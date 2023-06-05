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Украинская разведка утверждает о «непричастности» Киева к появлению у напавших на Белгородчину боевиков бельгийского оружия

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Украинская разведка утверждает о «непричастности» Киева к появлению у напавших на Белгородчину боевиков бельгийского оружия

Властям Бельгии, которые сейчас расследуют вопрос появления бельгийского оружия на вооружении боевиков напавшего на Белгородскую область «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая организация), следует обратиться к самим диверсантам, а не к Киеву. Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.


По словам украинского чиновника, ранее участники диверсионного рейда уже раскрывали причины появления у них западного оружия и техники. Но если есть необходимость, отметил Юсов, то министерство обороны Украины может прокомментировать и другие вопросы.

В бельгийском правительстве заинтересовались тем, что на вооружении напавших на российскую Белгородскую область боевиков было западное оружие, в том числе и бельгийского производства. В Брюсселе подчеркнули, что это оружие передавалось Украине для «защиты своей территории», а не для нападений на другие страны. Поэтому власти страны были вынуждены инициировать расследование вопроса о бельгийском оружии.

Интересна в этом ключе позиция официальных структур киевского режима. Представители украинской военной разведки, которая практически не скрывала свою причастность к рейдам и диверсиям на территории России, вдруг начали «заметать следы», утверждая, что якобы не имеют никакого отношения к появлению у диверсантов западного оружия и вообще рейд устраивали исключительно некие «русские добровольцы», которые непонятным образом оказались на украинской территории.

Но в таком случае Киеву стоит признать, что на территории Харьковской и Сумской областей оперируют незаконные и не подчиняющиеся командованию ВСУ вооруженные формирования, стало быть, режим не контролирует ситуацию в этих регионах.
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:02
    +1
    У бабки Ганны оптом по случаю купили на Подоле laughing Там и танки есть уже-Леопарды,Абрамсы-вопрос в цене. laughing
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:15
      +1
      Совсем уже заврались западные "правдолюбцы".
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:24
    0
    Ага, в магазине купили.
    Украинская власть с каждым днём всё тупее и тупее.
    Фильм такой есть "Тупой ещё тупее." Это о "великих украх".
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 18:29
    +1
    Украинская разведка утверждает о «непричастности» Киева к появлению у напавших на Белгородчину боевиков бельгийского оружия

    а Бельгия утверждает, что отправляла на Украину "исключительно гуманитарную помощь", а США утверждает, что Украина принимает исключительно "самостоятельные решения". Круговорот звиздежа в либерально - демократической природе. Типа, в мире животных
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:31
    0
    утверждая, что якобы не имеют никакого отношения к появлению у диверсантов западного оружия

    Существуют только три ответа:
    1.Оружие было передано террористам как подразделению всу, но подразделение вышло из под контроля и подлежит насильственному разоружению с помощью всу.
    2. Террористы купили у всу оружие. Тогда это факт бесконтрольного распространения оружия на территории укропии, значит скоро это оружие может всплыть в той же европе.
    3. Террористы напали на всу и завладели оружием . Тогда всу должны были не поддерживать их, а гоняться за ними, чтобы уничтожить.
    Куда не кинь везде пятачок в субстанции, и если это не заметит бельгийская обезьяна, то она тоже окажется с пятачком, копытами и рогами.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:32
    0
    Интересна в этом ключе позиция официальных структур киевского режима.
    а мен интересно почему до сих пор не выдворен посол бельгии