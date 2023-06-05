Замминистра обороны Украины заявила о контрнаступлении ВСУ под Бахмутом «достаточно широким фронтом»

Своими заявлениями об атаках украинских войск на южном направлении россияне хотят отвлечь внимание (чьё внимание? – прим. «ВО») от бахмутского направления. Там мы действительно идём достаточно широким фронтом, стараемся взять высоты.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в отсутствии главкома ВСУ Залужного и при более чем странном (особенно с учётом его постоянной медийной активности) молчании начальника ГУР Буданова превращается в главный рупор украинских силовых структур. Маляр сегодня сделала заявление о том, что «никакого контрнаступления на южном направлении нет, зато есть контрнаступательные действия в районе Бахмута».Маляр:Тем временем, говорливый советник главы офиса Зеленского Подоляк, противореча замминистра обороны, заявляет, что «никакого контрнаступления ВСУ вообще нет» и что «это Россия его придумала».Между тем в экспертной среде Украины призывают подходить к ситуации взвешенно. В частности, идёт отсылка к заявлениям Евгения Пригожина и российского командования о том, что основная задача в Артёмовске (Бахмуте) состояла в том, чтобы уничтожить там как можно большее число украинских военных, включая прошедших специальную боевую подготовку на Западе (костяк украинской армии).Соответственно, указывается на то, что российские войска могут попытаться создать эффект «рыхлых» флангов с тем, чтобы дождаться выхода ВСУ и «гвардии наступления» из-за укреплённой линии Константиновка – Часов Яр – Краматорск – Славянск с целью последующего уничтожения личного состава и техники на открытом пространстве. О том, насколько это может быть похоже на правду, можно будет судить в течение ближайших нескольких дней. При этом уже сейчас понятно, что заявления отдельных украинских чиновников о том, что контрнаступление «ещё не началось», являются ложью. Киевский режим будет делать всё, чтобы продемонстрировать хоть какие-то результаты до начала саммита НАТО в Вильнюсе.