Властям Бельгии, которые сейчас расследуют вопрос появления бельгийского оружия на вооружении боевиков напавшего на Белгородскую область «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая организация), следует обратиться к самим диверсантам, а не к Киеву. Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
По словам украинского чиновника, ранее участники диверсионного рейда уже раскрывали причины появления у них западного оружия и техники. Но если есть необходимость, отметил Юсов, то министерство обороны Украины может прокомментировать и другие вопросы.
В бельгийском правительстве заинтересовались тем, что на вооружении напавших на российскую Белгородскую область боевиков было западное оружие, в том числе и бельгийского производства. В Брюсселе подчеркнули, что это оружие передавалось Украине для «защиты своей территории», а не для нападений на другие страны. Поэтому власти страны были вынуждены инициировать расследование вопроса о бельгийском оружии.
Интересна в этом ключе позиция официальных структур киевского режима. Представители украинской военной разведки, которая практически не скрывала свою причастность к рейдам и диверсиям на территории России, вдруг начали «заметать следы», утверждая, что якобы не имеют никакого отношения к появлению у диверсантов западного оружия и вообще рейд устраивали исключительно некие «русские добровольцы», которые непонятным образом оказались на украинской территории.
Но в таком случае Киеву стоит признать, что на территории Харьковской и Сумской областей оперируют незаконные и не подчиняющиеся командованию ВСУ вооруженные формирования, стало быть, режим не контролирует ситуацию в этих регионах.