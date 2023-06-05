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Замминистра обороны Украины заявила о контрнаступлении ВСУ под Бахмутом «достаточно широким фронтом»

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Замминистра обороны Украины заявила о контрнаступлении ВСУ под Бахмутом «достаточно широким фронтом»

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в отсутствии главкома ВСУ Залужного и при более чем странном (особенно с учётом его постоянной медийной активности) молчании начальника ГУР Буданова превращается в главный рупор украинских силовых структур. Маляр сегодня сделала заявление о том, что «никакого контрнаступления на южном направлении нет, зато есть контрнаступательные действия в районе Бахмута».


Маляр:

Своими заявлениями об атаках украинских войск на южном направлении россияне хотят отвлечь внимание (чьё внимание? – прим. «ВО») от бахмутского направления. Там мы действительно идём достаточно широким фронтом, стараемся взять высоты.

Тем временем, говорливый советник главы офиса Зеленского Подоляк, противореча замминистра обороны, заявляет, что «никакого контрнаступления ВСУ вообще нет» и что «это Россия его придумала».

Между тем в экспертной среде Украины призывают подходить к ситуации взвешенно. В частности, идёт отсылка к заявлениям Евгения Пригожина и российского командования о том, что основная задача в Артёмовске (Бахмуте) состояла в том, чтобы уничтожить там как можно большее число украинских военных, включая прошедших специальную боевую подготовку на Западе (костяк украинской армии).

Соответственно, указывается на то, что российские войска могут попытаться создать эффект «рыхлых» флангов с тем, чтобы дождаться выхода ВСУ и «гвардии наступления» из-за укреплённой линии Константиновка – Часов Яр – Краматорск – Славянск с целью последующего уничтожения личного состава и техники на открытом пространстве. О том, насколько это может быть похоже на правду, можно будет судить в течение ближайших нескольких дней. При этом уже сейчас понятно, что заявления отдельных украинских чиновников о том, что контрнаступление «ещё не началось», являются ложью. Киевский режим будет делать всё, чтобы продемонстрировать хоть какие-то результаты до начала саммита НАТО в Вильнюсе.
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:52
    +1
    Возникает резонный вопрос - ну и кто кого и в чем ная и наё - в смысле снабжает недостоверной информацией ?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:56
      +4
      Маляр :..... «никакого контрнаступления на южном направлении нет, зато есть контрнаступательные действия в районе Бахмута».

      На фиг нам их заявления. Пусть заявляют в расчете на своего кастрюлеголового обывателя. Мы тут сами разберемся без их словесного поноса.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:58
      +1
      Nexcom-инфовойна,и этим сказано многое....
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:00
      +1
      Ну судя потому что у нас менее жесткая цензура,то нашим веры больше. Только за ними всё проверять надо. А то сколько раз здесь перья летели, а потом оказывалось что на пустом месте
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:57
    +3
    Тут уж действительно время покажет кто был лучше подготовлен к обороне а кто к наступлению. negative
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:57
    +1
    Западные СМИ уже растеражировали заявление Малярши.Похмелье будет тяжёлым.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:58
    +5
    Есть ли наступ, нет ли наступа - России надо удержать позиции с последующим, уже нашим, наступлением. Дай Бог чтобы так и было.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:15
      0
      Сейчас новости были. Новодонецкое упомянули вскользь. Напрягает. Но вроде бы уничтожено до батальона всу, и под батальон где-то в районе Курахово.
      За сегодня.
      Значит замес нешуточный. Таких потерь за сутки у всу ещё не было. Это ещё кроме остальных направлений
  5. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 18:01
    +2
    Где Залужный? Почему вместо него какая-то тетка?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 18:10
      +1
      Цитата: Катя_Иванова
      Почему вместо него какая-то тетка?

      Вполне себе симпатичная тетка. Эх, где Виталя?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:11
      +2
      Возможно они с Будановым вместе. Его что-то найти не могут с 29-го
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:03
    +1
    Говорят, одна голова хорошо, а две лучше...
    Вопрос... а сколько болтливых ртов хорошо, а сколько лучше???
    В общем... маляр, оно и в Африке маляр.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:31
      0
      Одна голова хорошо, а две это мутант wassat belay