят уже восемь европейских стран. С другой стороны Зеленский с протянутой рукой постоянно требует оружия и самолетов, засылая в Берлин своих эмиссаров. Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хотел получить от Германии часть истребителей Eurofighter Typhoon, естественно безвозмездно.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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21 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:30
    +3
    Чует фашистская гадина что Украиной дело не закончится.Оттягивает свой конец ,тушками бандервы.Когда то это уже было.Он надеется ,что после всего этого Германия легко отделается?Торг по ДСНВ уже начался,он в курсе.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:32
      +3
      Никуда ливеиные не денутся.Их мнение уже никому не интересно.Сделают так,что саажет сюзерен
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:53
        0
        Писториус:.....И думаю, мы определимся в ближайшие две недели

        Если этот тип так заявил, то вероятно, решение уже принято.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:01
          +1
          Министр обороны ФРГ Борис Писториус: Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления

          Интересно было-бы воочию посмотреть (послушать) у считающей себя суверенной страной, на фазы переосмысления вызывающие дух дядюшки Сэма winked
        2. Havoc
          Havoc Сегодня, 18:14
          0
          Цитата: frruc
          Писториус:.....И думаю, мы определимся в ближайшие две недели

          Если этот тип так заявил, то вероятно, решение уже принято.

          Если кто и ненавидит русских в Европе так это немцы. Они просто на генетическом уровне ненавидят нас. Западные так и не срывали это, восточные умело скрывали до поры.
          В своё время , в начале восьмидесятых сталкивался с немцами и это были их "комсомольцы" , ну пример Меркель сам за себя говорит.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:12
      -2
      Чует фашистская гадина что Украиной дело не закончится.Оттягивает свой конец ,тушками бандервы.

      Нам дальше Украины не надо. Скорее всего почуяли Писториусы, что шароварам в наступе реально без авиации тяжко. Впрочем и с авиацией тоже.
    3. Задира
      Задира Сегодня, 18:19
      0
      Чует фашистская гадина что Украиной дело не закончится

      Не стоит выдавать желаемое за действительное - сейчас это нереально, нужен СССР. А посыл данного персонажа вполне логичен: добьетесь успеха в наступательной операции - получите ф-16, будете биты - так мы ничего и не обещали
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:31
    +3
    Безвозмездно?
    Безвозмездно только такое
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:39
    +1
    Да и так понятно было, что отказ для отвода глаз. Бесхребетную колбасу напрягут из-за океана, он даст команду и всё будет тип топ. Полетят литаки в укропию. Ну или в Польшу, пока не ясно где будут базироваться.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:39
    -1
    Этот Писториус ну прям как шлюха - дам, не дам..., а если и дам то не сейчас и не вам... Всё равно дашь, шлюха нацистская, своим последышам...
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:41
    0
    Не немцы решают а в госдепе.Поэтому ,заявление от немца констатация факта что дать самолёты всу требуют именно янки.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:45
    +1
    Будем надеяться поле боя сегодня останется за нами ,кому то очень не понравится фото затрофеенной нами техники.
  7. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 17:46
    -1
    Т.е. Берлин брать всё-таки придётся. И это будет четвёртый раз, когда Российская армия по нему ходила.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:16
      0
      Т.е. Берлин брать всё-таки придётся.

      А на кой он нам. Пусть сидят за польским буфером. Манипулируют ими уже больше столетия бросая на восток. Ничему их история не учит.
    2. igork735
      igork735 Сегодня, 18:23
      0

      Сергей3Сегодня, 17:46НОВЫ

      "Т.е. Берлин брать всё-таки придётся. И это будет четвёртый раз, когда Российская армия по нему ходила."

      Вы уже в вои́сках?Или на диване поедете как Емеля на печке из известной сказки?
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:49
    0
    Да никто и не сомневается что будут подкидывать и подкидывать дровишек и все по серьезнее. Но только как получат гарантии что за подобные шалости им ничего не прилетит. Да и вариантов кроме как накалять обстановку у них нет. Давит обком, давит британия через пшеков с блохастыми тиграми.
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:49
    +2
    А я что-то не понял этих немецких понтов - у них же вроде F-16 на вооружении нет? Чего тогда он собрался пересматривать?
    1. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 18:11
      0
      Помимо Ф16, у Германии, Италии и Великобритании сейчас первые Еврофайтеры (транш 1) с весьма приличным ресурсом идут "под списание и в склад". Донави49 их считал, ИМХО, у него под сотню боеготовых получалось.

      По данным прессы, у Макрона уже ВСУ на Мираж2000 учатся. Хотя Миражи2000, ИМХО, индусы хотя бы на запчасти с удовольствием купили бы.

      Это все помимо Ф16, которые тоже не у США, а в Европе "под списание и в склад" идут и которые по цене "лома цветмета" почти (их-то как раз тоже в ВСУ отдадут).

      Еврофайтер транш 1, Мираж2000 и Ф16 не в топовой комплектации, но с достаточным ресурсом и их много и много для них АСП.

      Чисто теоретически, есть у Европы еще какое-то количество "полуживых" Торнадо в ударной версии, но тут как-то совсем не хотелось бы...
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 18:37
        0
        Что-то напутано в статье. Вот, что пишут в Германии: "Pistorius sagte zu einer möglichen deutschen Unterstützung, sie werde "derzeit geprüft". Der deutsche Beitrag sei aber "nicht maßgeblich, weil wir einfach keine F-16-Flugzeuge haben und auch bei der Pilotenausbildung mutmaßlich nicht besonders viel helfen könnten", betonte er in Brüssel."
        Перевожу: "Писториус сказал, что возможная поддержка Германии «в настоящее время изучается». Однако вклад Германии был бы «незначительным, потому что у нас просто нет самолетов F-16 и, вероятно, мы не могли бы сильно помочь с подготовкой пилотов», — подчеркнул он в Брюсселе."
        У Luftwaffe 200 штук "Tornado" и 138 "Eurofighter".
  10. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:03
    +1
    И думаю, мы определимся в ближайшие две недели

    - заявил Писториус.

    Ага. Или тебя самого определят куда надо. laughing
  11. gmss
    gmss Сегодня, 18:03
    0
    слушать, что сказал это пиздориус, смысла нет. этот представитель германии не представляет из себя ничего. сегодня он есть, а завтра он ЭКС, то есть НИКТО. даже порции новичка жалко на него тратить!