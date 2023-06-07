Невское сражение 1240 года

Невская битва
Боевое крещение
Экономическая составляющая является краеугольным фундаментом любого вооружённого конфликта. Это аксиома. Не исключение и Невская битва, которая состоялась 15 июля 1240 года.
Ганзейский союз фактически изолировал Швецию в плане общеевропейской торговли. Ганза успешно развивала торговые отношения с Новгородом, где одним из основных артикулов торговли была пушнина. Новгород фактически замкнул на себя весь сбыт пушнины, добытой в северо-европейской части современной России и в Зауралье.
Чтобы изменить такое положение и лишить Новгород монополии на торговлю пушниной, шведы решили обосноваться на берегах Ладожского озера и Невы. Вот основная причина новгородско-шведского конфликта, который вылился в сражение на берегах Невы 15 июля 1240 года.
Религиозная составляющая тут, естественно, вторична. Да, папа Григорий IX одобрил Северные крестовые походы, целью которых было крещение прибалтийских языческих народов, а реально они привели к захвату земель.
Источников о данной битве фактически два – это Новгородская летопись и «Повесть о житии и о храбрости князя Александра».
У шведов письменных источников подтверждений дачного сражения не нашлось.
ПНЛ сообщает о сражении сухо, где-то два абзаца, хотя и это довольно много, а вот «Житие» описывает его довольно красочно.
Оговорюсь, что не буду ставить под сомнение данные источники, но некий разбор провести необходимо.
Чем важно данное сражение для нас? В первую очередь это боевое крещение молодого князя Александра. Будущего святого.
Нельзя рассматривать Невскую битву, выравнную из контекста последующих исторических событий 1240–1242 гг., как важную не только для Новгорода, а в первую очередь ценную для формирования образа защитника Руси Александра Ярославовича.
«В лЂто 6748 [1240]. Придоша СвЂи в силЂ велицЂ, и Мурмане, и Сумь, и Ђмь в кораблихъ множьство много зЂло; СвЂи съ княземь и съ пискупы своими; и сташа в НевЂ устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку и Новъгородъ и всю область Новгородьскую» (ПВЛ).
Начало рассказа о битве
Надо сказать, что «Житие» фактически повторяет данное предложение.
Тут интересны две вещи. Состав «сил великих» и место стоянки, а позднее и сражения.
«Мурмане» – это норвеги. В то время в Норвегии шла война между королём Хаконом Хаконарссоном и герцегом Скуле Бардссоном. Необходимо добавить, что и между Швецией и Норвегией в то время постоянно происходили военные конфликты.
И всё успокоилась в Норвегии только к 1241.
«Емь» – это финское племя тавасты, не покоренное к 1240 году шведами. И только к 1249 их покорил знаменитый ярл Биргер.
Так что вряд ли емь и мурмане принимали участие в сражении.
Биргер Магнуссон (1210–1266) становится ярлом Швеции после 1248 года, с 1250 года – регентом. Основатель Стокгольма.
Второе – место стоянки
Самое логичное, что предложили историки, шведы остановились в устье Ижоры, чтобы крестить местные племена.
Как известно, первым новгородцам сообщил о появлении шведов ижорский старейшина Пельгусий (по «Житию» – христианин). Историки считают данный персонаж реальным.
В устье Невы новгородцами был оборудован наблюдательный пункт, за который отвечал Пельгусий, некоторые считают, что он находился на месте впадении Фонтанки в Неву. И Пельгусий сам оповестил Новгород или отрядил гонца.
Т. о. можно считать Пельгусия (в крещении Филипп) первым профессиональным пограничником земли Русской.
Нарисуем мысленно треугольник на карте: устье Фонтанки – Новгород – устье Ижоры – устье Фонтанки. Очень грубо 170 км – 170 км – 30 км.
Доплыли шведы от наблюдательного пункта до места сражения за один день. Информация о прибытии врага, сборы и выдвижение Александра с дружиной минимум 7–8 дней.
Получается, что шведы сидят и неделю ждут сражения? И фактически к нему не готовятся. Согласно официальной версии, они крестили ижору и не чувствовали опасности от Новгорода.
«И нападение Александра с дружинной их застало в расплох» (см. ПВЛ)…
Хорошо! Допустим, что шведы всех окрестили и пошли вверх по Неве далее крестить. И куда несётся Александр с дружиной? На пустое место?
Реально вариант один. А именно.
Годом ранее шведы сюда приходили и устроили на берегу что-то типа фактории, и обещали придти снова, что и сделали, скупить товар по более выгодной цене, чем новгородские купцы.
Тогда всё бьется.
Т. е. они договорились с местными старейшинами, что теперь они тут обоснуются.
Аналогичная ситуация сейчас, в 1240 году, происходит в Копорье. Рыцари, договорившись со старейшинами племён, начинают строить крепость. И Александру с дружиной её придется разруливать зимой 1241 года.
Если в Копорье из рыцарей никто не пострадал, то в устье Ижоры пришлось помахаться.
Схема сражения
Про то, что данная акция была спланирована новгородцами, говорит и то, что на левом берегу Ижоры, скорее всего, и на правом берегу Невы, собрались «неравнодушные люди» и гораздо сильнее потрепали шведов, чем Александр с дружиной.
Мог Александр уничтожить шведов – легко! Но не захотел.
А почему? Ответ прост – одно дело прогнать непрошеных гостей, а другое – всех покрошить. Во втором варианте тебе точно прилетит в ответ, а так... Обозначил свою территорию.
Новгородцы попросили шведов, хоть и в грубой форме, больше тут не появляться.
Они спокойно наблюдают, шведы прощаются с погибшими.
Когда первый раз читал о Невском сражении в первоисточнике, складывалось впечатление, что это хулиганская выходка, где-то на ярмарке или что-то подобное, но в особо изощрённой форме с применением колюще-рубящих предметов.
Боярин Гаврила Олексич в погоне за знатным шведским воином, предположительно, из королевского рода, верхом заехал на корабль противника, но был сброшен врагом в воду. Однако приближенный князя не сдался: он предпринял попытку еще раз ворваться на вражеское судно. Позднее он сражался с командующим шведского войска в самом сердце битвы. Сбыслав Якунович удивил врага силой и храбростью: с одним топором он разрезал вражеский строй и убил немало своих соперников.
Яков-Полочанин, ловчий князя, вклинился в порядки врага и сковал действия противника, за что в дальнейшем и получил похвалу от князя. Руководитель пешего отряда новгородец Миша «погубил» три вражеские ладьи с экипажем.
Княжеский дружинник Савва фактически сбил «королевский шатер», тем самым придав энергии «полкам» Александра Ярославича. Отличился также и княжеский слуга Ратмир, который вступил в окружении в неравный бой со шведскими воинами.
В Новгородской летописи:
«Новгородець же ту паде: Костянтинъ Луготиниць, Гюрята Пинещиничь, НамЂстъ, Дрочило Нездыловъ сынъ кожевника, а всЂхъ 20 мужь с ладожаны, или мне, богь вЂстъ. Князь же Олександръ съ новгородци и с ладожаны придоша вси здрави въ своя си, схранени богомь и святою Софьею и молитвами всЂхъ святыхъ» (ПВЛ).
В «Житии»:
«Так было и после победы Александровой: когда победил он короля, на противоположной стороне реки Ижоры, где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество убитых ангелом Господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего творца».
В русских летописях очень четко дифференцируется сражение – кровавая сеча, лютая и т. д., а тут «сеча великая»!
Естественно, летопись писалась, а точнее – правилась гораздо позднее описываемых событий, и летописец дал ей такую характеристику «великая».
Великая – потому, что её значение для Новгорода трудно переоценить.
«Печать на лицо», и это укладывается в озвученную мной версию – говоря проще, Александр человека (ярла) «пометил». Не убил, а пометил, заклеймил, как клеймят животное.
Если на корабле был конунг, то это значит, что не ярл Биргер, а если это ярл Биргер, то тогда не конунг.
Памятник Александру Невскому в Усть-Ижоре
Итоги
Хоть сражение, как мы видим, не глобальных масштабов, но итоги впечатляющие. Это первое сражение новгородцев под руководством ещё молодого князя Александра Ярославовича.
Пресечена на долгие десятилетия попытки шведов колонизировать земли восточнее Финского залива.
Репутационная составляющая шведов в глазах всей Европы упала ниже плинтуса. Авторитет Александра, да и Новгорода в целом, и у местных племён в частности заоблачный!
Александр проявил себя как дипломат.
Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.
Новгород остался монополистом в экспорте пушнины в Европу на несколько веков.
Круг замкнулся.
P. S.
Картины главного художника петербургского Военно-исторического музея артиллерии Евгения Емельянова.
Схема сражения, фото памятника из Интернета, находятся в свободном доступе.